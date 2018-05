vor 36 Min.

DFB sichtet wieder Talente Lokalsport

Fußball: Am 15. Juli in Rain/Lech

Bereits seit 2002 ist im Bayerischen Fußball-Verband der dritte Sonntag im Juli (15.7.) der Talentsuche vorbehalten. Aus diesem Grund besteht für den Jahrgang 2007 an diesem Tag generell „Spielverbot“, um allen Jungen die Gelegenheit zu geben, ihr Können unter Beweis zu stellen. Für die Mädchen dieses Jahrgangs ist der 25. Juni (Montag) ab 17 Uhr in Rain zur Sichtung vorbehalten.

Ziel dieser Talentsichtung ist es, so viele Jungen und Mädchen wie möglich in diesem Jahrgang zu testen, um die Talentförderung kontinuierlich fortzuschreiben. Es gelingt immer wieder, auch aus dieser Region Jungen und Mädchen in die Förderung der U-Nationalmannschaften zu bringen. Die Anmeldung kann online über das Portal des Bayerischen Fußball-Verbandes (www.bfv.de/Talentsichtungstag) vorgenommen werden. Hier ist ein Anmeldeformular bereitgestellt. Nach dem Ausfüllen erfolgt sofort eine automatische Bestätigungsmail.

Erfahrene, lizenzierte Trainer betreuen die Stationen als „Sichter“ und beurteilen die Leistungen der Kinder nach dem Schulnotensystem. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit für Kurzentschlossene, am Sichtungstag ohne vorhergehende Anmeldung zu erscheinen. Wer dann tatsächlich in das Talentförderprogramm aufgenommen wird, entscheidet sich endgültig am Montag, 23. Juli, im Rahmen des Stützpunkttrainings. Hier kommen in der Endauswahl auch die zuvor gesichteten Mädchen dazu.

Das Eintreffen am 15. Juli in Rain ist bis spätestens 9.30 Uhr vorgesehen. Sportbekleidung, Fußballschuhe und Schienbeinschoner sind Pflicht. (nr)

Themen Folgen