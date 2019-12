vor 41 Min.

Birkenlaub Klingsmoos zeichnet Mitglieder aus

Einige Mitglieder werden für ihre Verdienste geehrt. Auch sportlich kann sich die Bilanz sehen lassen

Von Roland Specht

Jede Menge Ehrungen für langjährige und verdiente Mitglieder hat der zweite Gauschützenmeister Markus Mayr zur mit 85 Personen besuchten Weihnachtsfeier der Birkenlaubschützen mit nach Klingsmoos gebracht. Außerdem blickte der Verein auf ein erfolgreiches Schießjahr zurück.

Schützenmeisterin Christine Specht bedankte sich bei ihren zahlreichen Helfern und betonte, dass ein Verein wie ein Uhrwerk ist, in dem viele Rädchen ineinandergreifen müssen, um zu funktionieren. Den besinnlichen Teil des Abends gestaltete die Jugend. Pascal Winkelmeier, Antonia und Julian Hofstetter trugen ein heiteres Weihnachtsgedicht vor. Jugendleiter Roland Specht ließ anschließend das Sportjahr 2019 in Kurzfassung Revue passieren. Dabei beteiligten sich an den Gaumeisterschaften mit dem Lichtgewehr, Luftgewehr, Luftgewehr 3-Stellung und Kleinkaliber insgesamt 15 Schützen mit 27 Starts. Mit einer Bilanz von fünfmal Einzelgold, dreimal Einzelsilber, fünfmal Einzelbronze und zehnmal Teamgold beendeten sie die Gaumeisterschaften. Beim Bestenschießen der Gaujugend (Lichtgewehr, LG und LG 3-Stellung á drei Durchgänge) beteiligten sich von Birkenlaub zwölf Schützen mit 19 Starts. Das Resultat waren fünfmal Einzelgold, zweimal Einzelsilber und einmal Einzelbronze sowie dreimal Mannschaftsgold und einmal Mannschaftsbronze.

Beim Schülerpokal-Endkampf der besten acht Mannschaften des Gaues belegte man den zweiten Platz. Für die Bezirksmeisterschaften qualifizierten sich elf Schützen mit 24 Starts. Lennart Reble holte sich in der Jugendklasse Luftgewehr 3-Stellung den Bezirksmeistertitel, Collien Wiedemann wurde in der Schülerklasse Luftgewehr Vizemeister. Sandra Specht, die für Kempten startet, konnte mit zwei schwäbischen Bezirksmeitertiteln in Kleinkaliber liegend und KK 3x20 sowie mit Silber in KK 100m ebenso zufrieden sein. Bei den Landesmeisterschaften waren acht Schützen mit 17 Starts vertreten. Die hohen Hürden zur deutschen Meisterschaft schafften sechs Schützen mit acht Starts.

Die Vorrunde im Rundenwettkampf Luftgewehr 2019/20 beendete Klingsmoos mit drei Herbstmeistern, zwei dritten Plätzen und einem fünften Platz. In der Vereinsmeisterschaft Luftgewehr Schülerbereich gewann Collien Wiedemann vor Antonia Hofstetter, Pascal Winkelmeier, Lennox Saschowa, Jonas Zöller, Rafael Fürbacher, David Scholz, Elias Saschowa und Niklas Wölz. In der Jugendklasse setzte sich Ninive Mai vor Bernadette Seitz, Lennart Reble und Julian Hofstetter durch. In der Juniorenklasse machte Sanja Mayer das Rennen vor Tobias Seißler, Lukas Maderholz, Marco Burghart und Nico Semer.

Beim Jugendpokal, der in der Ring-Teiler-Wertung ausgetragen wird, kämpft jeder gegen jeden. Die Finalteilnehmer absolvierten ab der Setzrunde, über Vorrunde und Finals bis zum Endfinale, insgesamt zwölf Wettkämpfe. Julian Hofstetter bezwang im Finale Ninive Mai. Im kleinen Finale setzte sich Collien Wiedemann gegen Antonia Hofstetter durch. Die dazugehörigen, gestaffelten Teilerprämien sicherte sich Collien Wiedemann vor Julian Hofstetter und Ninive Mai. Der Trainingsfleißigstepokal wurde an Antonia Hofstetter mit nur einem versäumten Training verliehen.

Die seltene Ehrenurkunde und das dazugehörige Ehrenzeichen für 50-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund wurde Manfred Narr und Edwin Hofstetter verliehen. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurde die Auszeichnung an Angelika Stelzer, Sofie Lang, Maria Baumeister und Rudi Lenz übergeben. Das Ehrenzeichen für 25 Jahre im Bayerischen Sportschützenbund wurde an Roswitha Krammer, Andrea und Herbert Wäcker, Jörg Wiedenhöfer, Robert Berger und Hans-Harro Wentz ausgehändigt.

Für zehn Jahre im BSSB wurden Ingrid Roßkopf, Marion Stemmer, Dominik Seitz, Josef Rappel und Thomas Engelniederhammer geehrt. Die Silberne Gams des Bezirks Oberbayern überreichte Markus Mayr an Franz Kramer, über das Gauehrenzeichen in Gold freute sich Monika Fieber.

Themen folgen