vor 18 Min.

Burgheimer Jubiläum: Der neue Termin steht fest

Schützenfreunde Burgheim feiern ihr 150-jähriges Bestehen jetzt im Jahr 2022.

Die Schützenfreunde 1870 Burgheim mussten ihr Jubiläumsfest anlässlich des 150-jährigen Bestehens, das ursprünglich Ende Mai hätte stattfinden sollen, aufgrund der Corona-Krise absagen. Nun wurde ein neuer Termin festgelegt: Es soll zwischen dem 6. und 8. Mai 2022 gefeiert werden.

Die Absage ihres dreitägigen Festes hat die Schützenfreunde zwar schwer getroffen, aber nicht entmutigt. Seit Wochen laufen die Gespräche über Telefon und Videokonferenzen, um einen neuen Termin zu finden. „Klar haben wir in den vergangenen drei Jahre sehr viel Herzblut und Engagement in unser Fest gelegt. Doch wir stecken den Kopf nicht in den Sand und arbeiten konzentriert auf den neuen Termin hin“, erklärt der 1. Schützenmeister Thomas Bauch.

Diesen zu finden, war jedoch nicht wirklich einfach. Nach langem Überlegen und Abwägen haben sich die Schützen dafür entschieden, ihr Fest nicht auf Mai 2021, sondern ins Jahr 2022 zu verlegen. Jetzt heißt es, alles erneut zu planen. Erfreulich ist, dass die Schützen bereits eine Zusage des Festwirts, des Schirmherren und der Markt-Musikkapelle in der Tasche haben. „Komplett neu orientieren müssen wir uns bei den Auftritten der Musikbands“, so Bauch weiter.

Sicher ist, dass die erworbenen Karten für den 29. Mai 2020 mit Wolfgang Krebs und den Bayerischen Löwen natürlich zurückgenommen werden und das Geld zurückgezahlt wird. Die Tickets müssen lediglich dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden. Die Gewinner der Verlosung dürfen hingegen ihre Karten behalten. Diese werden gegen neue Tickets für den 6. Mai 2022 ausgetauscht.

Die Schützenfreunde Burgheim sind jedenfalls zuversichtlich, diese Herausforderung meistern zu können. „Das Wichtigste ist jetzt, dass wir alle gesund bleiben und dann gemeinsam unser 150-jähriges Vereinsjubiläum mit vielen Gästen im Mai 2022 feiern können“, sagt Bauch. Sobald das Festprogramm steht, werden die Schützenfreunde dies in gewohnter Art und Weise präsentieren. (tbb)

Themen folgen