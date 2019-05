vor 57 Min.

Bereit für die Premiere

Vor dem Bundesliga-Auftakt an diesem Wochenende nahm das Team des DRC Neuburg beim internationalen Turnier im belgischen Charleroi teil

Von Christian Semisch

Am kommenden Wochenende findet der erste Bundesliga-Spieltag der Saison 2019 im Kanupolo statt. Die erste Herrenmannschaft des DRC Neuburg wird vom amtierenden Meister WSF Liblar empfangen, der diesen Spieltag der Gruppe West in Erftstadt ausrichtet. Insgesamt gibt es vier Spieltage, an denen sich die zwölf Ligakonkurrenten treffen, um jeweils die Hin- und Rückrunden-Partien untereinander auszutragen.

Die Neuburger treten nach ihrem letztjährigen dritten Aufstieg in Folge zum ersten Mal in der höchsten Spielklasse an. Um dem hohen Druck entgegenzuwirken und letzte Abstimmungsarbeit zu leisten, trat das Team am vergangenen Wochenende beim Turnier im belgischen Charleroi an. Bei wechselhaftem Wetter und niedrigen Temperaturen konnte man sich mit erstklassigen internationalen Mannschaften messen.

In der Vorrunde ging es zunächst gegen die Nationalmannschaften aus Frankreich, Spanien und Großbritannien. Der DRCN präsentierte sich trotz teilweise knapper Niederlagen (2:3 gegen Spanien) souverän und konnte sich im Turnierverlauf gut einspielen und koordinieren. Durch Siege gegen Michiel de Ruyter (Niederlande), Ignora (Italien) und Keistad (Niederlande) sicherte man sich schlussendlich einen akzeptablen 17. Platz unter 28 teilnehmenden Mannschaften.

An diesem Wochenende heißt es nun, erstmalig Bundesliga-Luft zu schnuppern und in den fünf anstehenden Begegnungen möglichst den einen oder anderen Punkt zu sammeln. Die Truppe des DRC Neuburg ist jedenfalls gut vorbereitet und wird nun alles daran setzen, das große Saisonziel Klassenerhalt zu schaffen.

