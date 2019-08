vor 59 Min.

Besondere Auszeichnung für Lena Baumgartner

Neuburgerin besteht ihre Prüfung beim Lehrgang in Aalen mit der Bewertung „Sehr Gut“

Von Birgit Ansbacher

Gemeinsames Lernen, Studieren und Üben bezeichnet man in Japan als Gasshuku. So trafen sich Ende Juli rund 120 Karateka des S.K.I.D. in Aalen, um sich vier Tage von zwei aus Japan angereisten Großmeistern unterrichten zu lassen. Shihan Manabu Murakami (8. Dan) und Shihan Yasuyuki Aragane (8. Dan) waren in den vergangenen Jahren schon mehrmals Gäste bei Gasshukus des S.K.I.D. Beide gelten als exzellente Techniker und vermitteln ihre Lehrinhalte vor allem durch Demonstrationen.

Standardübungen von Shihan Aragane sind beispielsweise richtiges Zusammenrollen der Finger zur Faust und deren Drehung oder die Sensibilisierung der verschiedenen Regionen des Fußes, mit denen man bei unterschiedlichen Fußtritten trifft. Beides unterstützt nicht nur die Wirksamkeit der angewandten Techniken, sondern schützt auch vor Eigenverletzungen. Ein weiterer Schwerpunkt bei ihm lag auf Kampfübungen mit einem oder mehreren Partnern. Abwehren durch Ableiten von Angriffen, Drehungen um den Partner und Fußfeger wechselten sich ab. Häufig lag der Angreifer am Ende auf dem Hallenboden.

Shihan Murakami, aus früheren Besuchen vor allem bekannt durch seine Vorliebe zum Kumite (Kampf), trainierte hauptsächlich Kata (Form). Bei der Gruppe der Schwarzgurte „zerpflückte“ er die Kata Tekki Shodan, erläuterte feine Details und ließ einzelne Sequenzen der Kata mehrmals wiederholen. Anschließend erklärte er deren Bedeutung anhand verschiedener möglicher Anwendungen in der Praxis (Bunkai). Für die vier Karateka des Dojo Kiyomasa Neuburg, Lena Baumgartner, Lucija Pezic, Hans-Jörg und Nico Stumpf, die mit Trainer Ralf Köchl am Gasshuku teilnahmen, war es dann auch eine ganz besondere Motivation, die perfekten Techniken der Großmeister beobachten zu können.

Traditionell fanden am dritten Lehrgangstag Gürtelprüfungen statt. Während die Kyu-Grade (Farbgürtel) in einem abgetrennten Teil der Halle unter Leitung des Bundestrainers Shihan Nagai (9. Dan) ihr Können beweisen mussten, durften die Prüflinge zu den unterschiedlichen Dan-Graden (Schwarzgurte) das vor allen Lehrgangs-Teilnehmern tun.

Baumgartner stellte sich der Prüfung zum 1. Kyu, dem höchsten der drei Braungurte und somit dem letzten Schülergrad vor dem Schwarzgurt. Sie bestand die Prüfung mit der Bewertung „A“ (sehr gut), die an diesem Tag eher spärlich vergeben wurde und erhielt obendrein noch ein persönliches Lob von Shihan Nagai.

