Burgheim jubelt, Aichach zürnt

Im Kreuzfeuer der Kritik: Aichachs Trainer Sebastian Böhm (Zweiter von links) und seine Akteure hatten nach der 0:1-Niederlage in Burgheim mit Schiedsrichter Ralph Krämling Redebedarf.

Heckel-Team kommt im Spitzenspiel der Kreisliga Ost zu einem 1:0-Erfolg. Nach der Partie sind die Gäste vor allem auf den Schiedsrichter nicht gut zu sprechen

Von Dirk Sing

Als Schiedsrichter Ralph Krämling das Kreisliga-Spitzenspiel zwischen dem TSV Burgheim und BC Aichach um Punkt 16.46 Uhr beendete, hätte die Gefühlslage bei den beiden Kontrahenten nicht gegensätzlicher sein können. Während die Hausherren glücklich und erschöpft angesichts des 1:0-Erfolgs die Arme in die Höhe rissen und jubelten, hatte Sebastian Böhm sichtlich Redebedarf. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff stürmte der BCA-Coach in Richtung des Unparteiischen, der sich in den vorangegangenen 90 Minuten nicht wirklich zum „Liebling“ der Gäste aufgeschwungen hatte.

Nicht nur, dass Krämling dieses Match trotz zahlreicher Spielerwechsel der Einheimischen und Verletzungspausen im zweiten Durchgang quasi auf die Sekunde genau abgepfiffen hatte. Vielmehr lag den Aichachern vor allem eine Situation schwer im Magen, die sich in der 21. Minute ereignet und letztlich auch als spielentscheidend erwiesen hatte. Nach einem weiten Ball in die BCA-Hälfte war Burgheims Lion Holler seinem Gegenspieler entwischt und prallte schließlich mit dem herausstürmenden Aichacher Schlussmann Tomislav Lucic rund zwei Meter vor dem Strafraum zusammen. Nachdem die Pfeife des Referees zunächst stumm geblieben war, entschied er nach Rücksprache mit seinem Assistenten nicht etwa auf Freistoß, sondern Elfmeter für Burgheim – eine Fehlentscheidung! TSV-Spielertrainer Mathias Heckel war’s freilich egal. Er verwandelte den Strafstoß sicher zur Führung.

„Natürlich hatten wir in dieser Szene das Glück auf unserer Seite“, meinte Heckel, der freilich auch mit dem zweiten Teil seiner Analyse absolut richtig lag: „Ich denke dennoch, dass dieser Erfolg verdient war. Wir haben gegen die offensivstarken Aichacher unser System etwas verändert und dadurch kaum etwas Gefährliches zugelassen. Daher bin ich wirklich extrem stolz auf meine Mannschaft.“

Hätte man seiner Truppe im ersten Durchgang dennoch etwas vorwerfen wollen, dann wäre es zweifelsohne die mangelnde Chancenverwertung gewesen. Während die Gäste, die in den ersten sechs Saisonpartien sage und schreibe 32 (!) Treffer erzielt hatten, kaum einmal gefährlich vor TSV-Keeper Matthias Karmann auftauchten, versäumten es die Gastgeber in den ersten 45 Minuten, den Sack bereits zuzumachen. Sowohl Fabian Fetsch mit einem tollen 15-Meter-Schuss (27.) als auch die alleine vor dem Aichacher Kasten auftauchenden Heckel (35.) und Lukas Biber (43.) hätten für klare Verhältnisse sorgen können. Doch alle Abschlüsse verfehlten ihr Ziel. Nach dem Wiederbeginn erhöhten die Gäste zwar den Druck. Aber echte „Hochkaräter“ sprangen gegen die konzentriert und konsequent agierende TSV-Defensive bis zum Ende dieser Begegnung nicht mehr heraus.

TSV Burgheim: M. Karmann, Habermeyer, Frey, Huber, J. Heckel, Biber, Fetsch, M. Heckel, Wenger, Einberger, Holler (Löffler, Obermaier, Landes, Jester, Knöferle, Jurida).

BC Aichach: Lucic, Gajic, Tischner, T. Wehren, Broo, M. Wehren, Schmuttermair, Mendes, Winkler, Hopfensitz, Fischer (Rettenberger, Brand, Köprücü, Brunner, Kapl).

