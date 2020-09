vor 22 Min.

Auf den Spuren der Wiener Klassik

Pianist Michail Lifits und das Georgische Kammerorchester erfreuen Publikum im Theaterfestsaal in Ingolstadt. Abonnementkonzerte sind im Theaterfestsaal ab sofort wieder möglich

Von Johannes Seifert

Meisterwerke der Wiener Klassik erklangen im siebten Abonnementkonzert des Georgischen Kammerorchesters, unter der einmal mehr umsichtigen und souveränen Leitung von Ruben Gazarian: Ludwig van Beethovens Sonate für Klavier Nr. 8 in c-Moll op. 13 „Pathétique“ und musikalisch kontrastierend dazu, Joseph Haydns Sinfonie Nr. 37 in C-Dur, ein Frühwerk aus den Jahren 1757/58. Das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 12 A-Dur KV 414, von Wolfgang Amadeus Mozart rundete das Programm des Dreigestirns der Wiener Klassik ab. Dieses kantable Werk zählte schon zu Lebzeiten des Komponisten zu seinen beliebtesten Konzerten.

Für den eigentlich an diesem Abend angekündigten „Artist in Residence“, Fazil Say, der wegen der Pandemie nicht einreisen durfte, wurde der ebenso weltweit gefragte Pianist Michail Lifits verpflichtet, der mit einer technisch überaus reifen Interpretation beider so kontrastreicher Klavierwerke das Publikum überzeugen konnte.

Bei der Interpretation von Beethovens Sonate für Klavier Nr. 8 hatte alles Struktur, Form und Format und gerade in den langsamen Sätzen bewies Michail Lifits eine erstaunliche künstlerische Reife.

Trotz aller wunderbarer Klarheit, die Lifits erzeugte – es gab doch immer wieder Momente der Spannung: Ob der langsame Satz oder das Rondo derart getragen im Vortrag sein mussten, ob stellenweise nicht ein bisschen viel Pathos sich eingeschlichen hatte, darüber ließe sich munter streiten.

Joseph Haydns Sinfonie Nr. 37 in C-Dur im weiteren Verlauf des Abends war vom Georgischen Kammerorchester solide intoniert und es fehlte keineswegs an Ausdruckstiefe und Differenzierungsvermögen, trotz leichter Unstimmigkeiten in den Hörnern.

250 Jahre nach Beethovens Geburt ist sein Klavierwerk noch immer ein herrliches, zutiefst verzweigtes Rätsel, ein weites Feld, auf das sich Pianisten immer wieder neu wagen, sicherlich um neue Perspektiven einzunehmen.

Der junge Solist Michail Lifits stammt aus dem usbekischen Taschkent und studierte an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Seit 1991 ist er auf den bekannten Konzertpodien in aller Welt zu Gast. Regelmäßig spielt er mit namhaften deutschen und internationalen Orchestern. Sein erstes Album als Exklusivkünstler der Decca erschien bereits 2012.

Mozart konnte in seinem Klavierkonzert Nr. 12 in A-Dur einen herrlich klangvollen Streichersatz unterlegen, der von einer wohlklingenden aber nicht allzu schweren Solostimme geprägt wird.

Auch hier beeindruckte Michail Lifits durch eine breite Palette an Non-legato-Abstufungen, etwa im Finale. Sein Spiel wirkte brillant, anmutend, technisch präzise und in jeder Form kantabel. Er konnte, wie beispielsweise im Larghetto das Klavier förmlich singen lassen und war auch in tonaler Hinsicht jederzeit präsent. Mit dem GKO, – es ist sicherlich kein Mozartorchester – das hier aber wirklich glanzvoll intonierte, ergänzte sich Michail Lifits ideal.

Bei lediglich 200 erlaubten Besuchern im Festsaal entfalten die Konzerte zwar eine ungewohnte, fast eigenartige Stimmung. Dennoch wurde deutlich, wie sehr Musiker und Publikum diese Live-Erlebnisse, ganz besonders in Pandemiezeiten benötigen.

Themen folgen