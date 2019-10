vor 2 Min.

Bestens gerüstet für die neue Saison

Damen des TSV Neuburg gehen zuversichtlich in die neue Spielzeit. Auch die beiden Herren-Teams sind im Einsatz

Einen vielversprechenden Auftritt legten die Volleyball-Damen des TSV Neuburg beim Kelten-Cup in Manching, dem ersten Test vor der neuen Punktrunde, hin. Nachdem man das erste Match in der Gruppe knapp verlor, konnten man sie sich als Gruppenzweiter in den Überkreuzspielen durchsetzen und somit den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Einen guten vierten Platz belegten die TSV-Volleyballerinnen beim 32. Herbstturnier in heimischen Gefilden. Zudem wurde das erste Kreispokal-Spiel gegen die MBB-SG Manching siegreich gestaltet.

Mit Spannung erwartet Trainer Heinz Kirschner nun den ersten Liga-Spieltag. Gegner seiner Truppe sind der SV Stammhamm und Absteiger aus der Bezirksklasse, TSV Reichertshausen. Ebenfalls im Einsatz sind die Herren II. In der Bezirksklasse 1 treffen sie am ersten Spieltag auf den SV Lenting und TSV Ingolstadt. Einen Erfolg fuhr am vergangenen Wochenende das erste Herren-Team in den Landesliga ein. In einer spanenden Begegnung behielten die Neuburger trotz zwei verlorener Sätze am Ende mit 3:2 (18:25, 12:25, 25:19, 28:26, 8:15) die Oberhand. für sich entscheiden. An diesem Wochenende geht es für die TSV-Herren nach Vierkirchen. (hk)

