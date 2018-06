vor 23 Min.

Burgheim, wie es jubelt und feiert Lokalsport

Grimm-Schützlinge machen mit dem 2:1-Erfolg im „Endspiel“ beim SV Echsheim die Meisterschaft in der Kreisklasse Neuburg perfekt und kehren damit nach 2015 wieder in die Kreisliga Ost zurück

Von Dirk Sing

Torjäger werden bekanntlich an ihren Zahlen gemessen. Das ist in der Bundesliga gemeinhin wie in der B-Klasse. Diesbezüglich kann der TSV Burgheim mit einem gewaltigen Pfund wuchern – und das gleich in doppelter Hinsicht. Mit Philipp Stadler und Lukas Biber, die es vor dem letzten und entscheidenden Saisonspiel um den Aufstieg in die Kreisliga beim Verfolger SV Echsheim auf beeindruckende 28 (Stadler) und 20 Treffer (Biber) gebracht hatten, haben die Burgheimer zwei Akteure in ihren Reihen, die die Bezeichnung „Goalgetter“ wahrlich verdienen.

Genau diese Spielertypen sind es auch, die in besonderen Partien oftmals den Unterschied ausmachen – beziehungsweise, so zumindest die Hoffnung des Trainers, der Teamkollegen und Fans, ausmachen sollen. Am Sonntag taten sie es. Und das durchaus in beeindruckender Art und Weise.

Um den TSV Burgheim noch vom Meister-Thron zu stoßen, hätten die Echsheimer dieses „Endspiel“ aufgrund des direkten Vergleichs aus dem Hinspiel (4:1 für Burgheim) mindestens mit 3:0 gewinnen müssen. Bei einem Burgheimer Treffer wäre die Aufgabe quasi unmöglich geworden, da wegen der Tordifferenz selbst ein 4:1-Erfolg nicht mehr gereicht hätte. „Wir haben gewusst, dass uns bereits ein Tor reichen würde, um den Aufstieg perfekt zu machen. Dementsprechend war auch unsere Taktik ausgelegt“, meinte nach dem Schlusspfiff TSV-Trainer Harry Grimm.

Hinten standen die Gäste um Kapitän und Abwehrchef Mario Huber bis auf einen oder zwei kleinere „Wackler“ bombensicher und ließen bis auf zwei Kopfbälle von SVE-Torjäger Denis Buja nicht zu. Und vorne setzte man – wie könnte es auch anders sein – vor allem auf die beiden pfeilschnellen Angreifer mit eingebauter Torgarantie, Stadler und Biber. War Letzterer bereits in der 13. Minute nach einem Alleingang noch an Echsheims stark reagierendem Keeper Peter Bauer gescheitert, löste er um Punkt 15.44 Uhr endgültig das Burgheimer Ticket für die Kreisliga Ost.

Unter den Augen von Spielleiter Günther Behr überlief Biber auf der linken Seite mehrere Echsheimer und schob dann das Spielgerät am machtlosen Bauer eiskalt zur erlösenden Führung ein (43.). Es war zugleich der 21. Saisontreffer des 21-Jährigen – und freilich ein ganz besonderer noch dazu. „Wir waren vor dieser entscheidenden Begegnung schon etwas mehr angespannt wie vor einem normalen Punktspiel. Dieses Tor hat uns dann natürlich schon extrem viel Sicherheit gegeben, da wir wussten, dass Echsheim nun fünf Treffer erzielen musste“, so Biber. Zudem hatte das Eigengewächs auch noch ein Versprechen in die Tat umgesetzt. „Philipp (Stadler) und ich hatten uns im Vorfeld vorgenommen, dass wir in dieser Begegnung unbedingt einnetzen wollten. Und genau das haben wir auch umgesetzt“, verriet Biber. Als unmittelbar nach Wiederbeginn SVE-Angreifer Buja den 1:1-Ausgleich erzielte (47.) und damit die Hoffnungen im Lager der Hausherren zumindest wieder minimal auflodern ließ, erwies sich nur fünf Zeigerumdrehungen später Stadler als „Echsheimer Spaßbremse“. Eine schöne Flanke verlängerte er per Kopf zur 2:1-Führung (zugleich sein 29. Saisontreffer) ins Echsheimer Gehäuse. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war der Aufstieg des TSV Burgheim in die Kreisliga Ost unter Dach und Fach. Die verbleibenden 38 Minuten gerieten vor den rund 400 Zuschauern dementsprechend zum „Schaulaufen“ des neuen Kreisklassen-Meisters.

„Mich freut es für den Verein und die Jungs riesig, dass wir nach dem Abstieg im Jahr 2015 nun wieder in die Kreisliga zurückgekehrt sind. Gerade für die Motivation und die Weiterentwicklung der Jungs war dieser Schritt immens wichtig“, so TSV-Trainer Harry Grimm, der sich bereits auf die „neue Herausforderung“ freut. Auch die Planungen für das Unternehmen Kreisliga Ost sind im Burgheimer Lager bereits angelaufen. Während man laut Grimm die komplette Aufstiegsmannschaft halten konnte, stoßen mit Julian Holatko (JFG Neuburg) und Valentin Baumgartner (U19/TSV Rain) zwei talentierte und entwicklungsfähige Akteure hinzu. „Darüber hinaus halten wir natürlich die Augen nach weiteren Verstärkungen offen. Ich denke, dass sich in den nächsten zwei Wochen sicher noch einiges tun wird“, sagte Grimm.

Während der TSV Burgheim den Aufstieg bereits geschafft hat, muss der SV Echsheim den Umweg über die Relegation gehen. Die erste Partie findet am Mittwoch (18.30 Uhr) in Petersdorf gegen den TSV Dasing (Zweiter der Kreisklasse Aichach) statt. Der Sieger trifft dann am Samstag (16 Uhr in Gebenhofen) auf den VfR EM Foret (Zweiter der Kreisklasse Nordwest). Sollte Echsheim beide Partien gewinnen, stünde schließlich noch das „Finale“ am 13. Juni gegen den Sieger aus Firnhaberau/Langerringen an.

SV Echsheim: Bauer, Kugler, Thalmeir, Riedl, Baumgärtner, Müller (69. Chr. Sturm), Hertl (67, Brugger), Buchhart (46. Drexler), Kefer, Landes, Buja.

TSV Burgheim: Karmann, Habermeyer, Frey, Bauer (69. J. Heckel), Huber, Ph. Stadler, Biber, Jester, Volk (76. Sausel), M. Heckel, Knöferle (86. Schiele).

