Beidseitige Unzufriedenheit

Wolfgang Rückel und Mathias Heckel hätten sich mehr erhofft als das 0:0 zwischen der TSG Untermaxfeld und dem TSV Burgheim. Wieder ansteigen dürfte die Laune der Trainer bei einem Blick auf die Tabelle.

Von Benjamin Sigmund

Nein, wirklich glücklich mit diesem 0:0 zwischen der TSG Untermaxfeld und dem TSV Burgheim war niemand. Das zeigten nach dem Schlusspfiff sowohl die Reaktionen der Spieler als auch der Trainer.

„Nein ich bin nicht zufrieden“, sagte TSG-Coach Wolfgang Rückel. Vor dem Spiel hätte er den einen Punkt vielleicht unterschrieben, da es gegen eines der Spitzenteams der Kreisliga Ost ging. Hinterher nicht mehr. „Wir agieren längere Zeit in Überzahl, haben die größeren Spielanteile, schaffen es aber nicht, uns klare Chancen herauszuspielen“, haderte Rückel. Auch Burgheims Spielertrainer Mathias Heckel, dessen Mannschaft zuletzt fünf Spiele hintereinander gewonnen und dabei den BC Aichach (1:0) und den TSV Pöttmes (3:2) bezwungen hatte, hätte gerne drei Punkte mitgenommen. „Mehr erhofft“ habe er sich nach der zurückliegenden Siegesserie. „Leider haben wir drei bis vier hundertprozentige Torchancen liegenlassen.“

Burgheims Mathias Heckel verschießt Elfmeter

Die größte bot sich Heckel in der Anfangsphase selbst, als er nach einem Foul von Mattias Reiter an Luca Jurida zum Elfmeter antreten durfte (10.). Doch der 29-Jährige schoss hoch in die Mitte, weshalb TSG-Torhüter Andreas Beck kaum Mühe hatte, den Ball sogar festzuhalten. „Das passiert leider“, sagte Heckel zum Fehlschuss. „Es ist bitter, da uns ein Tor in dieser Phase geholfen hätte und das Spiel wohl anders gelaufen wäre.“ Beck hatte die Mösler bereits zuvor vor einem Rückstand bewahrt, als er gegen den allein vor ihm aufgetauchten Jurida parierte (6.). Nach dem vergebenen Strafstoß traute sich Untermaxfeld mehr zu, ohne wirklich gefährlich zu werden. Die besten Szenen hatte das offensive Mittelfeldduo um Marco Veitinger, dessen Distanzschuss knapp am Pfosten vorbeistrich (38.), und Ray Bishop, dessen vielversprechender Versuch gerade noch geblockt wurde (14.). Einmal lag der Ball kurz vor dem Pausenpfiff im Burgheimer Netz, allerdings befand sich Michael Beck zuvor im Abseits (45.). Nach Wiederanpfiff bekamen die Zuschauer wenig geboten, was das Fußballerherz höher schlagen lässt. Untermaxfeld erkämpfte sich eine Feldüberlegenheit, die Burgheimer Defensive ließ kaum etwas zu. Die besseren Chancen hatten die konternden Gäste. Erst scheiterte Lukas Biber an Beck (61.), dann zögerte Lion Holler im Strafraum zu lange und wurde im letzten Moment geblockt (75.). Zu diesem Zeitpunkt agierte Burgheim bereits in Unterzahl, da Mario Huber eine Entscheidung des Schiedsrichters nicht wahrhaben wollte, sich zu laut echauffierte und die Gelb-Rote Karte sah (71.). Ein sehenswerter Seitfallzieher, der über die Latte ging, von Untermaxfelds Maximilian Neumeier war die letzte Aktion des Spiels (90.+2), das letztendlich mit einem gerechten 0:0 endete.

Wolfgang Rückel hadert über die vielen Unentschieden

„Da wir die letzten 20 Minuten in Unterzahl bestreiten mussten, nehmen wir das Remis gerne mit“, meinte Heckel, den ein anderes Ergebnis besonders gefreut haben durfte. Durch die 3:4-Pleite des TSV Pöttmes gegen Thierhaupten rückte der Burgheim auf den zweiten Rang vor. Auch bei Wolfgang Rückel dürfte die Laune mit einem Blick auf die Tabelle ansteigen. Viermal ist die TSG jetzt ungeschlagen und hat die Abstiegsränge verlassen. Dennoch bemängelte der TSG-Coach: „Wir haben in diesen vier Partien nur einmal gewonnen und lediglich sechs Punkte geholt. Mit Unentschieden kommen wir nicht weiter und nicht hinten raus.“

TSG UntermaxfeldBeck – Gottschall, Eisenhofer, Koschig, Manuel Veitinger, Bishop, Beck, Marco Veitinger, Fricke, Th. Edler, Reiter (Neumeier).

TSV Burgheim Karmann – Habermeyer, Frey, Huber, Ma. Heckel, Jo. Heckel, Biber, Fetsch, Einberger, Jurida, Holler (Löffler, Landes, Knöferle).

