vor 21 Min.

Beim Saison-Höhepunkt in absoluter Topform

Lars Hetzel vom TSV Neuburg belegt bei der bayerischen Meisterschaft in Würzburg die Plätze zehn und 14

Von Katharina Feyrer

Im Würzburger Wolfgang-Adami-Bad trafen sich die 600 besten Nachwuchsschwimmer aus Bayern. Bei einem zweitägigen Kräftevergleich wurden die bayerischen Jahrgangs- und Junioren-Meisterschaften ausgetragen. Die Athleten aus 78 Vereinen absolvierten an diesem Wochenende 2176 Einzelstarts. Unter ihnen war auch Lars Hetzel (Jahrgang 2004), der die Farben des TSV Neuburg würdig vertrat.

Im Vorfeld hatte er die harten Qualifikationsnormen über zwei Strecken geschafft. Hochmotiviert ging er zunächst am Samstagabend über 100 m Freistil an den Start. Nach zwei geschwommenen Bahnen stand am Ende eine neue Bestmarke von 0:59,36 Minuten zu Buche und damit ein starker zehnter Platz in seiner Altersklasse. Hetzel konnte somit zum Saison-Höhepunkt noch einmal eine Schippe drauflegen.

Einen Tag später stand für ihn dann sein zweiter Start auf dem Programm. Über die 50 m Freistil-Sprintstrecke muss vom Start bis zum Anschlag alles genau passen. Schon der kleinste Fehler ist auf der kurzen Distanz unverzeihlich. Dem Neuburger gelang jedoch ein nahezu optimales Rennen. So stand nach 0:27,50 Minuten Rang 14 auf der Anzeigetafel. Ein Ergebnis, mit dem nicht nur er, sondern auch seine Trainerin Petra Rebele voll zufrieden sein können.

