18:30 Uhr

Corona und dann? Auf was Vereine achten müssen

Die Corona-Krise lässt derzeit keinen Sportbetrieb zu. Wie mit Mitgliedsbeiträgen, Jahreshauptversammlungen und Vereinspauschale verfahren wird und was BLSV-Kreisvorsitzender Stefan Kumpf und Udo Kotzur, Vorsitzender des TSV Neuburg, zur aktuellen Situation sagen.

Von Benjamin Sigmund

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind 101 Vereine mit knapp 36.000 Mitgliedern gemeldet. Die Corona-Krise hat nicht nur Folgen für einzelne Sportler, sondern auch für das Vereinswesen. Der Bayerische Landessport-Verband hat die Vereine über rechtliche Dinge informiert. Die NR hat sich außerdem mit BLSV-Kreisvorsitzendem Stefan Kumpf und Udo Kotzur, Vorsitzender des größten Vereins im Kreis, dem TSV Neuburg, über die aktuelle Lage unterhalten.

Sportliche Situation

Derzeit findet in allen Sportarten kein Wettkampfbetrieb statt. Alle Freizeiteinrichtungen (darunter fallen etwa Vereinsräume, Sporthallen, Sport- und Spielplätze sind vorerst noch bis 3. Mai gesperrt. „Im Moment werden alle Sportarten über einen Kamm geschert“, sagt Stefan Kumpf und fordert vereinzelte „Lockerungen“. In Abstimmung mit dem DOSB hat der BLSV zehn Leitplanken herausgegeben, wie die Ausübung von Sport bald wieder möglich sein soll. Gefragt sind nun die einzelnen Fachverbände, mit welchen Vorschlägen sie an die Regierung herantreten. Kumpf nennt ein Beispiel: „Kanuten sitzen allein in einem Kanu, warum sollte das nicht erlaubt sein.“ Weitere Beispiele sind kontaktlose Sportarten wie Tennis oder Golf.

Finanzielle Auswirkungen

An ein „Vereinssterben“ glaubt Kumpf nicht. Bisher sei kein Verein im Landkreis an ihn herangetreten, der über größere finanzielle Probleme klagt. Solche sind auch beim TSV Neuburg nicht vorhanden. Aber: „Wir spüren die Auswirkungen, weil wir etwa keine Pachteinnahmen durch unsere Gastwirtschaft haben“, sagt Vorsitzender Udo Kotzur.

1. Vorsitzender des TSV Neuburg: Udo Kotzur Bild: Dirk Sing

„Die Unsicherheit ist groß, weil wir nicht wissen, was passieren wird. Im Moment liegt unsere Finanzplanung völlig auf Eis.“ Sollte ein Verein in finanzielle Notlage kommen, sollte er es dringend dem BLSV melden und werde Hilfe bekommen, betont Kumpf und verspricht: „Es wird für jeden eine Lösung geben.“ Die Corona-Soforthilfe etwa, welche in erster Linie von gewerblichen Unternehmen und selbstständigen Angehörigen der Freien Berufe (bis zu 250 Erwerbstätige) in Bayern beantragt werden konnte, steht auch den Sportvereinen und Sportfachverbänden zur Verfügung.

Mietkosten

Diese Frage kann je nach Kommune unterschiedlich beantwortet werden. Einige Gemeinden in Bayern setzen die Mietforderungen während der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie bereits aus. Davon profitiert etwa der TSV Neuburg. Die Mietkosten für Sporthallen werden über Zuschüsse indirekt wieder abgezogen. „Dafür sind wir der Stadt Neuburg und dem Landratsamt sehr dankbar“, sagt Kotzur. Ganz sorgenlos ist er in dieser Hinsicht aber nicht. „Es ist vieles offen und wir wissen nicht, wie die Stadt künftig finanziell dasteht.“

Vereinspauschale

Die Vereinspauschale in Bayern wurde von 20 Millionen Euro auf 40 Millionen Euro im Jahr verdoppelt, was Kumpf als „tolle Nachricht“ bezeichnet. Ein extra Antrag muss dafür nicht gestellt werden, um den Vereinen eine schnelle und unkomplizierte Hilfe ohne bürokratischen Aufwand zukommen zu lassen. „Das ist eine große Hilfe, die uns bei den laufenden Planungen Luft verschafft“, sagt Kotzur. Mit der Auszahlung wird Anfang Juni gerechnet. Vereine, die die Meldefrist 1. März verpasst haben, profitieren nicht von der Verdoppelung, haben aber noch eine Chance. Der BLSV empfiehlt eine Kontaktaufnahme mit der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde mit Bitte um nachträgliche Antragsstellung. Möglicherweise könnten sich die Behörden hier kulant zeigen, heißt es.

