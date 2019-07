vor 36 Min.

Aufsteiger mit zwei Gesichtern

Im Auftaktmatch gegen Memmingen II präsentiert sich der FC Ehekirchen zunächst ängstlich und nervös. Trotz Steigerung im zweiten Abschnitt steht letztlich ein 0:2

Von Dirk Sing

Seine erste Trainingseinheit mit dem FC Ehekirchen hat der neue Chefcoach Gerhard Hildmann am 9. Juni absolviert. Seitdem lernte der 53-Jährige vor allem die gute Seite seiner jungen Mannschaft kennen. Sei es in den jeweiligen Übungseinheiten oder auch den zahlreichen Vorbereitungspartien – Hildmann war von den bisherigen Leistungen seiner Schützlinge mehr als angetan.

Beim Landesliga-Auftaktmatch am Samstagabend in der heimischen Elektro-Schmaus-Arena gegen die zweite Vertretung des FC Memmingen lernte der FCE-Trainer von seinem Team jedoch auch eine Seite kennen, die ihm bislang verborgen geblieben war. Ängstlich, nervös, zögerlich, fehlerhaft – allesamt Begriffe und Beschreibungen, die den Auftritt des Aufsteigers in den ersten 45 Minuten treffend charakterisieren. „Wir haben sowohl mit als auch gegen den Ball überhaupt nicht das gespielt, was wir im Vorfeld dieser Partie ausgemacht hatten. So habe ich meine Mannschaft bislang nicht gekannt“, resümierte Hildmann, der sich auch nach dem Schlusspfiff nicht erklären konnte, „warum wir so aufgetreten sind und überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen haben“.

Wenig hilfreich war dabei zweifelsohne die Tatsache, dass der Ehekirchener Coach bereits nach 25 Minuten zweimal verletzungsbedingt auswechseln musste. Sowohl Julian (14.) als auch Christoph Hollinger (25.) mussten jeweils mit muskulären Problemen passen. „Das ist natürlich brutal, wenn du schon derart früh reagieren musst“, so Hildmann und fügt hinzu: „Gerade aufgrund ihrer Schnelligkeit sind uns wichtige Waffen in der Offensive weggebrochen.“ Trotz der Einwechslung der beiden Routiniers Simon Schmaus und Matthias Rutkowski fanden die Hausherren bis zur Pause in der gegnerischen Hälfte kaum statt. Die junge Memminger Truppe hatte indes gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, schaffte es aber ihrerseits kaum, die FCE-Hintermannschaft entscheidend auszuhebeln. Pech für die Einheimischen, dass der erste und zugleich einzige gefährliche Abschluss in dieser Phase sofort im Kasten von Simon Lenk landete: Bei einem 16-Meter-Schuss von Markus Notz (30.) hatte der Ehekirchener Schlussmann keine Chance.

Warum der letztjährige Bezirksliga-Meister in den Vorbereitungspartien – unter anderem gegen den Bayernligisten Schwaben Augsburg (2:0) – einen richtig starken Eindruck hinterlassen hatte, unterstrich er dann nach Wiederbeginn. Nach einigen deutlichen Worten von Hildmann in der Pause übernahmen die Hausherren mehr und mehr das Kommando. Und siehe da: Plötzlich wurde es auch vor dem Kasten der nun deutlich defensiver agierenden Allgäuer immer wieder gefährlich.

Ob Matthias Rutkowski mit seinem Schuss aus zwölf Metern (52.) oder der anschließenden „Doppel-Pfosten-Chance“ von Schmaus und Gabriel Hasenbichler (53.) – der Ausgleich lag förmlich in der Luft! Ehekirchen drängte, doch der zweite Treffer in diesem Match fiel erneut auf der anderen Seite. Mit dem zweiten (!) Torschuss erzielte Orkun Sarici (70.) das 2:0 für Memmingen. Als dann kurz darauf auch noch eine verunglückte Flanke des eingewechselten Sebastian Rutkowski vom Innenpfosten zurück ins Spielfeld prallte (73.), war klar, dass die tapfer kämpfenden FCE-Akteure zum Saisonstart wohl ohne Punkte bleiben würden.

Am Mittwoch (19 Uhr) gastiert der Liga-Neuling beim Bayernliga-Absteiger 1. FC Sonthofen.

FC Ehekirchen: Lenk, Appel, Ledl (67. S. Rutkowski), Schmidt, Chr. Hollinger (25. M. Rutkowski), Wenger, J. Hollinger (14. Schmaus), S. Schröttle, Schaller, Hasenbichler, Mayr. – Zuschauer: 225.

