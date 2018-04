Blabl folgt auf Berchermeier

vor 19 Min.

Kreisklassist TSV Lichtenau präsentiert einen hochkarätigen Nachfolger für seinen am Saisonende ausscheidenden Spielertrainer

Von Roland Geier

Nach der Ankündigung des TSV Lichtenau, dass Spielertrainer Dominik Berchermeier in der kommenden Saison eine neue Herausforderung sucht, wurde der Donau/Isar-Kreisklassist schnell fündig und präsentierte mit Bastian Blabl bereits einen Nachfolger.

Der 33-Jährige, in dieser Spielzeit noch in Diensten des Neuburger Kreisklassisten SC Ried, hat dort seinen Abschied bereits vor einiger Zeit angekündigt. „Wir sind froh, dass wir uns in den Gesprächen ziemlich schnell einigen konnten und wir nun für die kommende Saison entsprechend planen können“, erklärte Spartenchef Andreas Eichlinger, der mit Norbert Kies als sportlichen Leiter Verstärkung in der Fußball-Abteilung des TSV Lichtenau erhielt. (rolg)

