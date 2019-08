vor 7 Min.

Birkelbach: „Für mich ist es eine Partie wie jede andere“

Der neue Trainer des BSV Neuburg, Severin Birkelbach, gastiert zum Kreisklassen-Auftakt bei seinem Heimatverein SpVgg Joshofen-Bergheim. Was er sich mit seiner Mannschaft vorgenommen hat

Von Dirk Sing

Der erste Spieltag der Kreisklassen-Saison 2019/2020 hält gleich ein überaus interessantes Stadtderby parat: Die SpVgg Joshofen-Bergheim empfängt dabei am Sonntag (15 Uhr) mit ihrem neuen Spielertrainer Jonas Zeller den BSV Neuburg. Auch die Kicker von der Grünauer Straße können in dieser Spielzeit mit einem neuen Coach aufwarten: Severin Birkelbach, der zuletzt als Übungsleiter bei der JFG Neuburg aktiv war und dessen Heimatverein die SpVgg ist. Wir haben uns mit dem 32-Jährigen vor dem Auftakt unterhalten.

Nach zuletzt sieben Jahren als Jugendtrainer bei der JFG Neuburg und einem gleichzeitig halbjährlichen Intermezzo bei den Senioren der SpVgg Unterstall-Joshofen (Rückrunde der Saison 2015/2016) haben Sie nun mit dem BSV Neuburg wieder ein Herren-Team übernommen. Was waren Ihre Gründe für diese Entscheidung?

Birkelbach: Nun, im Jugend-Bereich wollte ich ohnehin aufhören, da mir der gesamte Aufwand – unter anderem mit den weiten Auswärtsfahrten – nach all den Jahren doch zu viel geworden ist. Ursprünglich war mein Plan sogar, die komplette Saison zu pausieren. Doch dann ist der BSV Neuburg in Person von Ernst Nebelmair, dessen Sohn ich einst bei der JFG trainiert habe, auf mich zugekommen. Nach zwei Gesprächen haben wir das Ganze dann ziemlich schnell fix gemacht.

Worin liegen in Sachen Trainingssteuerung- und inhalte beziehungsweise Menschenführung die Hauptunterschiede zwischen einer Jugend- und Herren-Mannschaft?

Birkelbach: Das Thema Motivation ist sicherlich ein entscheidender Faktor. Ich habe beispielsweise in der vergangenen Saison die C-Junioren in der Bezirksoberliga trainiert. Diese Jungs kommen motiviert ins Training, weil sie Fußball spielen und sich weiterentwickeln wollen. Im Herren-Bereich ist das schon ein bisschen anders. Die meisten Akteure sehen das zumeist etwas lockerer. Auch von der Menschenführung her sind Kinder wesentlich einfacher zu handhaben. In der Regel machen sie das, was der Trainer ihnen sagt, während ein Erwachsener immer viel hinterfragt. Von dem her ist es schon ein gewaltiger Unterschied, ob man ein Jugend- oder Senioren-Team trainiert und coacht.

Die siebenwöchige Vorbereitungsphase gehört nun der Vergangenheit an. Wie viel hat Ihre Truppe von dem, was Sie sich fußballerisch vorstellen, bereits umgesetzt?

Birkelbach: Diesbezüglich sind wir noch relativ am Anfang. Aber ich habe ohnehin von Beginn an gesagt, dass ich ungefähr bis zur Mitte der Hinrunde Zeit brauche. Bis dahin müssen wir versuchen, irgendwie zu „überleben“ beziehungsweise so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Man darf bei allem nicht vergessen, dass wir im Grunde eine komplett neue Mannschaft haben. Aus dem Kader der vergangenen Saison sind gerade mal noch vier Akteure übrig geblieben. Hinzu kommt, dass beispielsweise beim Test gegen Untermaxfeld der älteste Spieler ein 97er-Jahrgang war. Das geht nicht von heute auf morgen.

Welchen Fußball-Stil wollen Sie grundsätzlich von Ihrem Team sehen?

