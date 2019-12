vor 52 Min.

Brigitte Büchler erhält die Königswürde in Marienheim

Zimmerstutzenverein kürt seine Sieger. Wer die weiteren Titel geholt hat

Beim Königsschießen des Zimmerstutzenvereins Marienheim wurden zahlreiche Urkunden, Pokale und schließlich die Königsscheibe ausgegeben.

Robert Stoll sen. wurde zum neunten Vereinsmeister der Senioren ab 60 (aufgelegt) mit 1896 Ringen und Robert Scheuermann erhielt zum zwölften Mal den Vereinsmeisterpokal der Luftgewehrschützen mit 1901 Ringen. Den zweiten Platz belegte Sabine Reichstein mit 1884 Ringen. Dritter wurde Andreas Reichstein mit 1878 Ringen.

Kathl Müller wurde Jugendvereinsmeisterin mit 1634 Ringen und ist damit die Schützenkönigin der Jugend. Auf Platz zwei landete Lukas Skibowski mit 1137 Ringen. Bei den Luftpistolenschützen holte Waldemar Saibel zum achten Mal in Folge den Vereinsmeistertitel mit 1831 Ringen, gefolgt von seinem Bruder Reinhold Saibel (1807 Ringe). Dritter wurde Robert Scheuermann mit 1781 Ringen. Zusätzlich wurde der Blattlpokal (bester 10er) an Robert Stoll sen., der Damenpokal an Sabine Reichstein und der Seniorenpreis an Gerdi Mader ausgegeben.

Beim Höhepunkt, dem Königsschießen, war die Überraschung groß, als Brigitte Büchler mit dem besten Schuss des Abends die Königswürde erhielt. Knapp folgten ihr Wurstkönigin Regina Rußwurm und Brezenkönig Robert Stoll sen. (gie)

