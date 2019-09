vor 7 Min.

Blick nach oben oder unten?

Beim SV Straß lautet das primäre Ziel Klassenerhalt. Spielertrainer Dieter Deak würde sich aber auch über eine bessere Platzierung als in der Vorsaison (Rang sechs) freuen. Am Sonntag zu Gast in Berg im Gau

Von Niklas Golling

Mit acht Punkten aus den ersten sechs Begegnungen steht der SV Straß momentan auf Platz sechs im gesicherten Tabellenmittelfeld der Kreisklasse Neuburg. Während Spielertrainer Dieter Deak den Fokus darauf legt, „schnellstmöglich den Klassenerhalt fix zu machen“, denkt man sich als neutraler Beobachter: Ist da nicht eher der Anschluss an die oberen Tabellenplätze möglich?

Nun gut, für ganz oben dürfte es wohl nicht reichen, haben sich der SV Klingsmoos, FC Rennertshofen und SV Echsheim doch schon etwas abgesetzt. Aber mit lediglich drei Zählern Rückstand auf Platz vier kann man durchaus auf das obere Klassement schielen. Dies wünscht sich natürlich Deak: „Natürlich wäre es optimal, einen besseren Tabellenplatz als in der vergangenen Saison (Rang sechs, Anm. d. Red,) zu erreichen.“ Doch genug geträumt, denn am Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim BSV Berg im Gau ein harter Brocken.

„Das wird ein schwieriges Match. Ich schätze sie besser ein, als sie momentan stehen (Platz neun). Mit ’Sushi’ (Mariusz Suszko) haben sie einen überragenden Spielertrainer in ihren Reihen. Wenn beide Mannschaften ihre Leistung bringen, wird es definitiv eine gute Kreisklassen-Partie auf Augenhöhe“, meint Deak. Seine Truppe nimmt nach dem 1:0-Sieg gegen den SV Wagenhofen vom vergangenen Wochenende zumindest schon einmal ein gutes Gefühl in dieses Duell mit. Trotzdem gab es für den 30-Jährigen in dieser Trainingswoche noch einige Sachen zu verbessern. „Nach unserem frühen Tor nach einem Eckball hatten wir die Partie gut im Griff und mehr vom Spiel. Wir haben es jedoch versäumt, vorne unsere Chancen zu machen. Somit haben wir Wagenhofen zum Ende hin nochmals zurückkommen lassen und hatten letztlich Glück, dass wir den Dreier mitnehmen konnten“, sagt Deak und ergänzt: Nachdem wir nun den Schwerpunkt darauf gelegt haben, hoffe ich, dass es am Wochenende besser mit der Chancenverwertung klappt.“

Zusätzliche Hilfe bekommt Deak, der seine zweite Saison als SVS-Trainer bestreitet, neuerdings von Petrit Osmani, der erst vor kurzem vom VfR Neuburg kam. „Er macht seine Arbeit als Co-Spielertrainer sehr gut, ist ein klasse Typ und spielerisch für uns ein absoluter Glücksgriff“, schwärmt der Übungsleiter. Ob der 28-Jährige seinem Team zum Sieg verhelfen kann, wird sich am Sonntag (15 Uhr) zeigen. Verzichten müssen die Straßer dabei auf Abwehrspieler Tim Wayrauch, der aufgrund eines Schädelbruchs längerfristig ausfällt. Auch Matthias Forster wird wegen Adduktorenproblemen nicht dabei sein.

lDie weiteren Partien: Ebenfalls am Sonntag um 15 Uhr stehen sich der SV Wagenhofen-Ballersdorf und der SV Steingriff gegenüber. Der SV Münster spielt gegen den SV Grasheim, während die Reserve des FC Ehekirchen beim FC Holzheim gefordert ist. Der erste Verfolger des SV Klingsmoos, FC Rennertshofen, ist beim BSV Neuburg zu Gast. Der ebenfalls in Lauerstellung liegende SV Echsheim ist bereits am Samstag (15.30 Uhr) in Ried im Einsatz. Zum Ende des siebten Spieltags muss der SV Klingsmoos bei der SpVgg Joshofen/Bergheim ran (Sonntag, 17 Uhr).

