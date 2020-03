13.03.2020

Das große Jubiläum fest im Blick

Bei der Hauptversammlung der Schützenfreunde Burgheim dreht sich nahezu alles um das 150-jährige Gründungsfest. Auch bei der Mitglieder-Entwicklung gibt es positive Nachrichten

Von Thomas Bauch

Die Schützenfreunde 1870 Burgheim hatten zur Jahreshauptversammlung geladen, um unter anderem die Neuwahlen durchzuführen. Dabei nahm neben den sportlichen Erfolgen auch die heiße Endphase zu ihrem 150-jährigen Gründungsfest viel Platz ein.

1. Schützenmeister Thomas Bauch begrüßte die zahlreichen Mitglieder im Schützenheim. Darunter auch den 3. Gausportleiter Peter Kiowski als Vertreter des Schützengaues Pöttmes-Neuburg und Gemeinderat Hans Dussmann als Vertreter der Gemeinde. Durch die Erkrankung des 1. Bürgermeisters Michael Böhm und der Verhinderung der stellvertretenden Bürgermeister, die bei anderen Hauptversammlungen vertreten sein mussten, attestierte Dussmann den Schützenfreunden sehr gute Arbeit. Nicht nur sportlich, auch in der Jugendarbeit werde großartig gearbeitet. Er wünschte für das anstehende Fest „weiterhin einen guten Verlauf und viel Unterstützung, da es schön ist, in Burgheim wieder einmal ein derart großes Fest zu haben.“

Bauch hielt sich in seinem Rechenschaftsbericht eher an allgemeine Angaben, um seinen Vorstandskollegen nichts vorweg zu nehmen. Hauptaugenmerk lag auch bei ihm auf die zu erhoffende Unterstützung der Mitglieder und Burgheimer Bevölkerung, damit das Fest vom 29. bis 31. Mai für alle Anwesenden in langer Erinnerung bleiben möge. Schriftführerin Anja Auernhammer ging auf die verschiedenen Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr ein und konnte von sehr positiven Rückmeldungen zum 7. Starkbierfest Ende Februar 2020 berichten. Positives gab es auch in Sachen Mitgliederstand: Zum 31. Dezember 2019 zählte der Verein 176 Mitglieder – was einen Höchststand seit fast 20 Jahren bedeutet.

Sportleiterin Simone Kiowski resümierte das zurückliegende Schießjahr und berichtete von den insgesamt zwölf Mannschaften im laufenden Rundenwettkampf. Eine Besonderheit gab es nach dem Königsschießen. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Burgheimer Schützen vier Könige zu bieten: Schützenkönig Bernhard Mack, Jugendkönigin Celina Schiele, Gaupistolen-König Peter Kiowski und die Gaudamen-Königin Annalena Bauch. Auch bei den letztjährigen weiterführenden Meisterschaften gab es tolle Achtungserfolge. Bei den derzeit stattfindenden Gaumeisterschaften konnten sich die Schützenfreunde bereits mit neun Schützen auf dem Treppchen platzieren. Im Anschluss berichtete Jugendleiter Vitus Förg von der Arbeit mit seinen 15 Jungschützen, die in den Disziplinen Lichtgewehr, Luftgewehr und Luftpistole ausgebildet werden.

Kassier Bettina Frey präsentierte auch für das Jahr 2019 eine gute Bilanz. Unter anderem konnten die Verbindlichkeiten deutlich abgebaut werden. So war es auch nicht verwunderlich, dass die beiden Kassenprüfer Winfried Forster und Sebastian Hauber der Kassiererin beste Arbeit attestierten und sie für ihre Mühen mit einem Blumenstrauß überraschten. Im Anschluss stand die Neuwahl an. Kurz und bündig erledigte Wahlleiter Hans Dussmann gemeinsam mit Peter Kiowski sein Amt und erledigte die Wahl in Rekordzeit. Dies war auch dem Umstand zu verdanken, dass sich alle Vorstandsmitglieder vor zwei Jahren verpflichtet hatten, sich vor dem Fest erneut der Wahl zu stellen. Einzige Ausnahme gab es vom Schussmeister der Böllerer, der vor Wochen mit sofortiger Wirkung sein Amt niedergelegt hatte. Dieser Posten konnte bei der jetzigen Neuwahl nicht besetzt werden.

Nach dem Wahlgang hatten die Mitglieder noch die Möglichkeit, Karten für Wolfgang Krebs und den Bayrischen Löwen (29. Mai) zu erwerben. Die Vorverkaufsstellen wurden ebenfalls erweitert. Neben der Raiffeisenbank Burgheim können ab sofort auch Karten bei Bekleidung Blei und dem Getränkemarkt Hörl gekauft werden. Mit dem Dank des 1. Schützenmeisters und dem Wunsch, ein „wunderschönes 150-jähriges Gründungsfest zu feiern“, beendete Bauch den offiziellen Teil der Versammlung.

