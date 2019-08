vor 24 Min.

Cleverness und Effektivität setzen sich durch

Im Derby der Kreisklasse Neuburg behält die SpVgg Joshofen-Bergheim gegen den frech aufspielenden BSV Neuburg mit 3:1 die Oberhand. Ein Abwehrspieler erzielt dabei den entscheidenden Treffer

Von Dirk Sing

Vier Tore, zwei Platzverweise sowie jeweils ein verwandelter und gehaltener Elfmeter! Kurzum: Zum Auftakt der Saison 2019/2020 in der Kreisklasse Neuburg war im Derby zwischen der SpVgg Joshofen-Bergheim und dem BSV Neuburg einiges geboten. Da sich die Hausherren am Ende als die etwas cleverere und effektivere Mannschaft erwiesen, hatten sie schließlich mit 3:1 die Nase vorne und konnten sich somit die ersten Zähler in dieser Spielzeit auf ihrem Konto gutschreiben lassen.

„Ich denke, es war ein hitziges und umkämpftes Derby, das wir letztlich schon verdient gewonnen haben“, resümierte der neue SpVgg-Spielertrainer Jonas Zeller, der jedoch im gleichen Atemzug dem Kontrahenten und Stadtrivalen ein Kompliment zollte: „Der BSV hat das mit seinen vielen Neuzugängen hervorragend gemacht und ist vor allem defensiv sehr gut gestanden. Auch mit ihrem aggressiven Spiel gegen den Ball haben sie uns das Leben ziemlich schwer gemacht.“

Auch sein Gegenüber Severin Birkelbach war bei seiner Rückkehr an die ehemalige Wirkungsstätte trotz der Niederlage alles andere als unzufrieden: „Sowohl kämpferisch als auch spielerisch hat mein Team eine richtig gute Leistung gezeigt. Darauf können wir in den kommenden Begegnungen definitiv aufbauen.“ Aus Sicht des 32-Jährigen wäre „sogar ein Unentschieden durchaus möglich gewesen. Doch wir haben uns in den entscheidenden Augenblicken einfach zu viele individuelle Fehler geleistet“. Bereits nach fünf Minuten mussten die Gäste den ersten Nackenschlag wegstecken, als bei einem weiten Zuspiel auf Zeller Neuburgs Schlussmann Matthias Hudler beim Herauslaufen einen kleinen Tick zögerte – und schon war es passiert! Die Birkelbach-Truppe, die sich insgesamt überaus lauffreudig zeigte, brauchte allerdings nicht lange, um sich von diesem Anfangsschock zu erholen. Bei einem Zweikampf von Bright Aikhionbare und Daniel Tobolars an der Grundlinie entschied Referee Albert Stemmer auf Strafstoß. Diesen verwandelte Safiuallah Nazari sicher zum 1:1 (15.). Der zweite SpVgg-Treffer glich dann in dessen Entstehung dem ersten: Nach einem Pass in die Schnittstelle war diesmal Luca Freund einen Schritt schneller als Keeper Hudler – 2:1 (26.).

Bitter aus Sicht des BSV Neuburg: Nachdem Andreas Plocsonka (70.) und Fabian Egen (71.) zwei dicke Chancen zum Ausgleich vergeben hatten, machten die Einheimischen durch Nico Beßle, der einen Eckball aus zehn Metern unter die Latte köpfte, das 3:1 (75.). Auch danach gaben die Gäste nicht auf und kämpften unverdrossen weiter. Aber auch zwei späte gelb-rote Karten für die Hausherren (Zeller/85. und Freund 90.+5) sowie ein weiterer Elfmeter (Nazari scheiterte an SpVgg-Torhüter Schmidt/90.+6) brachten nichts mehr ein.

SpVgg Joshofen-Bergheim: A. Schmidt, M. Lunzner, Beßle, Freund, M. Fetsch, Guppenberger, Tobolars, Zeller, M. Engel, Zisler, Maschke (T. Hirmer, P. Kies, M. Fischer-Stabauer)

BSV Neuburg: Hudler, Slowik, Lüder, Lutz, Wins, Aikhionbare, F. Egen, Winhard, Buckl, Nazari, Schimmer (Walter, A. Plosconka, Birkelbach).

Themen Folgen