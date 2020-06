vor 35 Min.

Ausgeglichene Bilanz für den SV Weichering

Während die Herren I und Damen I souveräne Siege einfahren, müssen sich drei Mannschaften geschlagen geben

Von Barbara Walter

Während die Herren I und II sowie die Damen I der Tennis-Abteilung des SV Weichering am Wochenende Erfolge verbuchen konnten, mussten sich die Knaben 14 und 16 sowie Damen II geschlagen geben.

lKnaben 14, Bezirksklasse 3: SV Weichering – ESV Ingolstadt 2:4 Diese Partie war geprägt von engen Matches, besonders bei den Doppeln. Am Ende machten jedoch die Gegner mehr Punkte. So unterlag Dominik Brandstetter mit 4:6, 4:6. Christoph Niedermeier gab sein Match mit 2:6, 4:6 ab. Rosalie Eibl unterlag knapp mit 6:4, 3:6, 5:10. Nur Nico Stapf konnte sein Einzel mit 6:2, 6:0 gewinnen. Bei den Doppeln fiel die Entscheidung zwei Mal erst im Match-Tiebreak. So unterlag das Duo Brandstetter/Stapf am Ende mit 2:6, 7:5, 9:11. Niedermeier/Eibl gingen hingegen mit einem 6:2, 4:6, 10:8 als knapper Sieger vom Platz.

lKnaben 16, Bezirksklasse 2: SV Weichering – TC Rot-Weiß Münchsmünster 2:4 Auch die Knaben 16 lieferten sich spannende Duelle, mussten den Sieg aber den Gästen überlassen. So unterlag Jonathan Mack knapp mit 6:3, 5:7, 11:13. Sophia Schneider gab ihr Match mit 4:6, 1:6 ab. Anna-Maria Seeger verlor mit 3:6, 2:6. Viktoria Mödl konnte ihre Marathon-Partie mit 7:5, 4:6, 10:5 gewinnen. Bei den Doppeln unterlag das Duo Schneider/Mödl mit 2:6, 2:6, während Mack/Seeger mit 6:4, 6:1 die Oberhand behielten.

lDamen II, Kreisklasse 1: SV Weichering – SV Irsching-Knodorf 1:5 Diese Niederlage stand nach den Einzeln schon fest, da alle Begegnungen verloren wurden: Franziska Huber (4:6, 0:6), Ramona Mandlmeier (6:7, 0:6), Manuela Moosheimer (3:6, 3:6) und Stefanie Schwenk (3:6, 1:6). Den Ehrenpunkt erzielten Mandlmeier/Schwenk im Doppel mit 0:6, 7:6, 10:8. Huber/Moosheimer unterlagen mit 1:6, 2:6.

lDamen I, Bezirksklasse 1: SV Weichering – SV Weichs 6:3 Die Damen legten den Grundstein zum Erfolg bereits in den Einzeln, denn vier Partien konnten gewonnen werden. Es siegten Veronika Schmidl (7:6, 6:0), Anja Behr (6:1, 6:2), Patricia Schreier (6:0, 6:1) und Teresa Schmidl nach langem Kampf mit 6:7, 6:2, 10:6. Katharina Huber musste sich mit 2:6, 5:7 geschlagen geben. Auch Julia Scheller unterlag mit 3:6, 0:6. Bei den Doppeln waren Huber/Behr mit 6:4, 6:4 V. Schmidl/Schreier mit 6:4, 6:3 erfolgreich. T. Schmidl/Scheller mussten hingegen eine 2:6, 0:6-Niederlage hinnehmen.

lHerren II, Kreisklasse 2: SV Weichering – TSV Großmehring 6:0 Einen klaren Erfolg erkämpfte sich die zweite Herrenmannschaft gegen Großmehring. Die Einzel-Punkte holten Maximilian Heindl (6:4, 5:0 w.o.), Kevin Fürholzer (6:3, 7:5), Michael Mandlmeier (6:2, 6:4) und Sebastian Huber in seinem Marathon-Match mit 6:7, 6:4, 10:4. Auch die Doppel gingen an den SVW: Heindl/Mandlmeier (1:6, 6:4, 10:8), Fürholzer/Nick Pakstat (6:2, 6:1).

Auch das erste Herren-Team zeigte eine tolle Leistung. In den Einzeln triumphierten Florian Fahrmeier (6:3, 6:1), Tobias Mandlmeier (6:2, 6:2), Tobias Walter (6:1, 6:0) und Jonas Walter (6:0, 6:1). Thomas Mandlmeier unterlag knapp mit 4:6, 6:7. Auch Markus Brandstetter musste sich mit 4:6, 4:6 geschlagen geben. Bei den Doppeln behielten Fahrmeier/T. Walter mit 6:2, 4:6, 10:5. Ebenfalls erfolgreich waren T. Mandlmeier/Florian Resch (6:3, 6:2) und Brandstetter/J. Walter (6:0, 6:1).

