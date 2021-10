Ehrung für Alois Bierl: Auch im hohen Alter dreht er seine Platzrunden

Plus Alois Bierl ist seit Jahrzehnten Platzkassierer beim TSV Burgheim. Der 85-Jährige berichtet von „Drückebergern“ und Frauen, die fragen, warum sie Eintritt zahlen sollen.

85 Jahre alt ist Alois Bierl und noch kein bisschen müde. Selbst in diesem hohen Alter dreht der Senior bei Heimspielen des TSV Burgheim als Platzkassierer seine Runden, um nicht einzurosten, wie er selbst betont.