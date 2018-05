vor 24 Min.

Burgheims „Zweite“ legt vor Lokalsport

TSV-Reserve besiegt am Sonntag den SV Grasheim mit 3:0 und feiert anschließend den A-Klassen-Aufstieg

Auch in der B-Klasse Neuburg 2 ist bereits am vorletzten Spieltag die Entscheidung gefallen, welche drei Mannschaften in der kommenden Saison in der A-Klasse auf Punkte- und Torjagd gehen werden.

Nach dem SV Klingsmoos II und SV Echsheim II machte am vergangenen Sonntag auch die „Zweite“ des TSV Burgheim mit einem 3:0-Erfolg gegen den SV Grasheim II vorzeitig den Aufstieg perfekt. Nach dem Schlusspfiff wurde am Rande der Partie zwischen der „Ersten“, die am kommenden Wochenende nachziehen möchte, und dem SV Grasheim I bereits gebührend gefeiert. (disi)

