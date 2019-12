vor 38 Min.

Besondere Leistungen

Beim Weihnachtslehrgang des Karate-Club Neuburg ragen die Vorstellungen von zwei Prüflingen heraus

Von Stephan Lange

100 Karatekas trafen sich beim KC Neuburg zum alljährlichen Weihnachtslehrgang mit Josef Ries (6. Dan Shotokan, 1. Dan Kyusho) und Fritz Oblinger (8. DAN Sok, 7. Dan Shotokan, 1. Dan Kyusho).

In der ersten Trainingseinheit der Unterstufe wurde die Kata Heian Godan Renshuho durchgenommen. Bei den Renshuho-Formen handelt es sich um eine Übungsform, bei der die Kernelemente der Kata unterrichtet werden. Hier steht weniger die Form im Mittelpunkt, sondern das Anwenden am Partner (Bunkai). Bei der zweiten Einheit stand die Grundschule (Kihon) im Vordergrund. Wichtig sind hier die korrekte Ausführung der Bewegung und die richtige Ausführung der Stände. Die Wirksamkeit des Kihon’s wurde mittels eines Partnertrainings veranschaulicht.

Die Oberstufe trainierte in ihrer ersten Einheit die Kata Jitte. Als Schwerpunkt wurde die Anwendung am Partner geübt. Jitte bedeutet übersetzt „zehn Hände“ und zeigt dem Karateka viele verschiedene Möglichkeiten auf, die unterschiedlichsten Waffen der Hände (Faustformen) zu verwenden. In der zweiten Einheit wurde die Kata Gojushio Dai geübt. Der alte Namen der Kata ist „Hotaku“, was so viel bedeutet wie „Spechtklopfen“. Die Techniken werden in dieser Kata sehr präzise und Filigran ausgeführt. Schwerpunkt war hier, die Kata in verschiedene Grundschulformen zu zerlegen und diese Techniken dann im Anschluss mit dem Partner zu üben. In der Mittagsstunde gab es für beide Gruppen das Angebot, Kumite als Selbstverteidigungsform zu trainieren. Eingebunden wurden die Regeln des Kampfes wie etwa die richtige Körperhaltung oder den Gegner nicht zu provozieren (Kampfvermeidung). Direkt im Anschluss fanden die DAN-Prüfungen auf einem sehr hohen Niveau statt. Es traten 21 Prüflinge zum nächsthöheren DAN-Grad an. Jürgen Stickel vom KC Neuburg legte erfolgreich den 2. DAN ab. Herausgestochen hat dieses Jahr der Bereich der Jukuren. Unter „Jukur“ versteht man im Karate einen sehr erfahrenen Karateka, was sich im Lebensalter ausdrückt. Knut Arndt bestand im Alter von 85 Jahren den 1. Dan. Ebenfalls bemerkenswert war die Prüfung von Rene Steinhübel, der die Prüfung zum 2. DAN mit vier Prozent Sehvermögen meisterte.

