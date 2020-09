Anpfiff oder Abpfiff? Das sagen die Fußballer aus der Region Neuburg

02.09.2020

Plus Nach der Verlängerung des Wettkampfverbots will der Bayerische Fußball-Verband Lockerungen für den Amateurfußball einklagen. Wie Fußballer und Funktionäre aus der Region Neuburg die Situation bewerten.

Nachdem sich der bayerische Ministerrat in seiner Sitzung am 1. September zum Thema Breitensport beziehungsweise zu Rahmenbedingungen für die Wiederaufnahme des Wettkampf-Spielbetriebs nicht geäußert hat, fährt der Bayerische Fußball-Verband nun härtere Geschütze auf. In einer Online-Umfrage sollen sich nun alle 4500 Mitgliedsvereine hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise äußern. Konkret geht es letztlich darum, ob der BFV gegen das Verbot des Wettkampf-Spielbetriebs im Amateurfußball vor Gericht ziehen soll. Die Neuburger Rundschau hat sich bei einigen Verantwortlichen, Trainern und Spielern im Verbreitungsgebiet umgehört.

Günther Behr (Kreisspielleiter)

„Ich habe mich zu diesem Punkt ja schon mehrfach klar positioniert. Die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, den Wettkampf-Betrieb in der momentanen Situation, in der die Corona-Fallzahlen wieder ziemlich hoch sind, weiter auszusetzen, halte ich für absolut richtig. Selbst die Durchführung von Trainingsspielen ist in meinen Augen grenzwertig. Bei dieser ganzen Problematik geht es mir in erster Linie gar nicht um die Zuschauer, die in den unteren Ligen zumeist ohnehin fast schon an einer Hand abzuzählen sind und sich auf dem Sportplatz locker verteilen könnten, sondern vielmehr um die Spieler und Schiedsrichter. Fußball ist nun einmal ein Kontaktsport. Sobald sich auch nur ein Akteur mit dem Corona-Virus infiziert, beginnen doch erst richtig die Probleme. Dann muss sowohl die eigene als auch die gegnerische Mannschaft für 14 Tage in Quarantäne – was sicherlich die ganzen Arbeitgeber, von denen viele wirtschaftlich ums Überleben kämpfen, freuen wird. Ob man das Ganze vor einem Gericht einklagen soll, müssen die BFV-Oberen entscheiden. Eine solch weitreichende Frage und somit auch extrem große Verantwortung an die Vereine weiterzugeben, halte ich für fragwürdig. Es wird ja immer wieder zurecht betont, dass die Gesundheit immer an erster Stelle stehe. Sollten sich aber beispielsweise bei dieser Umfrage 51 Prozent der Klubs für und 49 Prozent gegen einen Klage-Weg entscheiden und man deshalb vor Gericht gehen, fiele in meinen Augen dieser Gesundheitsaspekt völlig weg.“

Sebastian Habermeyer (Spielender Co-Trainer VfR Neuburg)

„Ob es tatsächlich lohnt, gegen das Verbot des Wettkampf-Spielbetriebs im Amateurfußball zu klagen, hängt letztlich an zwei Dingen: Wie sind die Erfolgsaussichten und – noch viel wichtiger – wie lange würde sich ein solcher Prozess überhaupt ziehen? Sollte das Ganze nochmals um mehrere Wochen verschoben werden und der Startschuss beispielsweise erst Mitte Oktober fallen, würde es sicherlich keinen Sinn ergeben. Grundsätzlich kann ich es aber schon sehr gut nachvollziehen, dass der Verband rechtliche Schritte als ernsthafte Option in Betracht zieht. Am Ende geht es immer um die Verhältnismäßigkeit. Und wenn ich sehe, dass mittlerweile in allen anderen Bundesländern wieder normal gespielt wird, sind diese – trotz aller Ernsthaftigkeit und Respekt vor dem Corona-Virus – nicht wirklich gegeben. Eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wäre zweifelsohne zum Wohle des Sports. Man darf schließlich nicht vergessen, dass sich die Vereine mittlerweile seit rund acht Wochen in der Vorbereitung befinden und dementsprechend auch Unkosten haben – bei stagnierenden Einnahmen! Das hält kaum ein Klub über längere Zeit finanziell durch. Dass das Hygiene-Konzept zumindest bei uns in der Region hervorragend funktioniert, hat man ja bei den zahlreichen Trainingspartien schon gesehen. Warum sollte das bei Punktspielen mit Zuschauern nicht auch klappen?“.

