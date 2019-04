22:01 Uhr

Burgheim siegt weiter

Der TSV gewinnt gegen den TSV Rehling mit 3:0 und darf vom Aufstieg träumen. Nach einem 4:1 gegen den BC Rinnenthal ist der DJK Langenmosen der Klassenerhalt sicher

Einen deutlichen 3:0-Erfolg konnte der TSV Burgheim in der Kreisliga Ost gegen den TSV Rehling einfahren. Dagegen muss der SV Münster nach der Niederlage in Pöttmes weiter um den Klassenerhalt bangen.

Langenmosen – Rinnenthal 4:1

Die DJK Langenmosen kickt auch 2019/2020 in der Kreisliga. Nach einem überzeugenden Heimsieg gegen Rinnenthal ist die Wenger-Truppe gerettet. Nachdem die Gäste gute Chancen vergeben hatten, führte ein Doppelpack von Matthias Thurnhofer zu einer überraschenden 2:0-Führung (15./19.). Alexander Mayr erhöhte mit einem wuchtigen Kopfball unter die Latte auf 3:0 (42.). Nach dem Anschlusstreffer von Markus Rolle schöpften die Gäste, die noch Chancen auf den Aufstiegs-Relegationsplatz hatten, neue Hoffnung (52.). Langenmosen ließ sich zwar hinten reindrängen. Aber richtig gefährlich wurde Rinnenthal nur noch einmal, als Keeper Maxi Oswald sensationell rettete (80.). Sebastian Natzer sorgte dann für den 4:1-Endstand (88.). (djk)

Burgheim – Rehling 3:0

Rehling war anfangs aggressiver und Burgheim konnte sich bei Keeper Karmann bedanken, dass es keinen frühen Rückstand gab. Der TSV kam nach einer Viertelstunde besser ins Spiel – und der erste gute Angriff führte gleich zur Führung. Philipp Stadler setzte sich auf links durch. Seine Flanke köpfte Mathias Heckel mustergültig ein. Rehling attackierte weiter früh. Aber der TSV konnte sich immer wieder spielerisch lösen, ohne jedoch gefährlich zu werden. Nach einer halben Stunde hätte Heckel nach toller Vorarbeit von Kapitän Habermeyer fast den Doppelpack geschnürt. Sein Schuss ging aber knapp vorbei. Im Gegenzug fiel um ein Haar der Ausgleich. Doch Matthias Karmann setzte zur Flugeinlage an und verhinderte einen sehenswerten Treffer aus 25 Metern. Spätestens, als kurz darauf auch noch ein Kopfball an die Latte ging, konnte man die Heimführung als glücklich bezeichnen.

Aus der Pause kamen wiederum die Gäste etwas besser. Das erste Achtungszeichen setzte aber Mathias Heckel. Seinen 20-Meter-Schlenzer entschärfte der Gästekeeper stark. Burgheim machte weiter zu viele Fehler. Rehling konnte daraus allerdings kein Kapital schlagen. Besser machten es die Hausherren: Manuel Knöferle nahm sich ein Herz und seinen schönen Flankenwechsel verwandelte Stadler zum 2:0. Kurze Zeit später bejubelte der TSV Burgheim dann sogar das vermeintliche 3:0. Der Schiedsrichter entschied jedoch auf Abseits. Rund 15 Minuten vor dem Ende fiel dann aber doch der dritte Treffer. Julian Holatko steckte auf Stadler durch und dieser verwandelte herrlich in den Winkel. Rehling hätte am Sonntag wohl noch lange spielen können, ohne dass ihnen ein Tor gelungen wäre. Zu allem Überfluss scheiterten sie noch mit einem Elfmeter am starken Karmann. (stad)

Pöttmes – Münster 5:2

Ein lange hart umkämpftes Spiel entschied die Heimelf verdient, nicht zuletzt dank eines überragenden Simon Fischer, der vier Tore erzielte. Knackpunkt für Münster war die Gelb-Rote Karte gegen ihren stärksten Spieler Philipp Fetsch beim Stand von 2:2. Er hatte Michal Korenik von den Beinen geholt. Etwas überraschend kam die Führung für Münster durch Fetsch zustande. Doch Simon Fischer traf nach einem Pass von Eduard Keil zum Ausgleich. Derselbe Spieler sorgte auch für die Führung, als er auf engsten Raum drei Gegenspieler stehen ließ. Kurz vor dem Seitenwechsel fischte Hedorfer einen Schuss von Keil aus dem Kreuzeck. Nach der Pause scheiterte Haci Ay an Keeper Hedorfer. Stattdessen glichen die Gäste durch Karl Heinz Sommer aus. Nach einer Ecke war wieder Fischer zur Stelle. Münster versuchte auch mit einem Mann weniger alles. Doch die Chancen hatte Pöttmes. Reihenweise vergaben Ay, Fischer und Gheorghe Geanta klarste Möglichkeiten. Korenik wurde von Ay freigespielt und hatte keine Mühe beim 4:2. Den Schlusspunkt setzte Fischer. (prch)

