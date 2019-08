vor 34 Min.

Aufsteiger patzt vorne und hinten

Bei der 0:5-Niederlage gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen vergibt der FC Ehekirchen zu viele Chancen und leistet sich in der Defensive etliche Fehler

Von Dirk Sing

Der FC Ehekirchen muss auch nach dem fünften Saisonspiel in der Landesliga Südwest weiter auf seinen ersten dreifachen Punktgewinn warten. Im Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen setzte es für den Aufsteiger eine deutliche 0:5-Niederlage, was im Klassement weiterhin der vorletzte Platz bedeutet.

„Das nackte Ergebnis ist logischerweise eine gefühlte Katastrophe und spricht eine deutliche Sprache“, resümierte FCE-Coach Gerhard Hildmann, der im gleichen Atemzug freilich nicht nur das Resultat alleine bewerten wollte. „Meine Aufgabe als Trainer ist es, das gesamte Spiel zu analysieren. Und in diesem hatten wir selbst auch mindestens fünf hochkarätige Chancen, um Tore zu erzielen. Doch während der Gegner seine Möglichkeiten nutzt, fehlt uns vor dem gegnerischen Kasten derzeit einfach die Überzeugung und Qualität, die Dinger auch reinzumachen“, so Hildmann weiter. Zusammen mit den „zahlreichen individuellen Fehlern, die wir uns hinten leisten, sei dies letztlich der entscheidende Mix, warum man sich im bisherigen Saisonverlauf mehrfach um die Früchte der harten Arbeit gebracht habe.

Im Heimspiel gegen Garmisch-Partenkirchen dauerte es ganze elf Minuten, ehe man einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen musste. Vor dem 0:1 von Stefan Lorenz (3.) hatte Torjäger Simon Schmaus auf Höhe der Mittellinie einen Zweikampf verloren, ehe beim zweiten Gäste-Treffer Moritz Müller auf der rechten Außenbahn gleich mehrere Ehekirchener wie Slalomstangen stehen ließ und den Ball ins kurze Eck drosch (11.). Nachdem sich die Hausherren langsam in dieses Match zurückgekämpft hatten und sich ihrerseits erste Chancen durch Matthias Rutkowski (19.), Nico Ledl und Christoph Hollinger (34.) erspielt hatten, sorgte ein Missverständnis von Christoph Appel und Max Jahner, die beide am Ball vorbei gelaufen waren, für den 0:3-Halbzeitstand (Lorenz/37.).

Nach Wiederbeginn zeigten die Einheimischen, bei denen „Urlauber“ Julian Mayr bereits nach 40 Minuten für Appel in die Partie gekommen war, eine starke Reaktion und drängten auf das Anschlusstor. Doch sowohl Schmaus (47./62.) als auch Matthias Rutkowski per Seitfallzieher (63.) ließen die besten Chancen ungenutzt. Als dann auch noch Michael Panknin mit einem an Mayr verursachten Strafstoß zuerst an Keeper Andreas von Mücke und anschließend am Pfosten gescheitert war (74.), standen die Zeichen endgültig auf Niederlage. In der Schlussphase machten schließlich Stefan Durr (85.) und Jonas Schrimpf (87.) endgültig den Deckel auf den Garmisch-Partenkirchener Sieg drauf.

FC Ehekirchen: Lenk, Appel (40. Mayr), Ledl, Panknin, Schmaus, Chr. Hollinger, F. Wenger (62. J. Hollinger), M. Rutkowski, Jahner, S. Rutkowski, S. Schröttle.

