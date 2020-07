vor 22 Min.

Beim TSV Neuburg wird jetzt auch Dart gespielt

Viktor Wiedemann hat mit drei Mitstreitern die Dart-Gruppe beim TSV Neuburg aus der Taufe gehoben. Der 29-Jährige verrät, wie es überhaupt zu dieser Idee gekommen ist und wie es künftig weitergehen soll.

Von Dirk Sing

In England ist es längst zu einem echten Volkssport geworden. Und auch in Deutschland wird das Spiel mit den kleinen Pfeilen und Scheiben immer populärer. Seit Februar kann nun auch unter der Fahne des TSV Neuburg offiziell Dart gespielt werden. Wir haben uns mit Viktor Wiedemann (29), der die Untergruppe Dart in der TSV-Abteilung „Allgemeinsport“ aus der Taufe gehoben hat, unterhalten.

Herr Wiedemann, wie kam es zu der Idee, beim TSV Neuburg eine eigene Dart-Gruppe zu gründen?

Wiedemann: Nun, nachdem ich im Dezember 2017 mit einem Kumpel die Dart-Weltmeisterschaft in London als Zuschauer besucht hatte, war ich nach meiner Rückkehr sofort Feuer und Flamme. Zuvor hatte ich eigentlich nur daheim hin und wieder auf meine eigene Scheibe gespielt. Doch nach diesem tollen Erlebnis wollte ich richtig loslegen. Über einen Freund bin ich dann zunächst zu den „Marines“ nach Karlshuld gekommen, wo ich auch mein erstes internes Turnier absolviert habe. Anschließend bin ich dann nach Burgheim gewechselt und habe dort zwei Saisons im Team E-Dart gespielt. Das war schon ganz cool, aber ich wollte unbedingt auch einmal Stil-Dart, also quasi das „wahre“ Dart, ausprobieren. Dafür bin ich extra nach Augsburg-Lechhausen gefahren, weil es da eine Mannschaft gab. Das Hauptproblem war natürlich die ganze Fahrerei – sei es zu Heim- oder Auswärtsspielen. Das ging mir nach einem Jahr doch ziemlich auf den Keks.

Und deshalb haben Sie sich dann in Neuburg umgesehen?

Wiedemann: Genau. Nachdem ich mitbekommen habe, wie viele Dart-Interessierte es in Neuburg tatsächlich gibt, kam die Frage auf, warum hier kein Team oder Verein existiert. Beim BSV Neuburg gibt es zwar „The Basdarts“. Aber diese sind im Oberbayerischen Dart-Verband gemeldet, was im Umkehrschluss wieder längere Auswärtsfahrten bedeutet. Im Mai 2019 habe ich mich dann entschlossen, selbst etwas auf die Beine zu stellen. Mein Ziel war es, dass jeder, der in Neuburg Dart in einer Liga spielen möchte, hier auch tun kann. Nachdem ich mich dann ausführlich informiert und viele Informationen gesammelt hatte, habe ich den Vorsitzenden des TSV Neuburg, Udo Kotzur, gefragt, ob ich diesbezüglich mal eine Präsentation halten dürfte. Offensichtlich kam das bei den Verantwortlichen recht gut an, da ich einige Zeit später das endgültige Ok und auch einen bestimmten Etat für das Jahr 2020 dafür bekam.

Als Spiel- und Trainingsstätte fungiert die „Classic Spielhalle“ (Ambergstraße 6) in Neuburg. Warum ist das aus Ihrer Sicht die perfekte Location?

Wiedemann: Ich war in der Tat monatelang unterwegs, um eine geeignete sportliche Heimat für dieses Projekt zu finden. Letztlich müssen für so etwas ja immer viele Dinge zusammenpassen. Nachdem wir als Jugendliche in der „Classic Spielhalle“ schon immer Billard gespielt haben, kannte ich die Räumlichkeiten bereits. Und auch das Gespräch mit dem Betreiber verlief sehr gut. Er hat uns nicht nur einen zweiten E-Dart-Automaten organisiert, sondern auch die Erlaubnis gegeben, dass wir eine Stil-Dart-Anlage aufbauen können.

Wann ist dann endgültig der Startschuss gefallen?

Wiedemann: Nun, im Februar habe ich mit meinen drei Mitstreitern Marcel Rinberger, Reiner Link und Markus Haack, die letztlich auch die Ideen für den Aufbau der Stil-Dart-Anlage reingebracht haben, dann begonnen, die ganzen benötigten Materialien zu besorgen. Im März waren wir dann eigentlich fast schon fertig, als uns dann die Corona-Pandemie etwas ausgebremst hat. Wir konnten zuerst weder die Räumlichkeiten betreten noch Werbung für unsere Gruppe machen. Erst als die Lockerungen kamen, konnten wir unseren Aufbau endgültig abschließen und langsam mit dem Trainingsbetrieb loslegen.

Bild: Dirk Sing

Wie war beziehungsweise ist die erste Resonanz seit Bestehen der TSV-Dart-Gruppe?

Wiedemann: Nachdem ich zuerst nur ein paar Freunden Bescheid gegeben hatte, waren in den vergangenen Wochen – über Mund-zu-Mund-Werbung – immer zehn Leute am Start. Wir haben dann jeweils ein kleines internes Turnier veranstaltet, das bei den Teilnehmern super angekommen ist.

Was ist künftig in Sachen Spielbetrieb geplant?

Wiedemann: Wir wollen auf alle Fälle daran teilnehmen. Ich war erst kürzlich bei der Delegiertenversammlung vom Dart-Bund Mittelbayern für E-Dart sowie beim Nordschwäbischen Dart-Verband in Augsburg. Man plant dort die Saison 2020/2021, die nach den Sommerferien beginnen würde, so weit es geht ganz normal. Wie es letztlich mit den ganzen Auflagen und Hygiene-Vorschriften überall umzusetzen ist, muss man natürlich erst einmal abwarten. Unser Ziel ist es jedenfalls, jeweils mit einer Mannschaft am E- und Stil-Dart-Spielbetrieb teilzunehmen.

Was zeichnet denn grundsätzlich die Sportart Dart für Sie aus?

Wiedemann: Mich fasziniert schlichtweg die Präzision an der Scheibe. Wenn man als Anfänger beginnt, ist die Streuung logischerweise noch sehr groß. Im Laufe der Zeit ändert sich das. Sobald man dann das erste „Zwanziger-Feld“ trifft und auch der erste „180er“ fliegt, ist man endgültig Feuer und Flamme. Was auch noch hinzukommt, ist die tolle Gemeinschaft innerhalb des Dart-Sports. Das ist fast schon wie eine kleine Familie, in der sich auch jeder für den anderen bei guten Leistungen freut. Dementsprechend ist der gegenseitige Respekt beim Dart immens groß.

Wohin können sich potenzielle Interessenten wenden, um das Spiel mit Pfeilen und Scheibe beim TSV Neuburg einmal auszuprobieren?

Wiedemann: Sowohl die Kontaktdaten als auch die Trainingszeiten sind auf der Homepage des TSV Neuburg (www.tsv1862-neuburg) unter der Abteilung „Allgemeinsport“ einsehbar. Jeder, der Interesse hat, kann jederzeit gerne vorbeikommen. Es wird auch niemand „verpflichtet“, am Liga-Spielbetrieb teilnehmen zu müssen. Auch Interessierte, die „nur“ ein- oder zweimal pro Woche Dart spielen wollen, sind jederzeit willkommen.

Themen folgen