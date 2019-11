05.11.2019

Burgheim gelingt Überraschung im Pokal

Herren des SKC werfen Bezirksligisten aus dem Wettbewerb

Pokal-Wettbewerbe haben bekanntlich ihre eigenen Gesetze. Dies gilt in allen Sportarten. Diese These konnte das Herren-Team des SKC Burgheim eindrucksvoll untermauern.

Der Kreispokal ist im Sportkegeln das, was der DFB-Pokal beim Fußball ist. Kleine Vereine können auf ganz große treffen. In der ersten Runde des Kreispokals hatte Kreisliga-Neuling SKC Burgheim den SV Eitensheim, der derzeit auf Platz zwei in der Bezirksliga Nord rangiert, zu Gast. Dabei konnten die Burgheimer Kegel-Männer mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen und sorgten mit dem Sieg gegen den haushohen Favoriten für eine große Überraschung.

Startkegler Ludwig Klein brachte mit seiner gewohnt konzentrierten Leistung und mit 4:0 Punkten und 526:472 Holz die Einheimischen gleich in Front. Thomas Pickhard überraschte an diesem Abend alle. Mit 2:2 Punkten und 516:505 Holz baute er die SKC-Führung weiter aus. Trotz guter Leistung musste sich Herbert Etsberger mit 2:2 Punkten und 553:554 Holz denkbar knapp geschlagen geben. Jedoch ließ Schlusskegler Thomas Blum mit 4:0 Punkten und der Tagesbestleistung von 565 Holz nichts mehr anbrennen und sorgte für den umjubelten Heimerfolg.

Klar mit 1:5 Punkten musste sich die gemischte Mannschaft des SKC Burgheim dem Eisenbahner-Team aus der Schanz beugen. Petra Niemann unterlag mit 1:3 Punkten und 429:450 Holz ebenso wie Manuela Pickhard, die sich mit 0,5:3,5 Punkten und 412:493 Holz geschlagen geben musste. Nachdem Ludwig Jobst mit 1:3 Punkten und 453:539 Holz den Kürzeren zog, sorgte einmal mehr SKC-Schlusskeglerin Steffi Schelchshorn mit 2,5:1,5 Punkten und 514:512 Holz für das Tageshighlight aus Burgheimer Sicht und sicherte den einzigen Mannschaftspunkt für die Gäste. (ets)

