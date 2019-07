vor 27 Min.

Aufwand und Ertrag sollen sich lohnen

FC Ehekirchen gastiert am Sonntag zum Aufsteiger-Duell beim TSV Jetzendorf

Von Dirk Sing

Nein, die beiden Komponenten Aufwand und Ertrag passen bislang beim Landesliga-Aufsteiger FC Ehekirchen nicht wirklich zueinander. „Wir haben in zweieinhalb Partien eine gute bis sehr gute Leistung abgeliefert. Dafür sind die beiden Punkte, die wir bislang auf unserem Konto haben, deutlich zu wenig“, meint auch Trainer Gerhard Hildmann. Für seine Schützlinge gehe es nun darum, sich „so schnell wie möglich für den immens hohen Aufwand, den die Jungs in jeder Begegnung betreiben, zu belohnen, um weiterhin überzeugt davon zu sein, dass sich diese kräftezehrende Spielweise auch tatsächlich lohnt“.

Dementsprechend soll bereits am morgigen Sonntag (17.30 Uhr) beim TSV Jetzendorf der Bock umgestoßen und endlich der ersehnte erste dreifache Punktgewinn eingefahren werden. Obwohl der Mitaufsteiger bislang erst einen Zähler einfahren konnte beziehungsweise immer noch ohne eigenen Torerfolg ist, will Hildmann den Kontrahenten beileibe nicht auf die leichte Schulter nehmen. „Ganz im Gegenteil. Ich habe die Jetzendorfer beim torlosen Remis in Bad Heilbrunn beobachtet und dabei eine sehr starke Leistung von ihnen gesehen. Daher ist es mir auch ein absolutes Rätsel, warum diese Truppe bislang noch nicht so recht in die Gänge gekommen ist“, meint Hildmann. Auch wenn die Saison 2019/2020 erst begonnen hat, ist sich der 53-Jährige über den Stellenwert dieses Aufeinandertreffens absolut bewusst: „Diese Partie ist schon ein bisschen richtungsweisend. Letztlich geht es darum, ob wir weiterhin unten feststecken oder einen Sprung ins vorerst ruhige Mittelfeld machen.“

Ausgerechnet in dieser Begegnung kann Hildmann nicht aus dem Vollen schöpfen. Während Julian und wohl auch Christoph Hollinger (muskuläre Probleme) weiterhin verletzungsbedingt ausfallen, befinden sich Julian Mayr, Maximilian Wenger und Gabriel Hasenbichler derzeit im Urlaub. Um so wichtiger ist deshalb die Tatsache, dass der Ehekirchener Coach erneut auf die Dienste seines letztjährigen Vorgängers Michael Panknin zurückgreifen kann. Der jetzige Co-Trainer de Regionalligisten VfB Eichstätt glänzte zuletzt im Derby gegen den VfR Neuburg (2:2) als unverzichtbarer Denker und Lenker im Mittelfeld. „Gerade aufgrund der Tatsache, dass wir auf Julian Mayr verzichten müssen, ist es natürlich super, dass uns ’Panki’ zur Verfügung steht“, weiß Hildmann.

