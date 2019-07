vor 48 Min.

DRCN-Flotte auf Medaillenkurs

Neuburger Team trifft auf starke Konkurrenz und belegt Platz vier in der Mannschaftswertung. Für Vincent und Simon Hoiß laufen die Vorbereitungen auf die deutsche Meisterschaft

Von Monika Sandner

Wassersport in all seinen Facetten erlebten die Athleten und Zuschauer der 60. Kleinheubacher Mainregatta. Fast 500 Teilnehmer aus 37 Vereinen Süddeutschlands, der Schweiz und Frankreichs glänzten mit sportlichen Höchstleistungen über die Sprint-, Kurz- und Langstrecken.

Die Sportler hatten trotz zeitweise auftretendem Wind ihr Bootsmaterial im Griff und zeigten bei sonnigem Wetter ihr außergewöhnliches Wassergefühl. Mit vier Gold-, sieben Silber- und acht Bronzemedaillen landete das Team des DRCN auf dem vierten Platz der Gesamtwertung.

Jugendfahrer Simon Hoiß legte in den Mannschaftsbooten seinen Fokus bereits auf die deutschen Meisterschaften in Brandenburg und startete im Kajak-Zweier und -Vierer für die RG (Renngemeinschaft) Bayern. Die Generalprobe gelang und Hoiß/Wirl (WSG Kleinheubach) fuhren im K2 über 500 und 5000 Meter die Goldmedaillen nach Hause. Auch der Bayernvierer über die Kurzstrecke in der Besetzung Wirl/Hoiß/Ziegler (KSC Gemünden)/Orth (KG München) hatte auf der Ziellinie die Bootsspitze vorn. Bei den Herren-Junioren fuhr das Quartett über die gleiche Distanz auf den zweiten Platz.

Im K1 der männlichen Jugend über 200 Meter schaffte es Simon Hoiß bis ins Finale und sicherte sich in einem couragierten Rennen die Bronzemedaille.

Auch die Jüngsten im Neuburger Team konnten in Kleinheubach mit einer Goldmedaille glänzen. Für Philipp Maul und Julius Heßlinger zahlte sich das konsequente Training der vergangenen Monate aus. Sie fuhren im K2 der männlichen Schüler B über 500 Meter als schnellstes Boot über die Ziellinie. Im Kajak-Einer über die Kurzstrecke zeigte Constantin Schwienheer seine Fortschritte und holte Silber vor seinem Mannschaftskollegen Philipp Maul. Constantin Schwienheer und Anton Degen überzeugten auch im Langstreckenzweier mit der Bronzemedaille.

Rebecca Hirsch betreibt erst seit einem Jahr Kanu-Rennsport und ist bereits vom Schülerboot auf die schmalen Rennboote umgestiegen. Hoch motiviert fuhr sie in Kleinheubach im K1 der Schülerinnen B über 500 Meter auf Platz zwei und über 1500 Meter auf Platz drei.

Anni Scheuermeyer und Valentina Rohleder paddelten im K2 der Schülerinnen A über die 1500 Meter Langstrecke zu Silber und über die 500 Meter Kurzstrecke zu Bronze. Im K-1-Vorfinale belegte Anni Scheuermeyer über 500 Meter ebenfalls Platz zwei, schrammte aber im Endlauf knapp an den Medaillen vorbei.

Vincent Hoiß sicherte sich im Sprint-Einer der Schüler A souverän die Endlaufteilnahme und versilberte sich dieses Rennen als schnellster 13-Jähriger hinter Alves da Cunha (14) vom WV Schierstein. Die Langstrecke beendete der Neuburger ebenfalls als Zweitschnellster. Im K1 überzeugten Vincent Hoiß und David Müller bereits im Vorfinale über 500 Meter mit Platz eins und zwei. Im Endlauf fuhr Hoiß hinter zwei 14-Jährigen auf Platz drei. Auch die Mannschaftsboote der Schüler A waren über die Kurzstrecke konkurrenzfähig. Vitus Mages und Thomas Albrecht erkämpften sich im Kajak-Zweier Platz zwei und David Müller fuhr mit Vincent Hoiß auf den dritten Platz. Das gute Mannschaftsergebnis rundete die Bronzemedaille im Sprint K2 der Damen-Senioren mit Tanja Ortner und Monika Hoiß ab.

Vincent und Simon Hoiß nehmen vom 25. Juli bis 4. August auf der Olympia-Regattastrecke in München/Oberschleißheim an einem Vorbereitungslehrgang zur deutschen Meisterschaft teil. Vom 27. August bis 1. September werden sie dann in Brandenburg für den DRC Neuburg und die RG Bayern an den Start gehen.

