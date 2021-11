Viele Treffer, keine Punkte

In einer torreichen Partie unterliegt der SV Ludwigsmoos dem SV Steingriff II mit 3:5

Eine 3:5-Heimniederlage kassierte der SV Ludwigsmoos in der B-Klasse gegen die „Zweite“ des SV Steingriff.

Ludwigsmoos – Steingriff II 3:5

Die Gäste kamen besser ins Spiel und gingen bereits nach vier Minuten durch Fabian Siegl in Führung. Der SVL benötigte gut 20 Minuten, ehe es im Strafraum der Steingriffer gefährlich wurde. Miklos Imre nutzte auch gleich die erste Großchance zum 1:1-Ausgleich. Im Anschluss blieb die Heimelf spielbestimmend und kam folgerichtig durch Lukas Wurster zum 2:1 (28.). Mit dem Halbzeitpfiff kamen die Gäste durch Yefu Zhou etwas überraschend zum Ausgleich. Die zweite Hälfte begann gleich mit einem weiteren Highlight: Marco Stach traf per Freistoß zum 3:2 für Steingriff (48.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später erhöhte erneut Stach nach einem Konter auf 4:2. Mit der nächsten Offensivaktion des SVL wurde Miklos Imre im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter, geschossen von Lukas Wurster, parierte der gut aufgelegte SVS-Keeper Michael Ludwig (53.). In der Folge nutzten die Gäste zwei weitere Kontermöglichkeiten zu den vorentscheidenden Treffern (Fabian Siegl 63./Marco Stach (71.). Der SVL kam zwar durch Miklos Imre noch zum 3:5 (77.), was aber letztlich den SVS-Auswärtssieg nicht mehr gefährdete. (svl)

Burgheim II – Edelshausen 3:3

Nachdem bis zur Pause ein ausgeglichenes Spiel zu sehen war und Burgheim durch ein Tor von Martin Ottilinger (7.) führte, schalteten die TSV’ler in Hälfte zwei einen Gang höher und erhöhten durch Tobias Böck (52.) und Andreas Fischer (56.) schnell auf 3:0. Nach gut einer Stunde konnten die Gäste zwar durch Vlad Furdui (58.) verkürzen. Trotzdem hatte der TSV Burgheim die Partie eigentlich im Griff. Durch viele Ungenauigkeiten und Fehler brachte man in der Folge aber Edelshausen wieder ins Spiel. Und so kam es, dass die Gäste wenige Minuten vor dem Ende doch noch zum Ausgleich kamen. Für die SGE-Treffer zeichneten sich Nicolae Nasturica (66.) und Adrian Sandru (85.) verantwortlich. Damit gab der TSV einen sicher geglaubten „Dreier“ noch aus der Hand. (tsv)