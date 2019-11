vor 27 Min.

B-Junioren bleiben ungeschlagen

Sechs Spiele, sechs Siege: So lautet die Bilanz der Nachwuchshandballer des TSV Neuburg. Die erste Halbzeit im Spiel der Herren war kurios – und für Neuburg nicht erfreulich

Wie in der Vorwoche haben die Handballer des TSV Neuburg ein Wochenende mit Licht und Schatten hinter sich. Die Herren und C-Juniorinnen verloren erneut ihre Partie. Für beide Teams setzte es deutliche Niederlagen, die teils schon früh feststanden. Besser machte es die männliche B-Jugend: Sie holte nach starker zweiter Halbzeit einen Heimsieg gegen Pfaffenhofen. Damit bleibt die Mannschaft weiter ungeschlagen auf Platz eins.

Bezirksklasse Nordwest: TSV Neuburg – SSV Schrobenhausen 14:22 Um ein kurioses Novum reicher ist die Neuburger Handballgeschichte seit dem Spiel gegen Schrobenhausen. Zwar standen zur Halbzeit vier TSV-Tore auf der Anzeigetafel. Keines davon wurde jedoch aus dem Spiel erzielt, sondern ausschließlich per Siebenmeter.

Dies war auch der Grund, warum es für die Ottheinrichstädter im Landkreisderby nichts zu holen gab. Dem TSV-Angriff fehlte an diesem Sonntagnachmittag einfach die Durchschlagskraft – und wenn man sich doch mal durchsetzen konnte, war zumeist der Gästetorwart oder das Aluminium im Weg. Zur Halbzeit lag Neuburg bereits aussichtslos mit 4:12 im Rückstand. Dass mit einer vernünftigen ersten Halbzeit aber trotzdem deutlich mehr drin gewesen wäre, zeigten die Hausherren in der zweiten Halbzeit.

Da fanden die TSV-Würfe den Weg ins Tor der Schrobenhausener und auch die Abwehrarbeit lief besser als in der ersten Halbzeit. Doch die Hypothek von acht Toren aus den ersten 30 Minuten war zu groß. So ging der Gast aus Schrobenhausen als verdienter Sieger von der Platte. Endstand eines aus Neuburger Sicht enttäuschenden Spieles: 14:22. (heck)

TSV Neuburg Andreas Mendel (TW), Julian Ball (1), Andreas Tunkel, Simon Schramm (1), Sebastian Wuka, Julian Hunner, Max Habermeyer (2), Björn Glasenapp (1), Simon Klöck (1), Bernhard Heckl (1), Christian Wuka (6), Gergely Szabo (1)

männliche B-Jugend, Bezirksliga Südost: TSV Neuburg – MTV Pfaffenhofen 29:17 Von Beginn an entwickelte sich ein sehr spannendes Spiel, bei dem sich keine der beiden Mannschaften einen deutlichen Vorsprung erarbeiten konnte. Die Abwehrarbeit dominierte und nach neun Spielminuten stand es 5:4 für die Gastgeber.

Die Gäste aus Pfaffenhofen spielten sehr körperbetont in der Abwehr und versuchten immer wieder ihre beiden kräftigen Rückraumspieler in Wurfpositionen zu bringen. Doch die TSV-Abwehr arbeitete hervorragend und wie schon so oft glänzte Torhüter Noah Steinwender mit tollen Paraden. So stand es zur Halbzeit verdient 11:10 für die TSVler.

In der zweiten Spielhälfte agierten die Hausherren dann auch im Angriff sehr konzentriert und ein ums andere Mal wurden sehenswerte Spielzüge sicher abgeschlossen. Nach einem 4:0-Lauf schienen die Gäste etwas entnervt, handelten sich einige Zeitstrafen wegen Foulspiels ein. Dies nutzten die Neuburger eiskalt und unbeeindruckt aus. Noah Steinwender vereitelte immer wieder beste Torgelegenheiten.

In den letzten Spielminuten blieben die Hausherren souverän und abgeklärt, sodass ein klarer Sieg gegen einen starken Gegner eingefahren wurde. Neuburg spielte eine begeisternde zweite Spielhälfte und entschied diese mit 18:7 für sich. (hie)

TSV Neuburg N. Steinwender (TW), A. Hiebl (1), E. Rogler (3), L. Waschkut, K. Holland (1), F. Holland (8), J. Koch (5), T. Kirchhofer (5), N. Martin (6)

weibliche C-Jugend, Bezirksliga Südost: TSV Neuburg – DJK Rohrbach: 7:19 Defizite beim Torwurf verhinderten ein besseres Ergebnis der weiblichen C-Jugend des TSV Neuburg. Gegen die DJK Rohrbach verloren die Mädchen mit 7:19 Toren. Dabei hatten sie gegen die sehr clever spielenden Rohrbacherinnen genügend Torgelegenheiten, doch wie in den letzten Spielen zeigte sich das größte Defizit des TSV.

Die flinken Gäste setzten die Neuburger Abwehr besser unter Druck, als es der Heimmannschaft gelang. Wenn der Angriff doch mal in Bewegung kam, gab es sofort gute Torchancen für die TSV-Spielerinnen, vor allem durch Louisa Bussas und Eva Gipser – sie blieben aber vielfach ungenutzt. Die Mannschaft versuchte es immer weiter und steckte nicht auf, doch die noch fehlende Spielpraxis mancher Spielerinnen war nicht zu übersehen. So blieb für Trainer Udo Kotzur die Erkenntnis, dass die Mädchen auf dem richtigen Weg sind, aber noch etwas Geduld und konsequente Arbeit an den Defiziten vonnöten sind. (kunz)

TSV Neuburg Miriam Rogler, Bianca Kristen, Luisa Bussas (2), Lilli Bussas, Henriette Seebach (1), Eva Gipser (3), Anna Eser (1), Anna Koch, Marie Gluth, Malie Krebs

