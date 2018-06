vor 28 Min.

Behr zeigt der Konkurrenz die Krallen Lokalsport

Beim Motorrad-Trial in Steingaden „hüpft“ der Neuburger auf den obersten Stockerlplatz. Auch die übrigen MCN-Piloten machten ihre Sache bei diversen Wettbewerben durchaus ordentlich

Von Klaus Benz

Beim Saisonstart zum „Alpenpokal 2018“ und zur „Südbayerischen ADAC-Trial-Meisterschaft“ in Peißenberg gingen fünf Gelände-Artisten des Motorclubs Neuburg an den Start. Als Service-Mann bei allen Veranstaltungen mit dabei war Robert Behr sowie als offizieller Beauftragter des ADAC Südbayern sein Sohn Stefan, der 1. Vorsitzender des MCN.

Die Sektionen waren wieder mitten in Peißenberg abgesteckt und forderten den 153 Startern (Teilnehmer-Rekord) mit ihren steilen Hängen und schwierigen Wurzelpartien bei sonnigem Wetter alles ab. Reimund Stachel landete auf Platz 21 in der Klasse VIII „Senioren“ (22 Starter). Werner Fuhr machte es in der Klasse V (41 Starter) schon besser und „hüpfte“ mit voller Konzentration auf den achten Rang. Für Michael Wesp reichte es in dieser Klasse nach einer langen Wettbewerbspause nur zu Platz 32. Routinier Michael Kluy trat in der Klasse IV (38 Starter) an und schaffte den zehnten Platz. Die gleiche Platzierung verbuchte Michael Speer in der Klasse III (23 Starter).

Weiter ging es im Terminkalender zum Trial des MSC Steingaden, wo am Samstag drei und am Sonntag vier Piloten des MC Neuburg in die Fußrasten ihrer Wettbewerbs-Maschinen stiegen. Das Gelände ist ähnlich wie in Neuburg als Trial-Arena angelegt. Viele „Wackermänner“ mussten überwunden werden und die „jungen Felsen“ warfen den einen oder anderen Athleten respektlos ab. Bei herrlichem Sonnenschein und trockenem „Geläuf“ kam Reinhold Stachel viel besser als beim letzten Trial mit den sieben Sektionen, die drei Mal gefahren wurden, zurecht und belegte bei den Senioren in der Klasse VIII (zwölf Starter) am ersten Wettbewerbstag Platz vier. Werner Fuhr kämpfte in der Klasse V (30 Starter) um jeden fehlerfreien Meter und wurde Zwölfter. Matthias Behr kam in der schwierigen Klasse III (17 Starter) auf den zehnten Platz.

Am Sonntag erreichte Stachel bei den Senioren (44 Starter) den siebten Platz. Fuhr konnte sich in seiner Klasse (30 Starter) verbessern und fuhr als Neunter unter die besten Zehn. Michael Speer trat zusammen mit Matthias Behr in der Klasse III (16 Starter) an. Der „Speeringer“ wurde Elfter, während Behr mit einer exzellenten Leistung auf das oberste Stockerl sprang.

Im Anschluss stand das Trial des MSC Kreuzthal auf dem Programm. Zusätzlich wird dieser Lauf auch zur „bayerischen Meisterschaft“ gewertet. In einem abwechslungsreichen Naturgelände mit Waldhängen und rutschigen Bachquerungen war von den Offiziellen der Parcours ausgesteckt worden. Drei Durchgänge mit sieben anspruchsvollen Sektionen warteten auf die 120 Teilnehmer, die aus ganz Bayern angereist waren. Ein Mofa-Rennen am Samstagnachmittag war ein zusätzlicher „Hype“ an diesem Motorsport-Wochenende im Alpenraum. Bei diesem Wettbewerb holte sich das Bemo-Team mit Behr und Speer den tollen zweiten Platz.

Die Trial-Piloten des MCN mussten wieder zweimal ran: Fuhr kam in der Klasse V (26 Starter) auf den 18. Platz. Kluy verpasste in der Klasse IV (31 Starter) mit seinem fünften Rang knapp das Siegerpodest. Speer wurde in der Klasse III (18 Starter) Elfter, Behr in der gleichen Kategorie sogar Fünfter. Am Sonntag schob sich Fuhr in der Klasse V (24 Starter) mit seinem 17. Platz einen Rang nach vorne. Kluy konnte in der Klasse IV (30 Starter) mit seinem achten Platz nicht ganz an den Vortag anschließen. Besser als am Samstag machte es Speer, der in der Klasse III (17 Starter) einen erfreulichen sechsten Platz heraus holte. Behr schwächelte am Sonntag etwas und schaffte in der Klasse III nur Rang elf.

Themen Folgen