Besondere Ehrung für Georg Kreller

Gründungsmitglied wird für 70 Jahre Mitgliedschaft bei Edelweiß Neuschwetzingen ausgezeichnet. Verein zieht positive Bilanz

Von Barbara Walter

Schützenmeister Robert Heinrich blickte bei der Jahresversammlung von Edelweiß Neuschwetzingen auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück.

Beim Schützenverein fanden viele Veranstaltungen statt, wie das Neujahrsanschießen, der Fackelmarsch, Faschingsball und Kinderfasching, Oster- und Königsschießen, Maibaumaufstellen, Grillfest, Brauereibesichtigung und Weihnachtsfeier. Aber auch am Gemeindeschießen, an Gau- und Sektionsversammlungen und an der bayerischen und oberbayerischen Meisterschaft waren die Edelweißschützen vertreten. Am Ende seines Rückblickes auf das vergangene Vereinsjahr bedankte sich Heinrich für die gute Zusammenarbeit mit dem Vorstand. Den weiteren Tagesordnungspunkten, der Protokollverlesung der Schriftführerin Barbara Walter, dem Kassenbericht von Regina Pelzer und dem Kassenrevisionsbericht von Susanne Huber, wurden ohne Einwände zugestimmt.

Jugendleiter Jonathan Walter ließ anhand einer Bilderdokumentation das Jahr der Schützenjugend Revue passieren. Dabei ging er auf eine Fahrt ins Palm Beach, das Dekorieren für Faschingsball und Weihnachtsfeier, das Maibaumholen sowie Kindermaibaum herrichten und aufstellen, Plätzchenbacken und vieles mehr ein.

Sportleiter Michael Kleber berichtete von erfolgreichen Schießergebnissen der Schützen. Egal ob bei der Gaumeisterschaft, bayerischen, oberbayerischen oder deutschen Meisterschaften, Sektions- oder Gemeindeschießen, überall wurden vordere Plätze belegt. Schützenkönig wurde 2019 Jürgen Jörg gefolgt von Reinhard Appel und Franz Schütz. Jugendkönig wurde Florian Kleber vor Anna Heinrich und Isabella Bork. Vereinsmeister wurde wie bereits im Vorjahr Bernhard Walter. Aktuell schießen fünf Mannschaften in der Gau- und Sektionsrunde und belegen vordere Plätze.

Böllerreferent Jürgen Walter berichtete ebenfalls von einem ereignisreichen Jahr der Böllerschützen. Es wurde beim Neujahrsanschießen, Volksfest, beim Böllerschützentreffen, bei Hochzeiten und Geburtstagen geböllert. Zur Zeit sind es 20 aktive Böllerschützen.

Im Anschluss nahmen Robert Heinrich und 2. Schützenmeister Robert Kleber die Ehrungen. Die Ehrung für 10 Jahre aktive Teilnahme am Sportschießen bekam Daniel Schläfer. Jonathan Walter erhielt die Ehrennadel in Grün vom DSB überreicht. Für 20 Jahre bekam Thomas Walter die Ehrennadel in Silber verliehen. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Elisabeth Haberl, Marina Heinrich und Carina Mödl geehrt. Auf 30 Jahre Mitgliedschaft blickt Stephanie Appel-Schäfer zurück. Bereits 40 Jahre halten dem Verein Heinrich Breu und Robert Heinrich die Treue.

Am Ende stand eine besondere Ehrung auf dem Programm, zu der Gauschützenmeisterin Elisabeth Meier gekommen war. Gründungsmitglied Georg Kreller wurde für 70 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet und erhielt hierfür vom BSSB eine Ehrenurkunde und eine Ehrennadel überreicht. Diese langjährige Mitgliedschaft wurde mit anhaltendem Applaus der anwesenden Mitglieder gewürdigt.

Am Ende der Versammlung sprach 2. Bürgermeister Michael Lederer seine Grußworte, wertschätze die gute Vereinsarbeit und das harmonische Vereinsleben und lobte vor allem die hervorragende Jugendarbeit. Michael Lederer sprach auch über die bevorstehende Einweihung des Schwetzinger Platzes und lobte auch hier die gute Zusammenarbeit mit dem Verein und vor allem die tolle geleistete Arbeit von Siegfried Schäfer.

