10:00 Uhr

BSV Neuburg: Perfekt in Klingsmoos, bodenlos in Holzheim

Plus Trainer Severin Birkelbach verrät elf „Geheimnisse“ über seinen Kreisklassisten BSV Neuburg. Warum Bright Aikhionbare gleich in zwei Rubriken auftaucht und wer die „guten Seelen“ in der Abteilung sind.

Von Dirk Sing

Wer legt in der Kabine als DJ die richtige „Mukke“ auf? Auf welche „treue Seelen“ kann sich die Mannschaft blind verlassen? Wie lautet die Zielsetzung für die verbleibende Rest-Saison? Trainer Severin Birkelbach verrät in unserer Serie „NR-Elferkette“ elf „Geheimnisse“ rund um seinen Kreisklassisten BSV Neuburg.

Bestes Spiel in dieser Saison : „Das war definitiv unser 2:1-Erfolg beim SV Klingsmoos. An diesem Tag hat einfach alles funktioniert. Der SVK war zu diesem Zeitpunkt Tabellenführer und hat uns sicherlich etwas auf die leichte Schulter genommen. In dieser Partie hat meine Mannschaft alle Vorgaben perfekt in die Tat umgesetzt.“

Schlechtestes Spiel in dieser Saison : „Da gibt es einige (lacht). Wenn ich mich jetzt für eines entscheiden müsste, war es das Match beim SV Holzheim. Bei der 0:2-Niederlage haben wir den Abstiegskampf überhaupt nicht angenommen. Das war von Anfang bis Ende richtig bodenlos und natürlich auch enttäuschend. Obwohl jeder wusste, wie wichtig diese Begegnung war, hat niemand die richtige Einstellung gefunden.“

Strafenkatalog : „Im Grunde stehen da die gleichen Vergehen wie bei anderen Mannschaften auch drauf. Man bezahlt für eine Gelbe Karte wegen Meckerns, für eine Rote Karte wegen einer Unsportlichkeit sowie für Verspätungen im Training oder zum Spiel, Vergessen von Trainingsklamotten oder einem „Beiner“ im Training. Bislang hat Andreas Plocsonka unsere Mannschaftskasse geführt. Nachdem er jedoch zum SC Ried gewechselt ist, müssen wir noch einen Nachfolger für ihn finden.“

Zahlmeister : „Einen bestimmten Spieler, der jetzt den Großteil der Strafen bezahlt, gibt es eigentlich nicht. Das teilt sich in der Regel ganz gut auf die gesamte Mannschaft auf.“

Verrückteste Ausrede beziehungsweise das größte Missgeschick : „Hier beim BSV Neuburg geht es eigentlich. Die krasseste Ausrede war noch, als sich ein Spieler vom Training abgemeldet hatte, da er vermeintlich im Urlaub war, dann aber hier in Neuburg an der Donau beim Shisha-Rauchen gesehen wurde. Das war in meinen Augen schon eine ziemlich freche Aus- beziehungsweise Absage. Hätte er das beispielsweise in Donauwörth gemacht, wäre das gar nicht aufgefallen. So aber war das doch ziemlich naiv (lacht).“

Kabinen-DJ : „Ich bin grundsätzlich kein Freund von Musik in der Kabine. Wenn aber doch aufgelegt wird, übernimmt das normalerweise Bright Aikhionbare. Sein Musikgeschmack geht in die Richtung Rap, Black und R&B. Während es unsere jungen Spieler ganz cool finden, stehen wir ’Älteren’ jetzt nicht unbedingt darauf (lacht). Aber gut, wenn’s die Jungs vor einer Partie brauchen, sollen sie es haben.“

Besondere Rituale : „Außer der Tatsache, dass der eine oder andere Spieler wie beispielsweise Niko Buckl seinen gesamten Körper vor einer Partie mit was auch immer einschmiert, gibt es bei uns keine besonderen Rituale. Wir machen zum Beispiel jetzt auch keinen Kreis vor den Spielen, da ich ehrlich gesagt nicht weiß, was das wirklich bringen soll.“

Dribbelkönig : „Diese Bezeichnung trifft eindeutig auf Bright Aikhionbare zu. Er will immer nur ’fuseln’. Ich sage ihm oft, dass er mir immer einen Tick zu ’afrikanisch’ spielt. Sprich: Anstatt den direkten Weg zum gegnerischen Tor zu nehmen, macht er lieber nochmals einen Übersteiger und versucht, seinen Gegenspieler schlecht aussehen zu lassen. Leider ist das in den meisten Fällen nicht produktiv. Als Trainer bringt mich das schon hin und wieder auf die Palme, da wir dadurch gute Möglichkeiten leichtfertig aus der Hand geben.“

Scharfschütze : „Den härtesten Schuss hat unser Kapitän Pascal Slowik. Leider setzt er diesen in den Spielen noch deutlich zu wenig ein. Würde er das machen, hätten wir sicherlich schon einige Treffer mehr auf unserem Konto.“

Gute Seele : „An erster Stelle muss man hier sicherlich unseren 1. Abteilungsleiter Thomas Eubel nennen. Er kümmert sich bei uns wirklich um alles. Wenn es von unserer Seite irgend ein Anliegen gibt, kann man ihn immer ansprechen oder anrufen. Dazu kommen noch Ernst Nebelmair und Heinz Ehrlich, die uns ebenfalls sehr tatkräftig und toll unterstützen.“

Saisonziel : „Ganz klar der Klassenerhalt! Hätten wir das letzte Punktspiel vor der Winterpause gegen Holzheim gewonnen, wäre es in den verbleibenden Begegnungen in erster Linie um den Spaß gegangen. So aber müssen wir schon noch den einen oder anderen Zähler einfahren, um auf der sicheren Seite zu sein.“

Themen folgen