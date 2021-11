Mitglieder-Gewinnung steht beim BSV auf der Agenda ganz oben

Badminton-Abteilung des BSV Neuburg hatte speziell unter dem zweiten Corona-Lockdown erheblich zu leiden.

Kürzlich führte die Badminton-Abteilung des BSV Neuburg ihre Hauptversammlung durch. Nach der Begrüßung fasste Abteilungsleiter Martial Vasil die beiden vergangenen Jahre zusammen. Hier wurden vor allem die sportlichen Erfolge der Mannschaft hervorgehoben.

Durch die hervorragende Leistung in der Saison 2019/2020 stiegen die BSV’ler von der Bezirksklasse B-Nord in die Bezirksklasse A-Nord auf. Die Motivation und Dynamik in der ganzen Abteilung war hoch, was sich auch in der steigenden Zahl der Trainierenden und Interessierten zeigte. Mitte März 2020 gab es dann den ersten großen Dämpfer durch die Corona-Pandemie. Nach dem (kurzen) Lockdown waren die Mitglieder jedoch um so motivierter, wieder ins Training einzusteigen. Es folgte der zweite Lockdown und die Einstellung des Spielbetriebs. In dieser Zeit hatten vor allem Outdoor-Aktivitäten Zulauf von interessierten Sportlern. Durch den Abgang einiger wichtiger Schlüsselspieler und Schlüsselspielerinnen konnte 2021 kein Aktiven-Team mehr gemeldet werden.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft folgten die Neuwahlen. Als Abteilungsleiter wurde Martial Vasil für eine weitere Amtszeit bestätigt. Ebenso wiedergewählt wurden Kassier Markus Göller, Sportwart Christoph Klein und Philipp Kissel für die Öffentlichkeitsarbeit. Helene Schmidt, die über 20 Jahre den Posten als Vergnügungswart inne hatte, trat dieses Mal nicht mehr an. Vasil bedankte sich bei ihr für die „vielen tollen organisierten Veranstaltungen“. An ihre Stelle wurde unter dem Posten der Kommunikation Thomas Schrap gewählt.

Abschließend besprach die Abteilung ihre Ziele für die nächsten Jahre. Durch gezielte Initiativen und Badminton-Kurse will der BSV Neuburg wieder mehr Interessierte und Hobbyspieler an den Badminton-Sport heranführen. Jeder Spieler und jede Spielerin ist dabei willkommen, diesen Ballsport auszuprobieren. Trainiert wird immer am Dienstag und Donnerstag, jeweils von 19.30 bis 21 Uhr, in der Parkhalle (es gelten die 3G-Regeln). Interessierte können sich auch telefonisch unter der Nummer 0178-3043502 oder auf der Homepage (www.bsvneuburg.de) informieren.