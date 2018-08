vor 46 Min.

Aufeinandertreffen der Kreisklassisten Lokalsport

In der fünften Paarung der ersten Runde stehen sich Johann Guppenberger (SpVgg Joshofen-Bergheim) und Jonas Jung (SV Grasheim) gegenüber. Beide sagen einen deutlichen Erfolg des FC Ehekirchen voraus

Von Dirk Sing

Zu einem Aufeinandertreffen „Kreisklasse gegen Kreisklasse“ kommt es am Wochenende bei unserem NR-Tippduell. Dabei stehen sich die SpVgg Joshofen-Bergheim mit Johann Guppenberger und der SV Grasheim (Jonas Jung) gegenüber. Das Ziel für beide Teams ist klar: Ebenso wie der TSG Untermaxfeld, dem FC Ehekirchen, BSV Neuburg und SV Sinning soll der Sprung in die zweite Runde gelingen. Zur Erinnerung: Für jedes exakt vorhergesagte Resultat gibt es drei Punkte, die richtige Tendenz (Sieg, Remis, Niederlage) wird noch mit einem Zähler honoriert. Sollten am Ende beide Teams punktgleich sein, entscheidet zuerst die Mehrzahl der richtig getippten Spiele und dann das Los. Der Gesamtsieger erhält einen 500-Euro-Gutschein bei einem Verbrauchermarkt nach Wahl von der Ergo-Versicherung Christian Krzyzanowski in Neuburg.

Nachfolgend die zehn zu tippenden Begegnungen, die die beiden Kicker abwechselnd unter die Lupe nehmen:

lVfR Neuburg – Kaufbeuren (Landesliga Südwest)

Guppenberger: „Mit der SpVgg Kaufbeuren ist eine gestandene Landesligamannschaft zu Gast. Erschwerend kommt für den VfR hinzu, dass der überragende Torhüter Dominik Jozinovic in dieser Partie nicht zur Verfügung stehen wird. Da sein Ausfall nicht zu kompensieren ist, wird es am Ende auch nicht zum Sieg reichen.“

lSSV Glött – FC Ehekirchen (Bezirksliga Nord)

Jung: „Vor allem der Offensiv-Power des FC Ehekirchen wird Glött kaum etwas entgegenzusetzen haben. Für die Zuschauer wird es sicherlich ein attraktives Match, bei dem am Ende der FCE die Nase vorne haben wird.“

lTSV Burgheim – TSV Pöttmes (Kreisliga Ost)

Guppenberger: „Auch wenn es bei Pöttmes bislang noch nicht richtig rundgelaufen ist, verfügt man über eine Mannschaft mit hoher individueller Qualität. Nicht umsonst zählt der TSV mit diesem Kader zu den Mitfavoriten auf den Aufstieg.“

lSV Klingsmoos – BSV Neuburg (Kreisklasse Neuburg)

Jung: „Dass der SV Klingsmoos derart schleppend in die neue Saison gestartet ist, hat mich schon etwas überrascht. Dennoch glaube ich, dass man daheim gegen den BSV Neuburg das Ruder herumreißen wird, obwohl sich die Gäste sicher auch für die deutliche 2:6-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim rehabilitieren möchte.“

lSC Ried – SV Grasheim (Kreisklasse Neuburg)

Guppenberger: „Beide Mannschaften sehe ich auf Augenhöhe. Nachdem der SC Ried immer noch auf seinen ersten Saisonerfolg wartet, wird man alles in die Waagschale werfen, um diesen einzufahren. Diese Zusatzmotivation wird schließlich auch den Ausschlag zugunsten des SCR geben.“

lSpVgg Joshofen-Bergheim – TSG Untermaxfeld (Kreisklasse Neuburg)

Jung: „Als Kreisliga-Absteiger stellt die TSG eine starke Truppe, die nicht umsonst bislang alle Begegnungen für sich entscheiden konnte. Joshofen-Bergheim wird in der ersten Hälfte noch dagegenhalten können. Doch am Ende setzt sich die höhere individuelle Klasse der Untermaxfelder durch.“

lSV Wagenhofen – FC Illdorf (A-Klasse Neuburg)

Guppenberger: „Sowohl Wagenhofen als auch FC Illdorf sind sehr gut in die neue Saison gestartet. Gerade die Offensivreihen sind bereits gut in Schuss. In dieser knappen Begegnung wird letztlich der Heimvorteil den Ausschlag dafür geben, dass der SVW die Punkte einfährt.“

lSV Weichering – SV Sinning (A-Klasse Neuburg)

Jung: „Der SV Weichering hat mir beim Donaumoos-Wanderpokal recht gut gefallen. Sinning ist mit größeren Ambitionen in die neue Saison gestartet, hat aber erst drei Punkte auf dem Konto. Ich denke, dass der SVW in diesem Match letztlich knapp triumphieren wird.“

lSV Bertoldsheim – FC Rennertshofen II (B-Klasse Neuburg)

Guppenberger: „Der SV Bertoldsheim hat sich in der Sommerpause sehr gut verstärkt und zählt damit sicherlich den den großen Aufstiegs-Anwärtern in der B-Klasse. Von dem her bin ich überzeugt, dass sich der SVB in diesem ,kleinen Derby‘ auch durchsetzen wird.“

lTV Vohburg – SV Karlshuld (Kreisklasse Donau/Isar 2)

Jung: „Nach dem historischen Abstieg aus der Kreisliga gibt es für den SV Karlshuld nur ein Ziel: sofortiger Wiederaufstieg! Der Aufsteiger aus Vohburg sollte in dieser Begegnung für den SVK definitiv nicht zum Stolperstein werden.“

TIPPS IM ÜBERBLICK:

SpVgg Joshofen-Bergheim

VfR Neuburg – Kaufbeuren 2:2

SSV Glött – FC Ehekirchen 1:4

TSV Burgheim – TSV Pöttmes 1:2

SV Klingsmoos – BSV Neuburg 3:1

SC Ried – SV Grasheim 1:0

Joshofen-Berg. – Untermaxfeld 3:2

SV Wagenhofen – FC Illdorf 3:2

SV Weichering – SV Sinning 0:1

Bertoldsheim – Rennertshofen II 3:0

TV Vohburg – SV Karlshuld 1:2

SV Grasheim

VfR Neuburg – Kaufbeuren 2:1

SSV Glött – FC Ehekirchen 1:4

TSV Burgheim – TSV Pöttmes 2:1

SV Klingsmoos – BSV Neuburg 3:2

SC Ried – SV Grasheim 1:2

Joshofen-Berg. – Untermaxfeld 1:3

SV Wagenhofen – FC Illdorf 2:1

SV Weichering – SV Sinning 2:1

Bertoldsheim – Rennertshofen II 0:2

TV Vohburg – SV Karlshuld 1:3

