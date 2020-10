21:15 Uhr

Das Führungs-Quartett jubelt erneut

Neben Spitzenreiter SC Rohrenfels kommen auch die Verfolger FC Zell/Bruck, SV Waidhofen und DJK Brunnen zu dreifachen Punktgewinnen. Kadic-Doppelpack sichert VfR Neuburg II den Sieg gegen Sinning.

Nichts Neues in der A-Klasse Neuburg: Auch an diesem Wochenende hielt sich das Spitzen-Quartett aus Rohrenfels, Zell/Bruck, Waidhofen und Brunnen schadlos. Die Partien BSV Neuburg II gegen SV Echsheim II und TSV Ober-/Unterhausen gegen FC Staudheim wurden abgesagt.

VfR Neuburg II – Sinning 2:0

Von Beginn an lieferten sich die beiden Kontrahenten eine ausgeglichene Partie auf überschaubarem Niveau. Die ersten beiden Möglichkeiten erspielten sich die Gäste durch Sebastiano Cristaldi (8.) und Marco Zach (23.). Etwas Zählbares sprang dabei allerdings nicht heraus. Gleich bei der ersten gefährlichen Aktion der Hausherren lag der Ball prompt im Kasten des SVS. Marvin Knott hatte getroffen – doch Schiedsrichter Thomas Künzel entschied auf Abseits, sodass es letztlich mit einem torlosen Unentschieden in die Pause ging. Dies sollte sich nach Wiederbeginn ändern. Mit einem Doppelschlag in der 55. und 76. Minute durch einen Elfmeter schoss Spielertrainer Adijan Kadic die zweite Mannschaft der Lilaweißen doch noch zum am Ende nicht unverdienten Sieg. (nr)

Bild: Dirk Sing

Zell/Bruck – Weichering 2:1

Dieses Spiel fand aufgrund der aktuell hohen Corona-Infektionszahlen und nach Beschluss der Zell/Brucker Vorstandschaft ohne Zuschauer statt. Das Derby gingen beide Seiten sehr offensiv an. So musste man nicht lange auf Torchancen warten. Vor allem die Gäste vergaben ihre zahlreichen hochwertigen Möglichkeiten leichtfertig oder scheiterten am guten Keeper Jonas Kessler. Aber auch die Hausherren konnten ihre Chancen zunächst nicht nutzen. Nach einer tollen Einzelaktion wurde Christopher Eichel vom Weicheringer Schlussmann gefoult. Den folgenden Strafstoß verwandelte Tobias Kroll (27.). Auch nach dem Seitenwechsel geizten beide Teams nicht mit Torabschlüssen. Direkt nach dem Wiederanpfiff wurde Daniel Vetter schön freigespielt und schloss eiskalt zum 2:0 aus kurzer Distanz ab (47.). Danach prägten viele Zweikämpfe und kleine Fouls das Geschehen. Eine Unachtsamkeit nutzte Xhemajl Halili und verkürzte auf 1:2 (68.). Weichering versuchte in der Schlussphase noch einmal, den Ausgleichstreffer zu erzielen. Zell/Bruck hingegen war durch Konter stets gefährlich. Bis zum Schlusspfiff änderte sich aber nichts mehr am Spielstand. Somit gehen die Schmidt-Jungs mit fünf Siegen aus fünf Partien in die wohlverdiente Winterpause. (ps)

Rohrenfels – Illdorf 4:0

Bereits in der ersten Minute gab es die erste Chance für die Hausherren. Nach einer Flanke von Max Kempfle hielt der Gästetorwart einen Schuss von Nils Lahn. In der sechsten Minute erspielten sich die Illdorfer ihren ersten gefährlichen Angriff. Doch der Schuss von Rene Reiter ging knapp am Kasten vorbei. Wenig später rettete Georg Brandner in letzter Sekunde gegen FCI-Angreifer Tobias Habermeyer. In der 13. Minute erzielte schließlich Viktor Hoffmann das 1:0. Aus 16 Metern zirkelte er den Ball unhaltbar in den Winkel. Kurz darauf rettete wieder ein Verteidiger der Gastgeber vor einem einschussbereiten Gästestürmer. In der 30. Minute erkämpfte sich Lahn den Ball am Strafraum und schob zum 2:0 ein. Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Reiter noch eine Großchance für den FC Illdorf.

Nach der Halbzeitpause setzte sich Kempfle an der Außenlinie durch und seine präzise Flanke verwertete Lahn per Kopf zum 3:0 (51.). Sieben Minuten später erhöhte Matthias Stegmeir nach einer Ecke per Kopf auf 4:0. In der 75. Minute gelang dem Gästestürmer Habermeyer ein sehenswerter Alleingang. Doch SCR-Torwart Manuel Berger hielt glänzend. (scr)

Waidhofen – Bayerdilling 8:2

In einer torreichen Partie gelang Niklas Mönch bereits in der achten Minute sein erstes Tor. Nur fünf Minuten später erhöhte Severin Kugler auf 2:0. Kurz darauf erzielte Mönch seinen zweiten Treffer (15.). In der 30. Minute kam Bayerdilling durch Christoph Gietl zum 1:3-Anschlusstreffer. Jedoch hielt dieser Zwischenstand nur eine Zeigerumdrehung. Erneut Mönch erhöhte auf 4:1. Patrick Hofberger schoss in der 35. Minute das 5:1 aus Sicht der Hausherren. Kurz vor dem Pausenpfiff dezimierten sich die Gäste mit einem Platzverweis. Nach der Halbzeit dauerte es 15 Minuten, ehe Mönch mit seinem vierten Treffer das 6:1 markierte (60.). Wiederum nur eine Minute später gelang Florian Mueller der Anschlusstreffer. In der Schlussphase erhöhte Severin Kugler per Doppelschlag auf 8:2 (72./83.), was gleichzeitig auch der Endstand war. Kurz vor Schluss gab es noch einen weiteren Platzverweis für den SV Bayerdilling (80.). (nr)

Brunnen – Feldkirchen 5:0

Beim Kantersieg der Hausherren erzielte Stürmer Andre Irl in der 18. Minute das 1:0. Nach der Pause erhöhte Sebastian Harler auf 2:0 (63.). In der Schlussphase schoss erneut Irl das 3:0 für den DJK (80.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später durfte sich Bernhard Modlmayr auch in die Liste der Torschützen eintragen (82.) Mit seinem dritten Treffer an diesem Tag besorgte Irl schließlich den 5:0-Endstand (86.). (nr)