Mitgliedsbeiträge

Der Mitgliedsbeitrag dient in der Regel dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs zu decken. Diese Beiträge sind oft knapp kalkuliert und berücksichtigen die Kosten, die ganzjährig anfallen. Weiter heißt es beim BLSV: Das Mitgliedschaftsverhältnis unterliegt keinem Verbrauchervertrag, der mit Zahlung des Beitrags eine Gegenleistung im herkömmlichen Sinn erfordert. Bisher sei bei den Vereinen im Landkreis kein Mitgliederschwund zu beklagen, sagt Kumpf.

BLSV-Kreisvorsitzender: Stefan Kumpf Bild: privat

Gegenüber Vereinen seien die Menschen „gewöhnlich sehr loyal.“ Kumpf setzt auf die Solidarität der Menschen („Sie erkennen, dass der Verein nichts für die Situation kann“) und das Vereinsleben („Wer in dieser Zeit sofort austritt, hat sich nie mit wirklich dem Verein identifiziert.“). Außerdem seien Mitgliedsgebühren im Vergleich zu anderen Bereichen nach wie vor „sehr günstig“. Kotzur sieht die Lage kritischer, auch wenn er bisher kaum Austritte zu beklagen hat. „Wir wissen nicht, wie viele Mitglieder reagieren werden, wenn die Situation noch länger anhält.“ Auf dem Land sei die Zugehörigkeit zu einem Verein viel stärker. „Bei einem Großverein ist vieles anonymer.“ Kumpf berichtet von Vereinen im Landkreis, die ihre Beiträge gesenkt haben. Dafür gebe es jedoch keine Verpflichtungen oder feste Regeln. Argumentativ könne angebracht werden, so der BLSV, dass „ein gemeinnütziger Verein grundsätzlich Beiträge nicht zurückerstatten darf, da sich dies schädigend auf die Gemeinnützigkeit auswirken kann und im Normalfall dazu keine rechtliche Grundlage in der Vereinssatzung gegeben ist“.

Kursgebühren

Grundsätzlich müssen Gebühren für nicht stattgefundene Kurse zurückerstattet werden. Der TSV Neuburg hat die Teilnehmer von ausgesetzten Kursen angeschrieben, wie weiter verfahren werden soll: „Die meisten sind kulant und verzichten auf die Rückerstattung der angefallenen Gebühren“, sagt Kotzur. „Dafür sind wir sehr dankbar, weil die Zahlungen für uns auch ein großer bürokratischer Aufwand gewesen wären.“ Allerdings handle es sich um kleine Beträge, da die laufenden Kurse zum Großteil absolviert waren. Härter trifft den Verein der Ausfall aus Einnahmen von Angeboten, die erst beginnen würden.

Teilnahmegebühren

Großveranstaltungen sind bis zum 31. August ausgesetzt. Ausnahmegenehmigungen können auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erteilt werden, soweit dies im Einzelfall aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. Den angemeldeten Teilnehmern muss bei einer Absage die Gebühr zurückgezahlt werden. Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Dann könnte den Teilnehmern angeboten werden, auf die Rückzahlung zu verzichten zugunsten der Startberechtigung beim neuen Termin. Der TSV Neuburg ist mit Laufveranstaltungen wie dem Frühjahrswaldlauf betroffen. Auch die kurzfristige Absage der bayerischen Meisterschaft im Synchronschwimmen im März habe den Verein finanziell getroffen, da einige Ausgaben bereits getätigt worden waren und nicht zurückzuholen waren, so Kotzur.

Jahreshauptversammlungen

Die meisten Anrufe erreichen Kumpf derzeit zum Thema Jahreshauptversammlungen, die derzeit nicht durchgeführt werden dürfen. „In den Satzungen vieler Vereine steht, dass die Jahreshauptversammlung im ersten Quartal eines Jahres durchgeführt werden muss“, so Kumpf. Daher hätten die Vereine Befürchtungen, dass rechtliche Konsequenzen drohen. Dies sei nicht der Fall, betont Kumpf. Es liege juristisch ein Fall der rechtlichen Unmöglichkeit vor. Gesetzlich wurden daher erhebliche Erleichterungen für die Durchführung von Online-Versammlungen beschlossen. Hierzu muss es erforderlich sein, so die Bestimmung, dass der Verein die für die Durchführung der Versammlung nötige technische Infrastruktur zur Verfügung stellt und gewährleistet wird, dass die online auszuübenden Mitgliederrechte nur von den Mitgliedern ausgeübt werden können. Außerdem ist es nun im Jahr 2020 möglich, ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung seine Stimme vor der Durchführung der Versammlung in schriftlicher Form abzugeben. Doch was passiert, wenn die Amtszeit des Vorstandes abgelaufen ist oder er aufhören wollte? „Er sollte bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleiben“, sagt Kumpf. Dies habe keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Vorsitzenden und des Vereins.

