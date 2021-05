Amateurfußball

Amateurfußball: Zwei Modelle, zwei Meinungen

Plus Der Bayerische Fußballverband lässt die Amateurvereine zwischen zwei Modellen abstimmen. Was Vereinsvertreter sagen und wie sie ihre Entscheidung begründen.

Von benjamin sigmund und dirk sing

Der Fahrplan für den Abbruch der Saison 2019/21 steht. In den kommenden Tagen haben die Amateurvereine die Wahl zwischen zwei Modellen. Neben der aktuell gültigen Regelung in §93 der Spielordnung, die eine Wertung für Auf- und Abstieg nach der Quotienten-Regelung unter Wegfall der Relegationsspiele vorsieht, können die Vereinsvertreter auch für die Alternativlösung „Nur Aufsteiger, keine Absteiger“ votieren. In diesem Fall würden auch die Mannschaften auf einem Relegationsplatz aufsteigen. Die Neuburger Rundschau hat sich bei Vereinen in der Region umgehört, wie sie abstimmen werden.

