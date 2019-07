21:15 Uhr

Das Warten geht weiter

FC Ehekirchen muss im Aufsteiger-Duell beim TSV Jetzendorf eine 1:3-Niederlage hinnehmen

Von Dirk Sing

Der FC Ehekirchen muss in der Landesliga-Saison 2019/2020 weiter auf seinen ersten dreifachen Punktgewinn warten. Die Schützlinge von Cheftrainer Gerhard Hildmann mussten sich am Sonntagabend beim Mitaufsteiger TSV Jetzendorf mit 1:3 geschlagen geben, der seinerseits nicht nur seinen ersten Sieg, sondern auch seine ersten Saisontore überhaupt erzielte.

„Wir müssen uns für unseren großen Aufwand, den wir in den ersten drei Begegnungen betrieben haben, endlich einmal belohnen. Aus diesem Grund wollen wir jetzt in Jetzendorf unbedingt drei Punkte einfahren, zumal wir uns damit erst einmal ins ruhigere Mittelfeld des Klassements absetzen könnten“, hatte Hildmann im Vorfeld dieses Aufeinandertreffens eine klare Marschrichtung ausgegeben. Und seine Truppe erwischte vor der beeindruckenden Kulisse von 480 Zuschauern auch gleich einen Auftakt nach Maß: Nach einer Ecke von Florian Wenger stand Simon Schmaus goldrichtig uns brachte die Gäste in Führung (3.). Die Hausherren waren davon sichtlich geschockt und hatten Glück, dass der FCE nur kurze Zeit später nicht nachlegte. Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite sah Matthias Rutkowski im Zentrum erneut Schmaus. Doch der Ehekirchener Torjäger vom Dienst verfehlte das Zuspiel knapp (10.).

Was folgte, war ein umkämpftes Match, das vor allem im Mittelfeld stattfand. Es dauerte bis zur 30. Minute, ehe auch die Jetzendorfer zum ersten Mal gefährlich vor dem FCE-Kasten auftauchten. Doch Keeper Simon Lenk parierte einen Schuss von Spielertrainer Alexander Schäffler stark. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff hatte auch die Hildmann-Truppe Dusel, dass ein 16-Meter-Freistoß von Schäffler knapp sein Ziel verfehlte (44.).

Unmittelbar nach Wiederbeginn hätte Ehekirchen bereits den Deckel auf diese Partie draufmachen können. Erst setzte jedoch Schmaus nach einer herrlichen Kombination über Michael Panknin und Nico Ledl das Spielgerät am TSV-Gehäuse vorbei (47.). Dann scheiterte Florian Wenger mit seinem Schuss am erstklassig reagierenden Schlussmann Dennis Poellner (50.). Die „Strafe“ folgte dann nur zwei Zeigerumdrehungen später: Nach einem Missverständnis zwischen Simon Schröttle und Sebastian Rutkowski marschierten gleich zwei Jetzendorfer alleine auf Lenk zu. Der 1:1-Ausgleich durch Marc Peuker war letztlich nur noch Formsache. Doch es sollte aus FCE-Sicht noch schlimmer kommen. Nach einem weiteren Fehler in der Vorwärtsbewegung kam Josef Keimel an das Spielgerät und hielt aus rund 20 Metern einfach mal drauf. Leicht abgefälscht schlug es zur Jetzendorfer Führung im Gäste-Kasten ein.

In der Schlussphase setzte Ehekirchen trotz der gelb-roten Karte gegen Sebastian Rutkowski (83.) alles auf eine Karte, um zumindest noch das Unentschieden zu retten. Doch in der Nachspielzeit (90.+1) machte der eingewechselte Ludwig Dietrich aus stark abseitsverdächtiger Position alles klar und stellte auf 3:1. (mit mabi)

FC Ehekirchen: Lenk, Appel, Ledl, Panknin, Schmaus, F. Wenger, M. Rutkowski (77. Schmidt), Jahner (63. Chr. Hollinger), S. Rutkowski, Schröttle, Schaller.

Themen Folgen