Wolfgang Rückel (Trainer TSG Untermaxfeld)

„Wie für fast alles gibt es auch hier ein Für und Wider! Was die Rückkehr von Zuschauern betrifft, wäre es beispielsweise bei uns in der Kreisliga absolut kein Problem, da die Anzahl doch zumeist sehr gering ist. Allerdings muss man bei einer solchen Entscheidung auch in die oberen Ligen schauen, wo sich einem wieder ein anderes Bild bietet. Aus diesem Blickwinkel heraus kann ich es nachvollziehen, dass derzeit kein Wettkampf-Betrieb möglich ist. Ob man jetzt tatsächlich für die Fortsetzung der Punktspiele im Jahr 2020 klagen muss, halte ich indes für fragwürdig. In der Kreisliga haben wir noch zehn Partien zu absolvieren. Diese kann man auch noch im nächsten Jahr durchführen. Bei allem darf man auch einen Punkt nicht aus den Augen verlieren: Was passiert, wenn die Saison tatsächlich wieder startet und es beispielsweise durch die ganzen Urlaubs-Rückkehrer Infizierte gibt? Dann wären wir genau so weit wie vorher.“

Thomas Eubel (Abteilungsleiter BSV Neuburg)

„Ich denke, dass es bei einem derart sensiblen Thema zwei Dinge gibt, die man gegenüberstellen und letztlich auch abwiegen muss. Aus Vereinssicht betrachtet müssten wir selbstverständlich wieder spielen. Neben dem finanziellen Aspekt wie Zuschauer- und Sponsoren-Einnahmen geht es auch darum, den Nachwuchs wieder auf den Platz zu bekommen, um ihn nicht zu verlieren. Auf der anderen Seite steht aber auch ganz klar die Gesundheit. Ist es zum Beispiel vertretbar, dass Kinder in der Schule oder auch Arbeiter bei Audi Masken tragen müssen, die dann in ihrer Freizeit ohne Masken Kontaktsport wie Fußball betreiben? Dass es diese Krankheit gibt, ist sicherlich unbestritten. Die Frage, die letztlich beantwortet werden muss: Welches Risiko geht man als Verein, in dem ausschließlich Ehrenamtliche tätig sind, ein beziehungsweise inwieweit lässt sich die Gefahr einer Ansteckung durch die Umsetzung von Hygiene-Maßnahmen reduzieren? Wir werden uns das Webinar des BFV am Freitag anschauen und danach gemeinsam in Sachen Abstimmung eine Entscheidung treffen.“

Max Seitle (Kapitän SV Karlshuld)

„Für mich ist das Ganze eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Der BFV hat ja selbst die Beispiele mit den Schwimmbädern oder Konzerten gebracht, wo sich mittlerweile wieder eine größere Anzahl an Menschen aufhält. Ich bin überzeugt, dass es auch im Fußball-Amateurbereich kein Problem darstellen würde, wenn wieder Zuschauer auf den Sportplätzen wären. Denn mal ehrlich: Wie viele Leute kommen denn in der Regel zu den jeweiligen Partien in der Region? Und selbst bei Regionalliga-Teams wie dem VfB Eichstätt wäre das sicherlich möglich, das Hygiene-Konzept entsprechend umzusetzen und die Besucher auf der Anlage zu verteilen. Letztlich sollten immer Maß und Ziel übereinstimmen. Was den möglichen Gang vor das Gericht betrifft: Man muss sich in einem solchen Fall immer fragen, ob die Maßnahmen, die gerade angewendet werden, verhältnismäßig sind – was in meinen Augen eben nicht der Fall ist. Grundsätzlich bin ich immer dafür, derartige Dinge auf eine ’normale’ Art und Weise zu lösen. Erst wenn das nicht möglich ist, bleibt nur der rechtliche Weg.“

Markus Bissinger (Abteilungsleiter FC Ehekirchen)

