vor 46 Min.

Auf der Suche nach Ehrenämtlern Lokalsport

Tennisclub Rennertshofen kann nach vielen Absagen letztlich den Vorstand komplett besetzen. Doch neben positiven Nachrichten hat der Verein ein weiteres Problem

Von Michael Geyer

Dass es immer schwieriger wird, Leute für die Mitarbeit in den Vereinsvorständen zu motivieren, musste im vergangenen Jahr auch der Vorsitzende des TC Rennertshofen, Stephan Bielohlawek, erfahren. Bei der Jahresversammlung im Stepperger Kegelheim berichtete er den 26 anwesenden Mitgliedern, dass sich diese Problematik wie ein roter Faden durch die 13 durchgeführten Sitzungen des Vorstands gezogen und sehr viel Kraft verbraucht habe, die das Gremium lieber in die Nachwuchswerbung gesteckt hätte.

Immer wieder erhielt er Absagen. Zu den Neuwahlen konnte er dann aber doch eine komplette Mannschaft präsentieren, sodass dieser Tagesordnungspunkt auch dank der routinierten Wahlleitung des 2. Bürgermeisters Alfred Ehrnstraßer zügig abgehakt werden konnte. Alle Kandidaten wurden einstimmig gewählt, womit der Verein für die kommenden drei Jahre eine Führung hat. Das Vereinsleben sei mit Leben erfüllt und der TCR stelle eine gewichtige Rolle im Leben des Marktes Rennertshofen dar, stellte Ehrnstraßer in seinem Grußwort heraus. Aus dem bisherigen Vorstand schieden Kassiererin Stefanie Brendle und Beisitzer Boris Graf aus. Bielohlawek dankte ihnen mit einem kleinen Geschenk für ihren Einsatz. Das zweite Problem, mit dem der Tennisclub zu kämpfen hat, passt ebenfalls in die derzeitige Vereinslandschaft weit und breit: Es ist nicht leicht, Nachwuchs zu finden. Obwohl sich der TCR beim Kinder- und Jugendtraining sehr großzügig zeige und kostenlose Trainingsstunden in der Schnupperphase biete, ließe das Interesse der Jungen und Mädchen schnell nach, schilderte Bielohlawek die derzeitige Misere. Es ginge viel einfacher, wenn die Eltern mehr dahinterstünden und sich in den Verein einbinden ließen, meinte er.

Die weiteren Themen seines Berichtes waren jedoch durchaus positiv: Der Verein konnte seinen Mitgliederstand halten und hat jetzt 82 Aktive und 50 Passive. Auch das Platzwart-Problem sei vom Tisch, nachdem der TCR nach langem Suchen einen Platzwart gefunden hatte, der einen ausgezeichneten Job mache und die Plätze die ganze Saison hindurch in hervorragendem Zustand halte. Alle vier Plätze sollen nach und nach neue Beregner erhalten. Die alten Handventile würden durch elektrische Ventile ausgetauscht. Weiter werde zurzeit die gesamte Beleuchtung im Tennisheim auf LED-Leuchtmittel umgestellt. Die Außenbeleuchtung sei bereits seit 2017 im Stromsparmodus.

Auch beim Thema Brunnen fand sich eine Lösung: Nachdem das Landratsamt zuerst keine neue Genehmigung für das abgelaufene Entnahmerecht erteilt und die Verfüllung des Brunnens angeordnet hatte, schwenkte es auf Betreiben der Gemeinde um und gab grünes Licht für einen Neuantrag auf eine weitere Wasserentnahme. Hervorragende Arbeit leiste auch Dietmar Königsdorfer, Initiator und leidenschaftlicher Kopf der Kleinkunstbühne, die mit fünf Kabarettabenden nicht nur klasse Künstler nach Rennertshofen bringe, sondern auch dank des harmonisch zusammenarbeitenden Kabarett-Teams Einnahmen für den Verein generiere. „Was für andere Vereine die Altpapier-Sammlungen sind, ist für den Tennisverein das Kabarett. Ohne diese Einnahmen könnten wir die finanzielle Last nicht stemmen“, stellte Bielohlawek fest. Dies konnte Kassierin Stefanie Brendle in ihrem Kassenbericht anhand der Zahlen bestätigen: Der Verein habe eine ausgeglichene Bilanz und stehe finanziell auf gesunden Beinen.

Vor den Neuwahlen gab es noch Ehrungen für langjährige Mitglieder. 35 Jahre sind dabei: Thea Burkhard, Luitgard Marx und Dieter Mergel. Auf 25 Jahre können Michael Langner sowie Viola und Denise Schneider zurückblicken. Im Ausblick auf das Jahr 2018 erwähnte der Vorsitzende das Jubiläum der Kleinkunstbühne, die am 28. April ihren 50. Kabarettabend feiern könne. Als Jubiläumsgast konnte Königsdorfer wieder Christian Überschall gewinnen, der schon im Jahre 2003 der erste Kabarettist in der Rennertshofener Kleinkunstbühne war. Die Tennissaison startet mit dem ersten Heimspiel am 6. Mai. Der TCR werde sich auch wieder am Marktfest beteiligen, gab Bielohlawek bekannt.

Namen und Ämter

l1. Vorsitzender Stephan Bielohlawek

l2. Vorsitzende Stefanie Meyer

lKassier Barbara Scheuer

lSchriftführerin Veronika Meyer

l Beisitzer Günter Andraschko, Benjamin Stark, Matthias Friedl, Oliver Färber, Sebastian Marx, Jonathan Berchermeier

lKassenprüfer Alfred Bircks und Karl Neubauer

Themen Folgen