Bambini des TSV Ober-/Unterhausen verteidigen Platz eins

Erfolgsteam: Die Bambini um Dilyana Vicheva (von links), Ewa Krzyzanowski, Raluca Burla, Alexander Best und Lukas Geier peilen die Meisterschaft an.

Nach dem Sieg in Ilmmünster steigt am Freitag das vorgezogene Endspiel um die Meisterschaft. Herren-Teams lassen Federn

Von Johannes Geier

Die Bambini der Tennisabteilung des TSV Ober-/Unterhausen haben ihre Tabellenführung verteidigt. Federn lassen mussten hingegen die beiden Herren-Mannschaften .

Am dritten Spieltag war von allem etwas dabei: Tobias Mocka musste mit 0:6, 0:6 eine deutliche Niederlage einstecken. Stefan Gastl ging souverän mit einem 6:1, 6:0 als Sieger vom Platz. Björn (6:7, 6:1, 10:12) und Dustin (6:0, 5:7, 7:10) Papajewski gingen in ihren Einzeln über die volle Distanz, mussten sich aber jeweils im Match-Tiebreak knapp geschlagen geben. Mocka/Gastl verloren ihr Doppel mit 2:6, 4:6. Die Papajewski-Brüder revanchierten sich für die unglücklichen Einzel-Niederlagen mit einem knappen, aber verdienten Doppel-Erfolg (2:6, 7:5, 10:3).

Lediglich Stefan Zehnder konnte mit 6:7, 6:2, 10:5 sein Einzel gewinnen. Michael Seeber (3:6, 1:6), Andreas Mayer (4:6, 2:6) und Matthias Frank (1:6, 0:6) mussten ihren Gegnern den Vortritt lassen. Mayer/Zehnder gelang ein 4:6, 6:4, 10:8- Erfolg. Seeber/J.Geier spielten eine gute Partie, gingen aber mit 4:6, 6:7 als Verlierer vom Platz.

Die Bambini verteidigten Tabellenplatz eins. Lukas Geier (6:1, 6:1), Dilyana Vicheva (6:2, 6:2) und Raluca Burla (6:3, 6:2) gewannen ihre Einzel. Ewa Krzyzanowski musste sich gegen einen übermächtigen Gegner trotz starker Leistung mit 1:6, 2:6 geschlagen geben. Geier/Vicheva machten im Doppel nach Startschwierigkeiten mit 7:6, 6:0 letztendlich souverän den entscheidenden Punkt zum Gesamtsieg. Krzyzanowski/Burla fehlte am Ende das Quäntchen Glück und so ging das zweite Doppel mit 3:6, 6:7 an Ilmmünster. Am kommenden Freitag geht es im vorgezogenen Endspiel gegen den TC Waidhofen um die Meisterschaft.

Die Motorik-Wettbewerbe entschied Altomünster mit 6:3 für sich. Auch in den Einzeln ließen die Gäste kaum etwas anbrennen. Lediglich Oskar Wasilesku ging mit einem Unentschieden (4:2, 0:4) vom Platz. Maximilian Reiter (1:4, 2:4), Florian Geier (4:5, 2:4) und Jakob Wasilesku (0:4, 0:4) mussten sich trotz guter Leistungen geschlagen geben. O.Wasilesku/Geier holten im Doppel mit einem Unentschieden (3:5, 4:0) den fünften Punkt für den TSV. Stülp/Malchert sammelten im zweiten Doppel Erfahrung, die Punkte gingen aber an die Gäste aus Altomünster (0:4, 0:4). Jugendwart Michael Seeber war zufrieden mit dem TSV-Nachwuchs: „Es ist schön zu sehen, mit welcher Begeisterung und Freude die Jungs zu Werke gehen.“

