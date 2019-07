00:03 Uhr

Bambini jubeln über den ersten Sieg

„Kids“ des SV Weichering kommen gegen Langenbruck zu einem 4:2-Erfolg

Von Barbara Walter

An vergangenen Wochenende gab es ausschließlich Siege für die Weicheringer Tennisteams. Die Bambini 12 freuten sich besonders über ihren ersten Erfolg in dieser Saison. Die Herrenmannschaft erreichte einen 9:0-Sieg.

lBambini 12, Bezirksklasse 2: SV Weichering – SpVgg Langenbruck 4:2: Christoph Niedermeier spielte stark auf und gewann mit 6:0, 6:4. Auch Nico Stapf gelang an diesem Tag alles. Er ging mit einem 6:0, 6:0-Erfolg vom Platz. Knapp geschlagen geben musste sich Dominik Brandstetter, der sein Marathonmatch am Ende mit 6:4, 5:7, 12:14 verlor. Auch Sophia Fürst musste sich mit 1:6, 5:7 geschlagen geben. Somit stand es 2:2 nach den Einzeln. Bei den Doppeln zeigten die Weicheringer ihre Stärken. Sowohl Niedermeier/Brandstetter (6:3, 6:3) als auch Stapf/Krammer (6:0, 6:2) gewannen.

lHerren 30, Bezirksliga: SV Weichering – STK Garching III 9:0: Nachdem der Kontrahent aus Garching nicht antrat, gingen die Partie und damit auch die Punkte kampflos an den SV Weichering.

l Herren, Bezirksklasse 2: SV Weichering – TSV Hohenwart 9:0: Während der gesamten Partie behielten die Weicheringer die Oberhand. Nur Florian Fahrmeier musste einen Satz abgeben, gewann aber am Ende dennoch mit 6:0, 6:7, 10:8. Tobias Mandlmeier war mit 6:2, 6:4 erfolgreich. Thomas Mandlmeier siegte in Rekordzeit mit 6:0, 6:0. Auch Tobias Walter (6:4, 6:1), Markus Brandstetter (6:0, 6:0) und Youngster Jonas Walter (6:2, 6:4) ließen nichts anbrennen. Bei den Doppeln lief ebenfalls alles wie am Schnürchen: Fahrmeier/T. Walter (6:1, 6:1), T. Mandlmeier/Brandstetter (6:2, 6:0) und Th. Mandlmeier/J. Walter 6:1, 6:0.