„Ich kann die Entscheidung der Regierung nicht nachvollziehen. Wenn ich sehe, wie viele Menschen gleichzeitig in einem Freibad oder an einem Badesee sind, müssten Fußballspiele mit Zuschauern möglich sein. Nicht nachvollziehen kann ich außerdem, dass in anderen Bundesländern Zuschauer zugelassen sind und in Bayern nicht. In Ulm etwa sind sie erlaubt und wenige Kilometer weiter in Neu-Ulm nicht. Auch die Umsetzung eines Hygienekonzepts ist für die Vereine leicht möglich. Man kann Markierungen um den Platz herum anbringen, um die Abstände einzuhalten. Die Besucher könnten mit Maske die Anlage betreten und sie erst an ihrem Platz abnehmen und zum Getränke- oder Essenholen wieder anziehen. Die Verkaufsstände kann ein Verein im Freien aufstellen, müsste nicht einmal das Sportheim aufsperren. Die Leute würden sich sicherlich an die Vorgaben halten, weil jeder inzwischen mit Corona sensibilisiert ist. Was mich zudem stört ist die Tatsache, dass die Regierung die Entscheidung lediglich um zwei Wochen nach hinten verschoben hat. Wir brauchen endlich eine klare Linie. Die Vereine müssen die Trainer bezahlen, Schiedsrichter kommen auch zu Freundschaftsspielen nicht umsonst. Jede weitere Woche bedeutet Ausgaben, denen keine Einnahmen gegenüberstehen. Daher werden wir, das haben wir intern bereits besprochen, für eine Klage des Verbandes stimmen. Allein in der Hoffnung, endlich eine klare Ansage zu bekommen.“

Philipp Stadler (Spieler FC Rennertshofen)

„Natürlich hat jeder Fußballer gehofft, wieder Punktspiele zu spielen. Aus meiner Sicht hätte jeder Dorfverein gewährleisten können, die Sicherheitsabstände für die Zuschauer einzuhalten. Aber wir befinden uns in einer schwierigen Zeit und sollten die Entscheidung der Regierung akzeptieren. Daher sollte der Verband auf eine Klage verzichten. Für uns Spieler macht es auch keinen Sinn, immer mit weiteren Testspielen ohne eine klare Aussicht auf Pflichtspiele vertröstet zu werden. Zumal Spiele ohne Zuschauer für die Vereine eine finanzielle Belastung darstellen.“

Tobias Narr (Ab teilungsleiter und Spieler SV Klingsmoos )

„Ob es die richtige oder falsche Entscheidung der Regierung ist, ist schwierig zu sagen. Mich stört vor allem die unterschiedliche Handhabe im Fußball. In Leipzig sind über 8000 Zuschauer erlaubt und wir in unseren Klassen dürfen kein Punktspiel mit 50 bis 200 Besuchern bestreiten. Das ist schon ärgerlich, gerade weil es immer im Raum stand, wieder Wettkampfsport betreiben zu dürfen. Nun immer wieder neue Vorbereitungsspiele vereinbaren zu müssen, nervt die Trainer und die Spieler. Für die Vereine sind Spiele ohne Zuschauer aus finanzieller Sicht ohnehin schwierig. Wichtig ist daher in erster Linie, dass es endlich eine Entscheidung gibt, egal wie sie ausfällt. Daher bin ich für eine Klage des Bayerischen Fußball-Verbandes, auch wenn ich dessen Verhalten insgesamt für fragwürdig halte. Erneut gibt er die Verantwortung an die Vereine weiter.“

Michael Neff (Abteilungsleiter SV Wagenhofen)

„Das große Problem ist die Planungsunsicherheit. Wenn es klar heißen würde, es geht in vier, sechs oder acht Wochen weiter oder aber wir spielen heuer gar nicht mehr, hätten wir eine offizielle Entscheidung. Dass die Vereine aber Woche für Woche vertröstet werden, ist sehr schlecht. Wir zahlen unsere Trainer, müssen unseren Betrieb am Laufen halten und haben keine Einnahmen. Und im Oktober heißt es dann vielleicht doch, wir spielen nicht mehr. Rainer Koch hat sich meiner Meinung nach ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit der Aussage, wir spielen auf alle Fälle. Ob es von der Regierung so versprochen war, weiß ich nicht und kann ich nicht beurteilen. Ich würde jedenfalls nicht klagen und heuer nicht mehr spielen."





Folgende drei Fragen werden in der Online-Umfrage zur Abstimmung gestellt

1. Halten Sie diese Entscheidung der Staatsregierung, Wettkampfspiele im bayerischen Amateurfußball nach wie vor nicht zu erlauben und auch keine Zuschauer in begrenztem Umfang zuzulassen, für richtig?

2. Wollen Sie, dass der Wettkampfspielbetrieb im Jahr 2020 baldmöglichst wieder aufgenommen wird und der BFV sich dafür einsetzt?

3. Soll der BFV rechtlich gegen das Verbot des Wettkampfspielbetriebs im Amateurfußball vorgehen und gegebenenfalls gerichtlich Gleichbehandlung mit Freiluft-Kulturveranstaltungen analog § 21 Abs. 2 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geltend machen?









