vor 27 Min.

Auch in Bayern ganz vorne dabei

Die „Masters“ des TSV Neuburg präsentieren sich bei den internationalen bayerischen Meisterschaften in Pappenheim erneut von ihrer besten Seite. An beiden Wettkampftagen springen 17 Medaillen heraus

Von Katharina Feyrer

Das Masters-Team des TSV Neuburg hat den vergangenen Wettkampf auf Landesebene erfolgreich absolviert. Bei den internationalen bayerischen Meisterschaften in Pappenheim nahmen 78 Vereine teil – darunter auch zwei Mannschaften aus Österreich, vier aus Russland und jeweils ein Team aus Serbien und der Schweiz, die allesamt in einer internationalen Wertung an den Start gingen.

308 Aktive absolvierten an zwei Wettkampftagen 1166 Einzel- und 112 Staffel-Starts. Auch elf TSV’ler stellten sich bei durchwachsenen Bedingungen (13 Grad Außentemperatur und Regen, dazwischen immer wieder kurze Sonnenphasen) ihrer Konkurrenz. Die Ergebnisse konnten sich wahrhaft sehen lassen: Insgesamt landeten die Neuburger 17 Mal auf dem Podest (fünf Gold-, neun Silber- und drei Bronzemedaillen).

Einmal mehr präsentierte sich Samantha Rebele (Altersklasse 25) in Topform. Bei ihren beiden Einzelstarts über 100 m Brust und 50 m Freistil strahlte sie jeweils vom obersten Stockerlplatz und holte damit zwei Meistertitel nach Neuburg. Auch ihre Team-Kollegin Katharina Feyrer (ebenfalls Altersklasse 25) konnte sich bei ihren beiden Einzelstarts über die lange 200 m Rückendistanz ganz oben auf dem Treppchen platzieren. Zudem sicherte sie sich Rang drei über 50 m Freistil. Mit jeweils zwei Vize-Meistertiteln traten Andrea Wörle und Michael Schulz (beide Altersklasse 40) die Heimreise an. Wörle erschwamm sich diese ebenfalls über die 200 m- Rücken-Strecke. Zudem glänzte sie über 200 m Lagen. Schulz sicherte sich seine beiden Medaillen im Sprint über 50 m Brust in Vereinjahresbestleistung von 0:36,99 Minuten sowie über 50 m Schmetterling in einer Zeit von 0:32,28 Minuten.

Überraschend krönte sich Christian Bauer (Altersklasse 25) zum bayerischen Meister über 50 m Brust. In neuer Bestzeit von 0:38,56 Minuten ließ er seiner Konkurrenz keine Chance. Auch Martin Hetzel (Altersklasse 45) krönte seinen Trainingsfleiß mit dem „Platz an der Sonne“ über 100 m Freistil in neuer Bestzeit von 1:02,92 Minuten. Christian Rebele (Altersklasse 55) komplettierte die Reihe der Medaillengewinner mit Rang drei über 100 m Brust.

Weitere sechs Edelmetalle gewann das Team in den Staffel-Wettbewerben. Dort zeigte sich einmal mehr die mannschaftliche Geschlossenheit des TSV Neuburg. Die Platzierungen im Überblick:

lRang zwei über 4 x 100 m Lagen mixed (Altersklasse 120+): Franziska Faber, Samantha Rebele, Rene Rebele, Martin Hetzel.

lRang zwei über 4 x 50 m Lagen mixed (Altersklasse 120+): Samantha Rebele, Jasmin Rebele, Rene Rebele, Christian Rebele.

lRang zwei über 4 x 100 m Freistil weiblich (Altersklasse 100+): Samantha Rebele, Andrea Wörle, Katharina Feyrer, Jasmin Rebele.

lRang zwei über 4 x 100 m Freistil männlich (Altersklasse 160+): Martin Hetzel, Christian Rebele, Rene Rebele, Christian Bauer.

lRang eins über 4 x 50 m Freistil männlich (Altersklasse 160+): Martin Hetzel, Volker Wieseler, Christian Bauer, Michael Schulz.

lRang zwei über 4 x 50 m Lagen männlich (Altersklasse 160+): Martin Hetzel, Christian Bauer, Michael Schulz, Christian Rebele.

Themen Folgen