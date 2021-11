Zwei Stockerlplätze als verdienter Lohn

Markus Klos und Heinz Scharl von der Scuderia Neuburg nehmen erfolgreich an der „1000 Kilometer Classic Rallye“ quer durch Österreich teil. Im Ziel kann sich das Duo über die Ränge zwei und drei freuen

Seit nunmehr zwei Jahren findet in der Stadt Steyr die „1000 Kilometer Classic Rallye“ quer durch Österreich statt. Diese Veranstaltung gilt als die schwerste und anspruchsvollste Classic Rallye rund um die Alpen. Der Veranstalter wollte hier an die Rallyes der 70er und 80er Jahre anknüpfen und hat diese längste Veranstaltung in der Alpenrepublik organisiert. Durchhaltevermögen und Konzentration über zwei ganze Tage mit jeweils zehn bis zwölf Stunden Fahrtdauer forderten von den Teams alles ab.

Ein Team der Scuderia Neuburg, Markus Klos/Heinz Scharl, machte sich auf den Weg in die 350 Kilometer entfernte historische Industriestadt Steyr, um diese besondere Herausforderung zu bestreiten. Genau ein Jahr zuvor fand die sogenannte Testveranstaltung mit lediglich 20 ausgewählten Teams statt. Dabei konnte das Team Klos/Scharl Platz drei im Gesamtklassement sowie den Sieg in seiner Klasse feiern.

Das Wettbewerbsfahrzeug, ein Audi 80-Quattro aus dem Jahr 1987 (mit 90 PS eines der schwächeren Fahrzeuge im Teilnehmerfeld) war trotz seines Alters auch diesmal optimal vorbereitet. Wie sich später bei der Siegerehrung herausstellte, hatte noch ein weiterer Teilnehmer aus der Region erstmals den Weg nach Steyr gefunden: Lukas Folie aus Ingolstadt, der mit einem Porsche 911 Carrera 2,7 und seinem Fahrer Michael Zottler aus Wien unterwegs war.

Mit Startnummer 28 (insgesamt waren 30 Teams am Start) machte sich der Audi Quattro mit dem Scuderia-Duo am Freitag als einer der letzten Teilnehmer auf den Weg in das bekannte Zwischenziel Schlosshotel Weikersdorf in Baden bei Wien. Es war zugleich die erste von insgesamt fünf Etappen mit einer Streckenlänge von 522 Kilometern. Die 72 Seiten des „Road Books“ bezogen sich dabei stark auf Orientierung. Die Bordkarte für den Freitag mit den Fahrtzeiten und Abschnitten wurde am Start ausgegeben. Die Zielankunft in Baden nach 10.30 Stunden war um 20.30 Uhr. Bestückt war diese Etappe mit neun Wertungsprüfungen, wobei die zu fahrende Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h mit mehreren Zwischenzeiten kontrolliert wurde.

Die Orientierung erfolgt ausschließlich mit Kartenkopien und unterschiedlichen Maßstäben. Hier musste der Beifahrer die Strecken auf den Karten selbst einzeichnen. Die sehr kurvigen Nebenstrecken in der grandiosen Landschaft forderten auch von den Fahrern höchste Konzentration.

Die Fahrt führte zuerst entlang der Enns in die nächste Tälerlandschaft, der Ybbs. Da nur Nebenstrecken mit unzähligen Kehren befahren wurden, kann der vorgegebene Schnitt mit 50 km/h manchmal auch sehr sportlich gesehen werden. Die KuK Semmeringbahn (von Wien an die Adria) wurde im Verlauf der Veranstaltungsroute mehrmals unter und auch über beeindruckenden Kehren und Viadukten gekreuzt. Es wurden Orte mit ungewöhnlichen Namen wie St. Corona oder Kirchschlag in der Buckligen Wels (!) mit ebenso beeindruckenden Tälern und Höhen durchfahren. Am Auslauf der Berge ging es durch das Höllental mit mehreren Wasserwerken und den dazugehörigen Museen der 1. Wiener Wasserversorgung.

Am Samstag war nach kurzer Nacht die nächste Etappe zu befahren. Die Sektoren drei, vier und fünf mussten noch bewältigt werden. Der Start erfolgte ab 8.01 Uhr zu den darauffolgenden 475 Kilometern mit einer Sollzeit von und elf Stunden. Diese Etappe beinhaltete sechs Wertungsprüfungen, deren jeweilige Länge von sechs bis 38 Kilometern reichte. Das „Road Book“ an diesem Tag umfasste 70 Seiten Kartenmaterial.

Die Strecke führte erst nach Osten, um dann später bei Kloster Melk die Donau zu queren. Nachdem die Weinberge der Wachau durchfahren waren, lag das Wald- und Mühlviertel vor den Fahrern. Bemerkenswert war die Vielzahl von kleinen Schlössern und Gutshöfen, je näher es in Richtung Grenze nach Tschechien ging. Um 18.45 Uhr erreichten die Neuburger schließlich das Ziel.

Die Siegerehrung um 20.15 Uhr wurde dann mit Spannung und Zweifeln erwartet. Die Überraschung und Freude war jedoch umso größer, als schließlich Rang drei im Gesamtklassement sowie der zweite Platz in der Klasse 4 feststanden.