Birkelbach: Wir wollen viel Wert auf Ballbesitz sowie schnelles Umschalten in beide Richtungen legen. Die passenden Spieler dazu haben wir definitiv im Kader. Das einzige Problem ist, dass die Mechanismen noch nicht greifen. Aber das ist nach sieben Wochen auch nicht wirklich verwunderlich.

Am ersten Spieltag der neuen Saison geht es für den BSV gleich zu Ihrem Heimat- und Ex-Verein SpVgg Joshofen-Bergheim. Ist dieses Duell für Sie nach wie vor etwas Besonderes?

Birkelbach: Nein, eigentlich nicht. Für mich ist das eine Partie wie jede andere auch. Ob diese jetzt am ersten oder zehnten Spieltag stattfindet, ist egal. Wir wollen natürlich schon versuchen, ein bisschen Derby-Stimmung bei den Jungs zu erzeugen. Ob das dann klappt, wird man auf dem Feld sehen.

Wie schätzen Sie das Leistungsvermögen der SpVgg Joshofen-Bergheim in dieser Spielzeit ein?

Birkelbach: In meinen Augen ist die Spielvereinigung in diesem Derby der haushohe Favorit, da ich sie vom Potenzial her zu den besten vier Mannschaften in der Kreisklasse Neuburg zähle. Zum einen spielt die Abwehr in dieser Formation schon ziemlich lange zusammen. Zum anderen verfügt auch das Mittelfeld mit Johann Guppenberger, Jonas Zeller oder Robert Zisler über jede Menge Qualität. Natürlich fehlen vorne die beiden Stürmer Tobias Bauer (SV Feldheim) und David Obermaier (TSV Burgheim). Aber das Team ist definitiv in der Lage, diese beiden Abgänge entsprechend zu kompensieren.

Was trauen Sie Ihrer eigenen Mannschaft zu?

Birkelbach: Unser vorrangigstes Ziel ist es, den eingeleiteten Umbruch zu vollenden und die Klasse zu halten. Sollte uns das am Ende mit einem einstelligen oder auch dem zehnten Platz gelingen, wäre ich zufrieden.





ERSTER SPIELTAG DER KREISKLASSE NEUBURG IM ÜBERBLICK

Der erste Spieltag bildet für die Klubs immer auch einen ersten Fingerzeig, wie es um die aktuelle Form nach der Vorbereitung tatsächlich bestellt ist. Als einer der großen Aufstiegsfavoriten geht in dieser Saison zweifelsohne der SV Klingsmoos an den Start. Nachdem zuletzt der Sprung in die Kreisliga Ost knapp verpasst wurde, soll er diesmal gelingen. Zum Start bekommen es die Schützlinge von Spielertrainer Josef Fischer mit dem SV Straß zu tun – ein Gegner, der in der zurückliegenden Rückrunde mit zahlreichen Siegen für Aufsehen sorgte und gerne daran anschließen würde.

Einiges darf sicherlich auch vom FC Rennertshofen erwartet werden. Die Truppe von Trainer Tommy Mutzbauer zeigte in der zurückliegenden Saison eine tolle Entwicklung und wurde nun mit Torjäger Philipp Stadler (TSV Burgheim) und Fabian Rothmann (SV Bertoldsheim) nochmals verstärkt. Mit dem SV Grasheim wartet gleich ein ordentlicher Gradmesser auf die FCR-Kicker. Die Hausherren treten mit der Empfehlung des Donaumoos-Wanderpokal-Triumphs vor wenigen Wochen in heimischen Gefilden an. Ein schwerer Gang erwartet auch den ebenfalls personell verstärkten SC Ried beim Kreisliga-Absteiger SV Münster, der sich in der Vorbereitung bereits mehrfach den Frust von der Seele schoss. Während die zweite Garnitur des FC Ehekirchen den SV Echsheim mit seinem neuen Coach Tobias Luderschmid (einst TSV Rain) empfängt, trifft A-Klassen-Meister SV Wagenhofen daheim auf den BSV Berg im Gau. Zudem trifft der SV Holzheim auf den SV Steingriff.

Alle Partien beginnen am Sonntag um 15 Uhr.

