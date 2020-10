vor 48 Min.

Bittere Pleite für den SV Karlshuld

SVK verliert in der Kreisliga mit 1:4 gegen Baar/Ebenhausen.

Der Donau/Isar Kreisligist SV Karlshuld musste bei Re-Start in die Punktrunde gleich eine bittere Pille schlucken. Die Grünhemden kassierten gegen den TSV Baar/Ebenhausen eine 1:4-Heimschlappe und versäumten es, mit dem Kontrahenten punktemäßig gleichzuziehen.

Die Gäste waren vom Anpfiff weg das agilere und spielerisch klar übelerlegene Team. Den Grünhemden gelang dagegen so gut wie gar nichts. Die quirligen Gäste setzen den SVK unter Druck und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie in Führung gehen würden. So hatten es die Ziegler/Maritato-Schützlinge ihrem Keeper Marco Haunschild zu verdanken, dass sie nicht frühzeitig in Rückstand gerieten. In der 18. Minute aber war es soweit, als Torjäger Felix Olbrich Führung einschoss. Efe Bulut verwandelte eine Ecke direkt zum 2:0 (25.), nur sechs Minuten später erhöhte Olbrich auf 3:0. Zuvor hatte Ferdinand Heissler schon den Pfosten anvisiert. Die einzige Möglichkeit der Gastgeber vergab Tobias Walter, als er aus kurzer Distanz am Gästekeeper scheiterte. Im zweiten Durchgang keimte bei den Grünhemden nur kurz ein Hoffnungsschimmer auf, als sich Tobias Walter energisch am Strafraum durchsetzte und auf 1:3 verkürzte (48.). Die Freude der Grünhemden war aber nur von kurzer Dauer, denn in der 53. Minute erhöhte Ferdinand Heissler auf 4:1. Die Mösler bleiben auf dem Relegationsplatz elf hängen und haben auf einen Abstiegsplatz nur noch einen Zähler Vorsprung. (rolg)

