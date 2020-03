vor 21 Min.

Auerhahn-Schützen ehren Könige

Die Titel in Ried-Hesselohe gehen an Hans Albertus und Philipp Schwegler. Auch die Sieger der Vereinsmeisterschaft werden ausgezeichnet

Von Wolfgang Stiglmair

Die Ehrungen der Schützenkönige stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Schützenvereins Auerhahn Ried-Hesselohe. Den Titel bei den Erwachsenen holte sich Hans Albertus. Bei den Jugendlichen hatte Philipp Schwegler die Nase vorn.

In seinem Bericht ließ Lang das vergangenen Vereinsjahr Revue passieren, welches neben den Übungsabenden und Wettkampfterminen auch von zahlreichen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie dem Josefi-, Vatertags- und Ostereierschießen, der Teilnahme am Volksfesteinzug und der Weihnachtsfeier geprägt war. Für 2019 einmalig waren die Ausrichtung einer Wettkampfrunde im Gau-Damenpreisschießen und eines Schnupperschießen mit dem Lasergewehr zur Nachwuchswerbung. Nach dreijährigem Turnus lud Neujahr 19 die Böllergruppe zum Jahreswechsel an den Jurahang ein. Auch nahm man aktiv an der Jagdmesse in Grünau teil. Mit 281 Mitgliedern ist man der zweitmitgliedsstärkste Verein im Schützengau Pöttmes-Neuburg. Im Namen des Vereins sprach Lang ein Dankeschön für alle Standaufsichten, Mithelfer und Sponsoren aus, welche die Vereinsaktivitäten beim Trainingsbetrieb, bei Wettkämpfen und den Vereinsfeiern hilfreich unterstützen.

Der sportliche Rückblick für die Luftdruck-Disziplinen erfolgte durch Sportleiter Anton Mayer. Er blickte auf Aufstellung, Ringdurchschnitt und das Abschneiden der Luftgewehrschützen von drei Mannschaften im Rundenwettkampf. Für die Disziplinen mit scharfen Waffen gab deren Sportleiter Sebastian Schmitt den Jahresrückblick. Vier Mannschaften nehmen am Rundenwettkampf teil und erzielten nach der Vorrunde gute Platzierungen. Sportlicher Höhepunkt war die Gaumeisterschaft 2019: 23 Einzelschützen nahmen in 20 Altersklassen an elf Disziplinen teil, es konnten vier erste, drei zweite und vier dritte Plätze von Vereinsschützen errungen werden.

Mit großer Spannung wurden die Ergebnisse des Königsschießens, an dem über 40 Erwachsene und Jugendliche teilnahmen, erwartet.

Erwachsene

Schützenkönig Hans Albertus (206 Teiler)

Wurstkönig Georg Eller (240)

Brezenkönig Sebastian Schmitt ( 309)

Jugend

Schützenkönig Philipp Schwegler (479)

Wurstkönig Johannes Mayer (572)

Brezenkönig Quirin Mayer (757)

KK-Sportpistole Damen-1 1. Sabine Moggl

KK-Sportpistole Herren-1 3. Stefan Scharbatke

GK-Revolver .44 Mag. Herren 2. Stephan Meixner

GK-Pistole 45 ACP Herren

3. Matthias Pallmann

Wurfscheibe Trap Hr.3 1. Manfred Appel

Wurfscheibe Trap Hr.4 2. Josef Nißl

Wurfscheibe Trap Hr.4 3. Alfred Schmidt

BSSB Kombi Herren 3. Günter Angermeier

Perkussionspistole Hr.4 1. Anton Rußer

Perkussionsgewehr Hr.3 2. Wolfgang Stiglmair

Langwaffen

Luftgewehr/LG Jugend Quirin Mayer (273 Ringe)

LG Junioren-1 Johannes Mayer (272)

LG Junioren-2 Julian Mayer ( 278)

LG Damen-1 Stefanie Strobl ( 276)

LG Damen-2 Lidwina Mayer (258)

LG Damen-3 Adelinde Kohl( 257)

LG Herren-1 Marco Winhart ( 286)

LG Herren-2 Markus Braun (262)

LG Herren-3 Anton Mayer (254)

LG aufgelegt Da. Sen.-2 Adelinde Kohl (281)

LG aufgelegt Hr. Sen.-1 Anton Mayer (266)

LG aufgelegt Hr. Sen.-2 Wolfgang Stiglmair (275)

KK-Gewehr 50m Alexander Hofmann (269)

KK-Gewehr 100m Marco Winhart (259)

KK-Mehrlader (10 Fallschben)

Jürgen Gust (8 Scheiben)

Unterhebel C (20 Fallschben)

Georg Moggl (17 Scheiben)

Perkussionsgewehr Bernhard Strehle (128 Ringe)

Kurzwaffen

Luftpistole Josef jun. Modlmeyr (257 Ringe)

KK-Sportpistole Anton Gruber (265)

GK-Pistole Robert Mandlmeier (339)

GK-Revolver Michael Lang (353)

Perkussionspistole Stephan Meixner (126)

Bogen

Recurve 18m Petra Gruber (467)

Compound 50m Bernhard Strehle (480)

