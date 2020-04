Anton Lautner: Ein Pasta-Fan, der den Marathon liebt

Plus Anton Lautner vom TSV Neuburg ist in der Laufszene bekannt wie ein „bunter Hund“. Warum der 59-Jährige gerne Nutella-Brezen isst und er die Verschiebung der Olympischen Spiele für richtig hält

Es gibt wohl kaum eine Lauf-Veranstaltung in der Region, an der Anton Lautner noch nicht teilgenommen hat. Darüber hinaus gibt das 59-jährige „Lauf-Wunder“ des TSV Neuburg während einer Saison bei sage und schreibe rund 15 (!) Marathons seine persönliche sportliche Visitenkarte ab. In unserer Serie „NR-Sportskanone“ stellen wir Anton Lautner auf eine etwas andere Art und Weise vor.

Bier oder Iso-Getränk

Lautner: „Selbstverständlich Bier – zumal dieses ja auch in alkoholfreier Form isotonisch ist! Ein Bier schmeckt mir einfach besser als dieses süße Zeug.“

Kaffee oder Tee

Lautner: „Beides (lacht). Beim Frühstück sowie tagsüber trinke ich eigentlich immer einen Tee, während es in den Arbeitspausen stets einen guten Kaffee mit etwas Milch und Zucker gibt. Was den Tee betrifft, tendiere ich in den Wintermonaten zu einem Ingwer- oder Zimtgeschmack, während im Sommer eher Fruchtsorten angesagt sind.“

Pasta oder Steak

Lautner: „Eindeutig Pasta! Ich bin ein echter Nudel-Fan in allen möglichen Variationen – sei es mit Gemüse oder auch Fleisch. Wahrscheinlich kommt diese Vorliebe vom Laufen, da die Nudeln bekanntlich den Kohlenhydrat-Speicher füllen.“

Buch oder Internet

Lautner: „Beruflich und auch durch die Leichtathletik nutze ich ziemlich häufig das Internet. Privat ziehe ich aber definitiv ein gutes Buch vor. Besonders Erlebnis-Geschichten interessieren mich sehr. Aktuell lese ich ein Buch über eine Person, die von Westen bis Osten durch die Türkei gewandert ist.“

Pop oder Schlager

Lautner: „Mein Musik-Geschmack geht doch eher in Richtung Pop. Der ideale Radio-Sender ist dabei für mich Bayern 1. Neben guter Musik wird man dort auch immer über die aktuellsten Geschehnisse bestens informiert.“

Radio oder Fernsehen

Lautner: „Ganz klar Radio! Der Vorteil ist, dass man neben dem Musikhören auch noch andere Dinge erledigen kann. Das TV-Gerät läuft bei mir eigentlich nur selten. Wenn ich mir mal etwas im Fernsehen anschaue, dann gezielt. Sprich: Ich suche mir vorher etwas im TV-Programm heraus. Einfach die Kiste anmachen und dann herumzappen, kommt bei mir so gut wie nie vor.“

Schloßfest oder Volksfest

Lautner: „Schloßfest! Es ist einfach schön, in der Altstadt herum zu spazieren und sich die ganzen Stände oder Vorführungen anzuschauen. Selbstverständlich spielt dabei auch der geschichtliche Aspekt eine große Rolle. Ein Volksfest gibt es dagegen nahezu in jeder kleinen Stadt und ist fast überall gleich. Da ist das Schloßfest schon eine andere Hausnummer.“

Breze oder Rahmfleck

Lautner: „Es geht doch nichts über eine gute Brezn! Zum Frühstück gibt’s bei mir eigentlich immer eine gute Butterbreze – oder wenn es mal schneller gehen muss auch eine Nutella-Breze! Wer Letzteres noch nicht probiert hat, sollte das unbedingt einmal machen. Das kann ich nur empfehlen. Aber auch zu Weißwürsten passt eine Breze natürlich hervorragend.“

Marathon oder Crosslauf

Lautner: „Beides hat seine Reize! Beim Crosslauf ist neben Ausdauer und Geschicklichkeit auch Konzentration gefordert. Viele nutzen diese Art des Wettkampfes quasi als eine Art Vorbereitung für die Marathon-Saison, die zumeist im März beginnt. Ich selbst absolviere während einer Saison rund 15 Marathon-Läufe.“

Lionslauf oder Silvesterlauf

Lautner: „Der Silvesterlauf ist für mich ein absolutes Muss! Zum einen ist man ja als Veranstalter selbst in der Organisation tätig. Zum anderen kann man sich an Silvester nochmals sportlich betätigen und damit Platz für das abendliche Essen schaffen (lacht). Aber auch der Lionslauf ist mit seinem Streckenprofil eine tolle und nicht zu unterschätzende Herausforderung.“

München oder Berlin

Lautner: „Der München-Marathon liegt ja vor unserer Haustüre. Auch aufgrund der Tatsache, dass dort zeitgleich die bayerischen Meisterschaften stattfinden, habe ich an diesem in den vergangenen Jahren oft teilgenommen. Von der Atmosphäre her ist natürlich der Berlin-Marathon überragend. Dort habe ich in der Vergangenheit auch immer meine besten Zeiten gelaufen.“

Olympische Spiele: Ja oder Nein

Lautner: „Mittlerweile wurden die Olympischen Spiele in Tokio ja ins Jahr 2021 verschoben – was in meinen Augen die absolut richtige Entscheidung ist! Viele Sportler können aufgrund der momentanen Situation überhaupt nicht trainieren beziehungsweise sich auf ihre Qualifikation vorbereiten. Man hätte ihnen keinen Gefallen getan, wenn man das Ganze dann durchgepeitscht hätte. Auch die ganzen Menschen-Ansammlungen wären in Corona-Zeiten unverantwortlich gewesen.“