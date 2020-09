vor 32 Min.

BSV Neuburg: „Der Umbruch ist noch nicht abgeschlossen“

Hat sowohl in dieser als auch in der darauffolgenden Saison mit seiner Mannschaft noch einiges an Arbeit vor sich, bis der Umbruch abgeschlossen ist: BSV-Trainer Severin Birkelbach.

Plus Für den Kreisklassisten BSV Neuburg war die erste Saisonhälfte eine wahre Achterbahnfahrt. Kein Wunder, dass Trainer Severin Birkelbach sein Team im weiteren Verlauf der Spielzeit stabilisieren möchte.

Von Dirk Sing

Im Zeichen des Umbruchs steht die Saison 2019/2021 beim Kreisklassisten BSV Neuburg. Für den Tabellenzehnten, dessen Vorsprung auf einen Abstiegsplatz sechs Punkte beträgt, geht es dementsprechend im restlichen Verlauf der Spielzeit vornehmlich um den Klassenerhalt.

Kommen und Gehen

„Mittlerweile ist es auch in der Kreisklasse überaus schwierig, neue Spieler zu akquirieren, wenn man kein Geld bezahlt“, weiß BSV-Spielertrainer Severin Birkelbach. Aus diesem Grund hat sich der Kader der ersten Mannschaft während der Corona-Pause auch nicht verändert. Der einzige Neuzugang, Bryan Reisner (SV Wagenhofen), stieß bereits in der Winterpause zum Team. „Nachdem wir in der ersten Saisonhälfte doch zu viele Gegentreffer kassiert haben, erhoffe ich mir von Bryan, dass er mit seiner Erfahrung unsere Defensive etwas stabilisiert“, so Birkelbach, der den 30-Jährigen „momentan als Innenverteidiger“ eingeplant hat. Ebenfalls nach der Hinrunde gab es mit Torhüter Matthias Hudler, der sich dem SV Klingsmoos anschloss, einen Abgang zu beklagen. „Mit Timo Futterer verfügen wir allerdings über einen jungen und talentierten Schlussmann, sodass wir auf dieser Position definitiv kein Problem haben“, erklärt der BSV-Coach. Ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen Angreifer Safiullah Nazari, den es zurück zum A-Klassisten SC Feldkirchen zog, und Verteidiger Jan Wins (SV Zuchering).

Trainer

In dieser Personalie hat der BSV Neuburg absolute Planungssicherheit. Mit Trainer Severin Birkelbach wurde bereits vorzeitig für die Saison 2021/2022 verlängert. „Ich habe immer betont, dass ich beim BSV einen Umbruch einleiten und vollenden möchte. Nachdem dieses Projekt noch nicht abgeschlossen ist, haben wir uns gemeinsam entschieden, daran weiter zu arbeiten“, berichtet Birkelbach, der in der Spielzeit 2021/2022 mit Christoph Fieber (SC Feldkirchen) – wie bereits berichtet – einen kickenden Co-Trainer an die Seite bekommt.

Abbruch oder Fortsetzung

„Letztlich hängt es davon ab, wie ich die Corona-Pandemie und das Geschehen drumherum weiter entwickeln“, so Birkelbach, der es jedoch grundsätzlich „für die rein sportlich betrachtet fairste Lösung“ hält, dass die unterbrochene Spielzeit 2019/2020 fortgesetzt werden soll. Auch in einem anderen Punkt teilt der BSV-Übungsleiter diese Ansicht. „Sollte es tatsächlich dazu kommen, dass nicht mehr gespielt werden kann, müsste man in Bayern – im Gegensatz zu den anderen Bundesländern – nur eine Saison streichen, während anderswo gleich zwei Spielzeiten verloren gingen.“

Liga-Pokal

Der Idee, mit dem neu geschaffenen Liga-Pokal die ausgefallene Saison 2020/2021 zu ersetzen, steht Birkelbach positiv gegenüber. „Das ist mit Sicherheit ein sehr interessanter Wettbewerb – zumal sich einem man die Möglichkeit eines Aufstiegs bietet“, meint der 33-Jährige und fügt hinzu: „Darüber hinaus hätte man mit zusätzlichen Partien die aktuelle Saison etwas gestreckt.“ Ob es jedoch tatsächlich zur Durchführung dieses Liga-Pokals kommen wird, steht derzeit noch in den Sternen. „Nachdem der Saisonstart schon nach hinten verschoben wurde, lässt sich das Ganze in der geplanten Form eigentlich schon gar nicht mehr durchführen“, weiß Birkelbach und ergänzt: „Im Grunde genommen macht es aufgrund der momentanen Situation in der Corona-Krise ohnehin keinen Sinn, Fußball zu spielen.“ Sollte der Liga-Pokal dennoch starten, geht es für den BSV Neuburg in der Gruppenphase gegen den FC Rennertshofen, SC Ried und die SpVgg Joshofen-Bergheim.

Ausgangslage und Zielsetzung

Die erste Saisonhälfte erwies sich für die BSV-Kicker als wahre Achterbahnfahrt. Mit 18 Punkten nach 15 Partien (Platz zehn) haben sie sich noch nicht endgültig aller Abstiegssorgen entledigt. „Für uns geht es daher in erster Linie um den Klassenerhalt sowie die Weiterentwicklung und Stabilisierung des Teams“, gibt Birkelbach die Parole aus.

