21:54 Uhr

Anton Lautner hält die TSV-Fahnen hoch

Leichathletik Bei den deutschen Cross-Meisterschaften in Ingolstadt startet der Neuburger in der Altersklasse M55. Sein Ziel auf dem herrlichen Rundkurs setzt er dabei in die Tat um. Ein anderer Athlet feiert gleich einen Doppelsieg

Von Xaver Habermeier

Ingolstadt Über 1200 Athleten starteten am Samstag mitten in Ingolstadt bei den deutschen Crosslauf-Meisterschaften. Sportler aller Altersklassen – von der Jugend unter 16 Jahren bis hin zu Senioren bis 90 Jahren – steuerten aus der gesamten Republik die Schanz an der Donau an. Auf dem 1,1 Kilometer langen Rundkurs im Hindenburgpark kämpften letztlich Spitzensportler neben Enthusiasten. Unter das große Teilnehmerfeld mischten sich Lokalmatadore von der DJK Ingolstadt sowie vom Gastgeber dieser Veranstaltung, MTV Ingolstadt. Was jedoch fehlte, waren Athleten vom TSV Neuburg. Lediglich Anton Lautner durchquerte den Parcours sechs Mal mit dem Ziel, mit Spaß am Crosslauf dabei zu sein.

„Mir war wichtig, dass ich in meiner Altersklasse M 55 ein paar Konkurrenten hinter mir lasse – und das ist mir gelungen“, erklärte Lautner. Vor zehn Jahren richtete der MTV Ingolstadt an gleicher Stelle im Grüngürtel der Stadt die deutschen Cross-Meisterschaften schon einmal aus. „Ich war damals schon dabei und bei der diesjährigen Auflage hätte ich mir schon ein paar Neuburger Kameraden gewünscht“, so Lautner. Beruflich verhindert war seine Mannschaftskollegin Henriette Appel. Wer seine Teilnahme ebenfalls zurückziehen musste, war der Neuburger Jürgen van Gemmeren. „Nach einer Meniskus-Operation kann ich zwar schon wieder trainieren. Aber der Arzt hat für den Crosslauf noch kein Okay gegeben“, erklärte van Gemmeren. Somit mischte sich mit Blick auf die lange Teilnehmerliste, die unter anderem Spitzensportler aus Hamburg, Berlin, Dortmund, Karlsruhe und Augsburg aufwies, eben nur ein Ottheinrichstädter.

Nachdem rund 100 Athleten zwischen 60 und 90 Jahren sowie Frauen über 50 Jahre den Rundkurs fünf Mal durchlaufen hatten, machte sich Lautner mittags startklar. „In meiner Klasse sind richtige Spitzenläufer aus ganz Deutschland dabei“, berichtete der Neuburger. Konkurrenzgedanken hatte er deshalb keine. Vielmehr überwog bei ihm der Spaß am Laufen. Diesbezüglich hatte Lautner bereits im Vorfeld einen Pluspunkt ausgemacht: „Der Rundkurs ist mit mehreren Hügeln und Schleifen sehr attraktiv.“ Allerdings wurde der Gras- und Waldboden im Laufe des Tages ziemlich beansprucht. „Aber die meisten Läufer, so auch ich selbst, verwenden Schuhe mit Spikes“, erklärt das Neuburger Läufer-Phänomen. Was ihm sichtlich gut tat, waren die Anfeuerungsrufe von den zahlreichen Zuschauern. Des Weiteren gefiel Lautner das Gelände zwischen all dem Grün und dem historischen Gebäude-Ensemble. „Crosslauf wird seit einiger Zeit in den Wintermonaten als Vorbereitung auf die kommende Saison ausgetragen. Auch ich nutze diese Möglichkeit für mich“, sagt Lautner.

Ein dickes Kompliment für das „disziplinierte Auftreten der Teilnehmer und die Begeisterung der anwesenden Zuschauer“ gab es auch vom Organisator und Vizepräsidenten-Sport des Bayerischen Leichtathletik-Verbandes, Reinhard Köchl. „Die Strecke hier im Hindenburgpark zählt mit zu den Schönsten in der Republik“, so Köchl weiter. Wie gut diese Veranstaltung in der Tat bei den Aktiven ankommt, zeigt alleine schon die Tatsache, dass sich zahlreiche Titelverteidiger und Sieger der vergangenen Jahre in Ingolstadt der Konkurrenz stellten. Viele davon heimsten sich auch diesmal Stockerlplätze und Edelmetall ein.

So auch der Rehlinger Richard Ringer, der am Samstag als erster Läufer gleich einen Doppelsieg feierte. Nach dem Erfolg über die Mitteldistanz (4,1 Kilometer) entschied der 30-Jährige bei einsetzendem Regen am Spätnachmittag auch den Lauf über die Langdistanz (10,1 km) für sich. Bei den Frauen dominierte Elena Burkard (Dornstetten) vor Anna Gehring (Köln).

Themen Folgen